Угроза следующей пандемии 🔊 Воспроизвести



Вспышки заболеваний – политическая проблема и вопрос безопасности. Правительства должны действовать и не быть застигнутыми врасплох.



Представьте себе следующий сценарий. В течение нескольких дней смертельная пандемия гриппа распространяется по всему миру, останавливая торговлю и путешествия, вызывая социальный хаос, разрушая мировую экономику и ставя под угрозу десятки миллионов жизней. Такая крупномасштабная вспышка заболевания является тревожной, но вполне реалистичной перспективой. Чтобы снизить риски, мир должен уже сейчас предпринять шаги к тому, чтобы к этому подготовиться.



За последние несколько лет произошел целый ряд вспышек – от желтой лихорадки до лихорадки Эбола – в том числе в густонаселенных районах. Сегодня, новый доклад Глобального совета по мониторингу готовности к чрезвычайным ситуациям предупреждает, что человечество кубарем катится к эквиваленту двадцать первого века пандемии гриппа 1918 года, которая затронула одну треть населения мира и унесла жизни около 50 миллионов человек. Вспышки заболеваний – политическая проблема и вопрос безопасности. Правительства должны действовать и не быть застигнутыми врасплох.Представьте себе следующий сценарий. В течение нескольких дней смертельная пандемия гриппа распространяется по всему миру, останавливая торговлю и путешествия, вызывая социальный хаос, разрушая мировую экономику и ставя под угрозу десятки миллионов жизней. Такая крупномасштабная вспышка заболевания является тревожной, но вполне реалистичной перспективой. Чтобы снизить риски, мир должен уже сейчас предпринять шаги к тому, чтобы к этому подготовиться.За последние несколько лет произошел целый ряд вспышек – от желтой лихорадки до лихорадки Эбола – в том числе в густонаселенных районах. Сегодня, новый доклад Глобального совета по мониторингу готовности к чрезвычайным ситуациям предупреждает, что человечество кубарем катится к эквиваленту двадцать первого века пандемии гриппа 1918 года, которая затронула одну треть населения мира и унесла жизни около 50 миллионов человек.



Готовность к вспышкам является такой же социальной, политической проблемой и проблемой безопасности, как и медицинская, с такими факторами, как снижение доверия к институтам и преднамеренное распространение дезинформации, препятствующей эффективным действиям.



Безусловно, мы уже разработали многочисленные инструменты, необходимые для предотвращения, лечения и сдерживания заболеваний, включая вакцины, средства диагностики и лекарства. Но мировые лидеры делают недостаточно для того, чтобы увеличить их масштаб. И если разразится пандемия, будет слишком поздно, чтобы избежать серьезного ущерба для населения. Вот почему крайне необходимы инвестиции для того, чтобы доставить жизненно важные медицинские технологии в наиболее нуждающиеся общины.



Но готовность к вспышкам является такой же социальной, политической проблемой и проблемой безопасности, как и медицинская, с такими факторами, как снижение доверия к институтам и преднамеренное распространение дезинформации, препятствующей эффективным действиям. Это очевидно на примере нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.



Со времени вспышки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годы, Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры, во многих отношениях значительно улучшили свои возможности реагирования, в том числе за счет использования революционных вакцин, лекарств и инновационных технологий. Но нынешняя вспышка в Демократической Республике Конго разворачивается в гораздо более сложной обстановке, характеризующейся политизацией и недоверием к властям и работникам здравоохранения, и она затронула общины, страдающие от тяжелой и многолетней нестабильности. В подобном контексте, нисходящих решений недостаточно.



Вспышки начинаются и заканчиваются в общинах, однако национальные и международные органы редко находят на это время или делают необходимые инвестиции для их привлечения. Более эффективный подход позволил бы учитывать потребности каждой общины и обеспечить, чтобы местные жители были полностью вовлечены в механизмы планирования и подотчетности.



Конечно, защита от вспышек заболеваний будет стоить денег. Но не таких больших, как можно было бы подумать: согласно данным Всемирного банка, большинству стран, чтобы достичь приемлемого уровня готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, нужно будет потратить всего 1-2 доллара на одного человека в год. Это равнозначно возврату инвестиций десять к одному или даже больше.



В сегодняшнем глубоко взаимосвязанном мире, если одна община не может предотвратить или справиться со вспышками заболеваний, под угрозой находятся все.



И возврат инвестиций не учитывает выгод помимо здоровья, для экономики или социальной стабильности. В сегодняшнем глубоко взаимосвязанном мире, если одна община не может предотвратить или справиться со вспышками заболеваний, под угрозой находятся все. Учитывая это, все слои общества, включая сектор безопасности, должны быть вовлечены в профилактику и планирование, а более богатым странам необходимо вкладывать больше средств в оказание помощи странам с низкими доходами, для достижения адекватных уровней готовности.



Это включает в себя не только целевые инициативы, но также более широкомасштабные инвестиции, которые улучшают качество, охват и устойчивость систем общественного здравоохранения и всестороннее участие общин. Мир в любом случае должен сделать это: Цель 3 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций направлена ​​на обеспечение «всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным услугам в области здравоохранения и доступ к безопасным, эффективным, качественным и доступным основным лекарственным средствам и вакцинам для всех» к 2030 году. Слишком долго чрезвычайные ситуации в области здравоохранения сталкивались с циклом паники и пренебрежения – крайне неэффективным и дорогостоящим подходом – который подвергает всех нас растущей угрозе. Правительства во всем мире должны начать думать наперед и увеличить финансирование на уровне общин, на национальном и международном уровнях для поддержки систем здравоохранения, повышать нашу способность реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и предотвращать распространение вспышек, будь то известных патогенов, таких как Эбола, или неизвестных, которые скажем, передаются от животных к человеку.



У нас есть знания и инструменты. Поэтому не существует никаких оправданий быть застигнутыми врасплох.



Аввторы: Гру Харлем Брундтланд, Эльхадж Ас Си для Подобная вспышка сегодня распространится гораздо быстрее и шире, и может серьезным образом сказаться на глобальной экономике, что может привести к потере 5% от мировой экономики. И все же, несмотря на угрозу, которую эта и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения представляют для глобальной безопасности, подготовка к ним редко является приоритетом для политических лидеров. На сегодняшний день, ни одно правительство не профинансировало и не выполнило Международных медико-санитарных правил, основного международного договора в области безопасности здоровья, обязательства по которому приняли все страны. Поэтому неудивительно, что мир совершенно не готов к быстро развивающейся пандемии, передающейся воздушно-капельным путем.Готовность к вспышкам является такой же социальной, политической проблемой и проблемой безопасности, как и медицинская, с такими факторами, как снижение доверия к институтам и преднамеренное распространение дезинформации, препятствующей эффективным действиям.Безусловно, мы уже разработали многочисленные инструменты, необходимые для предотвращения, лечения и сдерживания заболеваний, включая вакцины, средства диагностики и лекарства. Но мировые лидеры делают недостаточно для того, чтобы увеличить их масштаб. И если разразится пандемия, будет слишком поздно, чтобы избежать серьезного ущерба для населения. Вот почему крайне необходимы инвестиции для того, чтобы доставить жизненно важные медицинские технологии в наиболее нуждающиеся общины.Но готовность к вспышкам является такой же социальной, политической проблемой и проблемой безопасности, как и медицинская, с такими факторами, как снижение доверия к институтам и преднамеренное распространение дезинформации, препятствующей эффективным действиям. Это очевидно на примере нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.Со времени вспышки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годы, Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры, во многих отношениях значительно улучшили свои возможности реагирования, в том числе за счет использования революционных вакцин, лекарств и инновационных технологий. Но нынешняя вспышка в Демократической Республике Конго разворачивается в гораздо более сложной обстановке, характеризующейся политизацией и недоверием к властям и работникам здравоохранения, и она затронула общины, страдающие от тяжелой и многолетней нестабильности. В подобном контексте, нисходящих решений недостаточно.Вспышки начинаются и заканчиваются в общинах, однако национальные и международные органы редко находят на это время или делают необходимые инвестиции для их привлечения. Более эффективный подход позволил бы учитывать потребности каждой общины и обеспечить, чтобы местные жители были полностью вовлечены в механизмы планирования и подотчетности.Конечно, защита от вспышек заболеваний будет стоить денег. Но не таких больших, как можно было бы подумать: согласно данным Всемирного банка, большинству стран, чтобы достичь приемлемого уровня готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, нужно будет потратить всего 1-2 доллара на одного человека в год. Это равнозначно возврату инвестиций десять к одному или даже больше.В сегодняшнем глубоко взаимосвязанном мире, если одна община не может предотвратить или справиться со вспышками заболеваний, под угрозой находятся все.И возврат инвестиций не учитывает выгод помимо здоровья, для экономики или социальной стабильности. В сегодняшнем глубоко взаимосвязанном мире, если одна община не может предотвратить или справиться со вспышками заболеваний, под угрозой находятся все. Учитывая это, все слои общества, включая сектор безопасности, должны быть вовлечены в профилактику и планирование, а более богатым странам необходимо вкладывать больше средств в оказание помощи странам с низкими доходами, для достижения адекватных уровней готовности.Это включает в себя не только целевые инициативы, но также более широкомасштабные инвестиции, которые улучшают качество, охват и устойчивость систем общественного здравоохранения и всестороннее участие общин. Мир в любом случае должен сделать это: Цель 3 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций направлена ​​на обеспечение «всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным услугам в области здравоохранения и доступ к безопасным, эффективным, качественным и доступным основным лекарственным средствам и вакцинам для всех» к 2030 году. Слишком долго чрезвычайные ситуации в области здравоохранения сталкивались с циклом паники и пренебрежения – крайне неэффективным и дорогостоящим подходом – который подвергает всех нас растущей угрозе. Правительства во всем мире должны начать думать наперед и увеличить финансирование на уровне общин, на национальном и международном уровнях для поддержки систем здравоохранения, повышать нашу способность реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и предотвращать распространение вспышек, будь то известных патогенов, таких как Эбола, или неизвестных, которые скажем, передаются от животных к человеку.У нас есть знания и инструменты. Поэтому не существует никаких оправданий быть застигнутыми врасплох.Аввторы: Гру Харлем Брундтланд, Эльхадж Ас Си для IPG ipg-journal.io Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 142 раза Комментарии