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На городских праздниках в Вильнюсе нельзя будет использовать пластиковую посуду



С начала марта этого года на городских праздниках в Вильнюсе нельзя будет использовать одноразовые пластиковые изделия – такое решение в среду принял городской совет столицы Литвы.

Он окончательно одобрил поправку к правилам торговли в публичных местах, которая запрещает "во время мероприятий осуществлять торговлю (оказание услуг) с использованием одноразовых пластиковых изделий". Решение вступит в силу с начала марта 2020 года.

Инициатор поправки - советник премьера Саулюса Сквернялиса, представитель оппозиционных в горсовете "аграриев" Лукас Савицкас сказал, что это "прекрасный шанс для бизнеса выступить в позиции лидера в вопросе защиты окружающей среды".

С начала этого года от пластиковой посуды и столовых приборов на публичных мероприятиях уже отказались Панявежис, Йонишский район.

С июня 2021 года вступает в силу директива Евросоюза, которая запретит поставлять на рынок ЕС пластиковые палочки для ушей, столовые приборы, тарелки, трубочки, стаканы, палочки для воздушных шаров, а также одноразовую пластиковую тару, емкости для жидкостей и их крышки, сделанных из пенополистирола.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: экология, запрет, пластик, посуда
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 23 января, 13:30

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