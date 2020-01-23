Угроза следующей пандемии

Вспышки заболеваний – политическая проблема и вопрос безопасности. Правительства должны действовать и не быть застигнутыми врасплох.
Представьте себе следующий сценарий. В течение нескольких дней смертельная пандемия гриппа распространяется по всему миру, останавливая торговлю и путешествия, вызывая социальный хаос, разрушая мировую экономику и ставя под угрозу десятки миллионов жизней. Такая крупномасштабная вспышка заболевания является тревожной, но вполне реалистичной перспективой. Чтобы снизить риски, мир должен уже сейчас предпринять шаги к тому, чтобы к этому подготовиться.
За последние несколько лет произошел целый ряд вспышек – от желтой лихорадки до лихорадки Эбола – в том числе в густонаселенных районах. Сегодня, новый доклад Глобального совета по мониторингу готовности к чрезвычайным ситуациям предупреждает, что человечество кубарем катится к эквиваленту двадцать первого века пандемии гриппа 1918 года, которая затронула одну треть населения мира и унесла жизни около 50 миллионов человек.
Подобная вспышка сегодня распространится гораздо быстрее и шире, и может серьезным образом сказаться на глобальной экономике, что может привести к потере 5% от мировой экономики. И все же, несмотря на угрозу, которую эта и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения представляют для глобальной безопасности, подготовка к ним редко является приоритетом для политических лидеров. На сегодняшний день, ни одно правительство не профинансировало и не выполнило Международных медико-санитарных правил, основного международного договора в области безопасности здоровья, обязательства по которому приняли все страны. Поэтому неудивительно, что мир совершенно не готов к быстро развивающейся пандемии, передающейся воздушно-капельным путем.
Готовность к вспышкам является такой же социальной, политической проблемой и проблемой безопасности, как и медицинская, с такими факторами, как снижение доверия к институтам и преднамеренное распространение дезинформации, препятствующей эффективным действиям.
Безусловно, мы уже разработали многочисленные инструменты, необходимые для предотвращения, лечения и сдерживания заболеваний, включая вакцины, средства диагностики и лекарства. Но мировые лидеры делают недостаточно для того, чтобы увеличить их масштаб. И если разразится пандемия, будет слишком поздно, чтобы избежать серьезного ущерба для населения. Вот почему крайне необходимы инвестиции для того, чтобы доставить жизненно важные медицинские технологии в наиболее нуждающиеся общины.
Но готовность к вспышкам является такой же социальной, политической проблемой и проблемой безопасности, как и медицинская, с такими факторами, как снижение доверия к институтам и преднамеренное распространение дезинформации, препятствующей эффективным действиям. Это очевидно на примере нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.
Со времени вспышки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годы, Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры, во многих отношениях значительно улучшили свои возможности реагирования, в том числе за счет использования революционных вакцин, лекарств и инновационных технологий. Но нынешняя вспышка в Демократической Республике Конго разворачивается в гораздо более сложной обстановке, характеризующейся политизацией и недоверием к властям и работникам здравоохранения, и она затронула общины, страдающие от тяжелой и многолетней нестабильности. В подобном контексте, нисходящих решений недостаточно.
Вспышки начинаются и заканчиваются в общинах, однако национальные и международные органы редко находят на это время или делают необходимые инвестиции для их привлечения. Более эффективный подход позволил бы учитывать потребности каждой общины и обеспечить, чтобы местные жители были полностью вовлечены в механизмы планирования и подотчетности.
Конечно, защита от вспышек заболеваний будет стоить денег. Но не таких больших, как можно было бы подумать: согласно данным Всемирного банка, большинству стран, чтобы достичь приемлемого уровня готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, нужно будет потратить всего 1-2 доллара на одного человека в год. Это равнозначно возврату инвестиций десять к одному или даже больше.
В сегодняшнем глубоко взаимосвязанном мире, если одна община не может предотвратить или справиться со вспышками заболеваний, под угрозой находятся все.
И возврат инвестиций не учитывает выгод помимо здоровья, для экономики или социальной стабильности. В сегодняшнем глубоко взаимосвязанном мире, если одна община не может предотвратить или справиться со вспышками заболеваний, под угрозой находятся все. Учитывая это, все слои общества, включая сектор безопасности, должны быть вовлечены в профилактику и планирование, а более богатым странам необходимо вкладывать больше средств в оказание помощи странам с низкими доходами, для достижения адекватных уровней готовности.
Это включает в себя не только целевые инициативы, но также более широкомасштабные инвестиции, которые улучшают качество, охват и устойчивость систем общественного здравоохранения и всестороннее участие общин. Мир в любом случае должен сделать это: Цель 3 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций направлена на обеспечение «всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным услугам в области здравоохранения и доступ к безопасным, эффективным, качественным и доступным основным лекарственным средствам и вакцинам для всех» к 2030 году. Слишком долго чрезвычайные ситуации в области здравоохранения сталкивались с циклом паники и пренебрежения – крайне неэффективным и дорогостоящим подходом – который подвергает всех нас растущей угрозе. Правительства во всем мире должны начать думать наперед и увеличить финансирование на уровне общин, на национальном и международном уровнях для поддержки систем здравоохранения, повышать нашу способность реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и предотвращать распространение вспышек, будь то известных патогенов, таких как Эбола, или неизвестных, которые скажем, передаются от животных к человеку.
У нас есть знания и инструменты. Поэтому не существует никаких оправданий быть застигнутыми врасплох.
Аввторы: Гру Харлем Брундтланд, Эльхадж Ас Си для IPG
Готовность к вспышкам является такой же социальной, политической проблемой и проблемой безопасности, как и медицинская, с такими факторами, как снижение доверия к институтам и преднамеренное распространение дезинформации, препятствующей эффективным действиям.
Безусловно, мы уже разработали многочисленные инструменты, необходимые для предотвращения, лечения и сдерживания заболеваний, включая вакцины, средства диагностики и лекарства. Но мировые лидеры делают недостаточно для того, чтобы увеличить их масштаб. И если разразится пандемия, будет слишком поздно, чтобы избежать серьезного ущерба для населения. Вот почему крайне необходимы инвестиции для того, чтобы доставить жизненно важные медицинские технологии в наиболее нуждающиеся общины.
Но готовность к вспышкам является такой же социальной, политической проблемой и проблемой безопасности, как и медицинская, с такими факторами, как снижение доверия к институтам и преднамеренное распространение дезинформации, препятствующей эффективным действиям. Это очевидно на примере нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.
Со времени вспышки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годы, Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры, во многих отношениях значительно улучшили свои возможности реагирования, в том числе за счет использования революционных вакцин, лекарств и инновационных технологий. Но нынешняя вспышка в Демократической Республике Конго разворачивается в гораздо более сложной обстановке, характеризующейся политизацией и недоверием к властям и работникам здравоохранения, и она затронула общины, страдающие от тяжелой и многолетней нестабильности. В подобном контексте, нисходящих решений недостаточно.
Вспышки начинаются и заканчиваются в общинах, однако национальные и международные органы редко находят на это время или делают необходимые инвестиции для их привлечения. Более эффективный подход позволил бы учитывать потребности каждой общины и обеспечить, чтобы местные жители были полностью вовлечены в механизмы планирования и подотчетности.
Конечно, защита от вспышек заболеваний будет стоить денег. Но не таких больших, как можно было бы подумать: согласно данным Всемирного банка, большинству стран, чтобы достичь приемлемого уровня готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, нужно будет потратить всего 1-2 доллара на одного человека в год. Это равнозначно возврату инвестиций десять к одному или даже больше.
В сегодняшнем глубоко взаимосвязанном мире, если одна община не может предотвратить или справиться со вспышками заболеваний, под угрозой находятся все.
И возврат инвестиций не учитывает выгод помимо здоровья, для экономики или социальной стабильности. В сегодняшнем глубоко взаимосвязанном мире, если одна община не может предотвратить или справиться со вспышками заболеваний, под угрозой находятся все. Учитывая это, все слои общества, включая сектор безопасности, должны быть вовлечены в профилактику и планирование, а более богатым странам необходимо вкладывать больше средств в оказание помощи странам с низкими доходами, для достижения адекватных уровней готовности.
Это включает в себя не только целевые инициативы, но также более широкомасштабные инвестиции, которые улучшают качество, охват и устойчивость систем общественного здравоохранения и всестороннее участие общин. Мир в любом случае должен сделать это: Цель 3 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций направлена на обеспечение «всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным услугам в области здравоохранения и доступ к безопасным, эффективным, качественным и доступным основным лекарственным средствам и вакцинам для всех» к 2030 году. Слишком долго чрезвычайные ситуации в области здравоохранения сталкивались с циклом паники и пренебрежения – крайне неэффективным и дорогостоящим подходом – который подвергает всех нас растущей угрозе. Правительства во всем мире должны начать думать наперед и увеличить финансирование на уровне общин, на национальном и международном уровнях для поддержки систем здравоохранения, повышать нашу способность реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и предотвращать распространение вспышек, будь то известных патогенов, таких как Эбола, или неизвестных, которые скажем, передаются от животных к человеку.
У нас есть знания и инструменты. Поэтому не существует никаких оправданий быть застигнутыми врасплох.
Аввторы: Гру Харлем Брундтланд, Эльхадж Ас Си для IPG