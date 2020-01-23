На городских праздниках в Вильнюсе нельзя будет использовать пластиковую посуду 🔊 Воспроизвести



С начала марта этого года на городских праздниках в Вильнюсе нельзя будет использовать одноразовые пластиковые изделия – такое решение в среду принял городской совет столицы Литвы.



Он окончательно одобрил поправку к правилам торговли в публичных местах, которая запрещает "во время мероприятий осуществлять торговлю (оказание услуг) с использованием одноразовых пластиковых изделий". Решение вступит в силу с начала марта 2020 года.



Инициатор поправки - советник премьера Саулюса Сквернялиса, представитель оппозиционных в горсовете "аграриев" Лукас Савицкас сказал, что это "прекрасный шанс для бизнеса выступить в позиции лидера в вопросе защиты окружающей среды".



С начала этого года от пластиковой посуды и столовых приборов на публичных мероприятиях уже отказались Панявежис, Йонишский район.



С июня 2021 года вступает в силу директива Евросоюза, которая запретит поставлять на рынок ЕС пластиковые палочки для ушей, столовые приборы, тарелки, трубочки, стаканы, палочки для воздушных шаров, а также одноразовую пластиковую тару, емкости для жидкостей и их крышки, сделанных из пенополистирола. С начала марта этого года на городских праздниках в Вильнюсе нельзя будет использовать одноразовые пластиковые изделия – такое решение в среду принял городской совет столицы Литвы.Он окончательно одобрил поправку к правилам торговли в публичных местах, которая запрещает "во время мероприятий осуществлять торговлю (оказание услуг) с использованием одноразовых пластиковых изделий". Решение вступит в силу с начала марта 2020 года.Инициатор поправки - советник премьера Саулюса Сквернялиса, представитель оппозиционных в горсовете "аграриев" Лукас Савицкас сказал, что это "прекрасный шанс для бизнеса выступить в позиции лидера в вопросе защиты окружающей среды".С начала этого года от пластиковой посуды и столовых приборов на публичных мероприятиях уже отказались Панявежис, Йонишский район.С июня 2021 года вступает в силу директива Евросоюза, которая запретит поставлять на рынок ЕС пластиковые палочки для ушей, столовые приборы, тарелки, трубочки, стаканы, палочки для воздушных шаров, а также одноразовую пластиковую тару, емкости для жидкостей и их крышки, сделанных из пенополистирола. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: экология, запрет, пластик, посуда География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 122 раза Комментарии