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Кто выкручивал руки Зеленскому. Признания Льва Парнаса

Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас с женой Светланой перед зданием суда в Нью-Йорке, 2 декабря 2019 года


Американо-украинский предприниматель Лев Парнас утверждает, что лично помощникам Зеленского передал ультиматум Дональда Трампа – помощь Украине в обмен на компромат на Джо Байдена. Президент США говорит, что не знаком с Парнасом, сообщает РАДИО СВОБОДА.

25 июля прошлого года Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и попросил его разобраться с Джо Байденом и с украинским следом в деле о взломе почтового сервера Демократической партии. Он также предложил президенту Украины принять его личного адвоката Руди Джулиани, который поможет в расследовании.
Бывший вице-президент Джо Байден – вероятный соперник Трампа на президентских выборах этого года. Его сын Хантер работал в частной украинской газовой компании "Бурисма" и, по версии президента, участвовал в коррупционных схемах. Однако отец, как утверждает Дональд Трамп, пользуясь служебным положением, замял дело и добился отставки генпрокурора Украины. Существует также конспирологическая теория о том, что обвинения в сговоре кандидата Трампа с Кремлем имеют украинское происхождение.

Этот телефонный звонок, в котором сам президент США не видит ничего криминального, стал поводом для импичмента. Обвинители Дональда Трампа считают, что он воспользовался своим положением в личных политических целях. Чтобы президент Зеленский был сговорчивее, президент отсрочил перечисление уже выделенной Конгрессом военной помощи Украине.

Одно из действующих лиц этой истории – выходец из Советского Союза, а ныне американский бизнесмен Лев Парнас. Он помогал Руди Джулиани в его контактах с окружением Владимира Зеленского. В настоящее время Парнас находится под судом по обвинению в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Он передал Конгрессу имеющиеся у него материалы по делу, в частности, электронную переписку с должностными лицами Украины, и говорит, что готов дать показания, а пока дает интервью – например, ведущему ток-шоу CNN Андерсону Куперу.



– Вы любили президента Трампа.

– Я любил его. Когда агенты ФБР пришли ко мне домой с обыском, моя жена растерялась, потому что я молился на него. У меня везде висели его портреты. Я его боготворил. Я считал его спасителем.

– Когда вас арестовали, президент Соединенных Штатов сказал, что он с вами не знаком.

– Пусть продолжает это говорить. Каждый раз, когда он это скажет, я покажу ему новое фото.

– Он лжет.

– Он лжет.

Дональд Трамп уже дважды отрицал свое знакомство с Парнасом. Второй раз – после этого интервью.

– Я с ним не знаком. Я не знаю Парнаса, ну, кроме того, что я, вероятно, сфотографировался с ним. Я это делаю с тысячами людей, вот как, например, сегодня с людьми, с которыми я не знаком. Я вообще его не знаю. Понятия не имею, что он собой представляет, откуда он взялся. Ничего о нем не знаю.

– Он говорит, что вы...

– Мало ли что он говорит. Он, возможно, пытается заключить сделку со следствием в своих интересах.

После звонка Трампа Зеленскому Руди Джулиани собирался поехать в Киев, но в итоге послал вместо себя Льва Парнаса – как утверждает сам Парнас, с деликатным поручением.

– Вы должны понимать, что это был переходный период. Зеленский только что выиграл выборы, он еще не вступил в должность президента. И самым важным для него тогда был даже не переход власти, а инаугурация.

– Показать, что Америка поддерживает новую администрацию?

– Конечно. Потому что у него не было силы.

– И Джулиани отменил свою поездку, потому что она получила плохой резонанс в Соединенных Штатах. Он отменил, а вы поехали, чтобы встретиться с высокопоставленным лицом из окружения Зеленского. И какое послание вы доставили?

– Я, собственно, сказал ему очень строго и твердо, что Зеленский должен немедленно, в ближайшие 24 часа, объявить, что они открывают расследование в отношении Байдена.

– В этот момент упоминалось, что помощь будет задержана?

– Да. Если они не объявят, отношения прекратятся. Не то что военной помощи не будет, но и никакого вообще содействия, вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию, и не будет приглашения в Белый дом, вообще не будет никакого общения.

Впоследствии Джулиани прибыл в Киев. Парнас говорит, что присутствовал при телефонном разговоре Джулиани с Дональдом Трампом. Но Трамп настаивает, что он не знает никакого Парнаса.

– Он говорит, что это было больше, чем фотографирование, г-н президент...

– Я его не знаю. Не думаю, что я когда-нибудь с ним разговаривал.

– Он говорит, что он был рядом с Джулиани, когда Джулиани говорил с вами по телефону. И он сказал, что...

– Сомневаюсь, что я говорил с ним. Я встречаюсь с тысячами людей. Я фотографируюсь тысячи раз.

– ... что на президента Украины оказывалось давление.

– Как президент я встречаюсь с тысячами и тысячами людей. Я фотографируюсь тысячи раз. И делаю это открыто и охотно.

Как же отреагировали украинские должностные лица на ультиматум Вашингтона? Лев Парнас утверждает, что Киев проявил строптивость, после чего ему, Льву Парнасу, поручили сообщить украинскому руководству, что вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию, поскольку у него напряженный график. Поручение дал Руди Джулиани.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает, что на Украину оказывалось давление, и призывает не верить Парнасу. В интервью обозревателю CNN Кристиан Аманпур Пристайко заявил:



– Лев Парнас, приятель Руди Джулиани, который является личным адвокатом президента, теперь, как вам известно, публично заявляет, что он передал совершенно однозначное послание президента, переданное ему через Руди Джулиани, о том, что от Украины потребуется ответная услуга, если она хочет и впредь получать финансовую, военную, политическую и любую другую помощь. Кроме того, он сказал, что говорил с ключевыми сотрудниками президента Зеленского. Поскольку вы один из них и были таковым, когда все это происходило, вы получали послание от Льва Парнаса?

– Вся украинская пресса сообщает об этом тоже, вчера и сегодня. И довольно странно, что мое имя не упоминается, хотя я министр иностранных дел. Честно говоря, я никогда не общался с этим человеком. И, опять-таки откровенно говоря, я не верю ни единому слову из того, что он сейчас говорит. Помощь, о которой идет речь, проходит проверку минимум дважды в год, в середине года и в конце. Так что мы знали, что эта помощь подлежит проверке. Иногда ее урезают в зависимости от сделанного Украиной, иногда увеличивают – именно это мы сейчас наблюдаем. В конце года мы получим даже больше, чем планировалось. Насколько я понимаю, этот человек, с которым я лично не знаком, пытается сейчас поправить свои собственные дела. Еще раз: я не верю тому, что он говорит, и мне так надоели эти вопросы по поводу импичмента. Мы пытается сказать американцам, что мы рады поддержке обеих партий. И будем счастливы иметь ее и в будущем.

После того как президент Трамп в очередной раз заявил, что понятия не имеет, кто такой Лев Парнас, и никогда не говорил с ним, адвокат Парнаса Джозеф Бонди опубликовал видеоролик, снятый во время приема в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года. На этой записи Парнас не только разговаривает с Трампом, но и представляет ему Романа Насирова, тогдашнего главу Государственной фискальной службы Украины.

svoboda.org
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: импичмент, Сенат, Трамп, демократы
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добавлена сегодня, 23 января, 11:00

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