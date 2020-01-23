Coca-Cola объяснила, почему продолжит использовать пластиковые бутылки 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Вице-президент компании Сoca-Cola Беа Перес обещает, что произодитель будет перерабатывать весь используемый для упаковки пластик



Компания Сoca-Cola в ближайшем будущем не планирует отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, так как напитки в такой упаковке пользуются большим спросом у потребителей, сказала



По ее словам, потребители зачастую предпочитают покупать напитки именно в пластике, потому что такую бутылку можно снова надежно закрыть. К тому же она очень легкая - по сравнению с жестяными банками и стеклянными бутылками. Компания Сoca-Cola в ближайшем будущем не планирует отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, так как напитки в такой упаковке пользуются большим спросом у потребителей, сказала Би-би-си вице-президент компании Беа Перес.По ее словам, потребители зачастую предпочитают покупать напитки именно в пластике, потому что такую бутылку можно снова надежно закрыть. К тому же она очень легкая - по сравнению с жестяными банками и стеклянными бутылками.



В 2019 году некоммерческая организация Break Free from Plastic назвала ее крупнейшим производителем пластикового мусора в мире. В числе других основных мировых производителей пластиковых отходов - компании PepsiCo и Nestle.



Компания пообещала, что до 2030 года будет перерабатывать весь пластик, который использует для упаковки.



Однако экологи сомневаются, что компании удастся собрать все пластиковые бутылки из-под напитков ее производства, и значительная часть пластиковой тары в итоге окажется на мусорках.



"Отвечать на запросы покупателей"



Чтобы выполнить свое обещание о полной переработке своего пластика к 2030 году, Сoca-Cola обещает к этому сроку использовать при производстве упаковки как минимум 50% переработанного материала.



Компания сотрудничает с различными неправительственными организациями по всему миру, чтобы организовать сбор пластиковой тары.



Однако, по словам Беа Перес, Сoca-Cola не может полностью отказаться от использования пластиковых бутылок, так как это не соответствует запросам покупателей и снизит объем продаж.



"Бизнес не будет бизнесом, если мы перестанем ориентироваться на запросы покупателей", - говорит Перес.



Кроме того, по ее словам, использование исключительно алюминиевой и стеклянной тары приведет к увеличению углеродного следа, который оставляет компания.



Перес считает, что все изменения должны происходить постепенно - так, чтобы у потребителей была возможность адаптироваться к ним и изменить свои привычки.



"Поэтому по мере того, как мы меняем подход к упаковке продукции, используя инновационные методы и новые технологии по переработке отходов, мы также должны показать потребителям, какие у нас есть возможности. И потребители будут меняться вместе с нами", - подчеркивает Перес.



Вице-президент компании говорит, что она с уважением относится к максимализму и идеям молодых экологов и активистов, таких как 19-летняя Мелати Вийсен, которая в прошлом году вместе со своей сестрой Изабель убедила власти острова Бали запретить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, пластиковых трубочек для напитков, а также пенопласта.



GETTY IMAGES Image caption 19-летняя Мелати Вийсен вместе со своей сестрой Изабель в прошлом году убедила власти острова Бали запретить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, пластиковых трубочек для напитков, а также пенопласта.



Как правило, пластиковые отходы попадают в океан и наносят большой вред морской флоре и фауне.



По словам Перес, компания согласна с теми, кто призывает ее достичь заявленных целей раньше 2030 года.



"Мы должны выполнить эту задачу, и мы сделаем это", - сказала вице-президент компании. Сoca-Cola - один из крупнейших производителей пластикового мусора в мире. Она производит около 3 млн тонн пластиковой упаковки в год - это порядка 200 тысяч пластиковых бутылок в минуту.В 2019 году некоммерческая организация Break Free from Plastic назвала ее крупнейшим производителем пластикового мусора в мире. В числе других основных мировых производителей пластиковых отходов - компании PepsiCo и Nestle.Компания пообещала, что до 2030 года будет перерабатывать весь пластик, который использует для упаковки.Однако экологи сомневаются, что компании удастся собрать все пластиковые бутылки из-под напитков ее производства, и значительная часть пластиковой тары в итоге окажется на мусорках.Чтобы выполнить свое обещание о полной переработке своего пластика к 2030 году, Сoca-Cola обещает к этому сроку использовать при производстве упаковки как минимум 50% переработанного материала.Компания сотрудничает с различными неправительственными организациями по всему миру, чтобы организовать сбор пластиковой тары.Однако, по словам Беа Перес, Сoca-Cola не может полностью отказаться от использования пластиковых бутылок, так как это не соответствует запросам покупателей и снизит объем продаж."Бизнес не будет бизнесом, если мы перестанем ориентироваться на запросы покупателей", - говорит Перес.Кроме того, по ее словам, использование исключительно алюминиевой и стеклянной тары приведет к увеличению углеродного следа, который оставляет компания.Перес считает, что все изменения должны происходить постепенно - так, чтобы у потребителей была возможность адаптироваться к ним и изменить свои привычки."Поэтому по мере того, как мы меняем подход к упаковке продукции, используя инновационные методы и новые технологии по переработке отходов, мы также должны показать потребителям, какие у нас есть возможности. И потребители будут меняться вместе с нами", - подчеркивает Перес.Вице-президент компании говорит, что она с уважением относится к максимализму и идеям молодых экологов и активистов, таких как 19-летняя Мелати Вийсен, которая в прошлом году вместе со своей сестрой Изабель убедила власти острова Бали запретить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, пластиковых трубочек для напитков, а также пенопласта.Как правило, пластиковые отходы попадают в океан и наносят большой вред морской флоре и фауне.По словам Перес, компания согласна с теми, кто призывает ее достичь заявленных целей раньше 2030 года."Мы должны выполнить эту задачу, и мы сделаем это", - сказала вице-президент компании. bbc.com Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: тара, Coca-Cola, пластик — статья прочитана 136 раз Комментарии