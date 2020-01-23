Кто выкручивал руки Зеленскому. Признания Льва Парнаса 🔊 Воспроизвести Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас с женой Светланой перед зданием суда в Нью-Йорке, 2 декабря 2019 года



Американо-украинский предприниматель Лев Парнас утверждает, что лично помощникам Зеленского передал ультиматум Дональда Трампа – помощь Украине в обмен на компромат на Джо Байдена. Президент США говорит, что не знаком с Парнасом, сообщает



25 июля прошлого года Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и попросил его разобраться с Джо Байденом и с украинским следом в деле о взломе почтового сервера Демократической партии. Он также предложил президенту Украины принять его личного адвоката Руди Джулиани, который поможет в расследовании. Американо-украинский предприниматель Лев Парнас утверждает, что лично помощникам Зеленского передал ультиматум Дональда Трампа – помощь Украине в обмен на компромат на Джо Байдена. Президент США говорит, что не знаком с Парнасом, сообщает РАДИО СВОБОДА 25 июля прошлого года Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и попросил его разобраться с Джо Байденом и с украинским следом в деле о взломе почтового сервера Демократической партии. Он также предложил президенту Украины принять его личного адвоката Руди Джулиани, который поможет в расследовании.



Этот телефонный звонок, в котором сам президент США не видит ничего криминального, стал поводом для импичмента. Обвинители Дональда Трампа считают, что он воспользовался своим положением в личных политических целях. Чтобы президент Зеленский был сговорчивее, президент отсрочил перечисление уже выделенной Конгрессом военной помощи Украине.



Одно из действующих лиц этой истории – выходец из Советского Союза, а ныне американский бизнесмен Лев Парнас. Он помогал Руди Джулиани в его контактах с окружением Владимира Зеленского. В настоящее время Парнас находится под судом по обвинению в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Он передал Конгрессу имеющиеся у него материалы по делу, в частности, электронную переписку с должностными лицами Украины, и говорит, что готов дать показания, а пока дает интервью – например, ведущему ток-шоу CNN Андерсону Куперу.







– Вы любили президента Трампа.



– Я любил его. Когда агенты ФБР пришли ко мне домой с обыском, моя жена растерялась, потому что я молился на него. У меня везде висели его портреты. Я его боготворил. Я считал его спасителем.



– Когда вас арестовали, президент Соединенных Штатов сказал, что он с вами не знаком.



– Пусть продолжает это говорить. Каждый раз, когда он это скажет, я покажу ему новое фото.



– Он лжет.



– Он лжет.



Дональд Трамп уже дважды отрицал свое знакомство с Парнасом. Второй раз – после этого интервью.



– Я с ним не знаком. Я не знаю Парнаса, ну, кроме того, что я, вероятно, сфотографировался с ним. Я это делаю с тысячами людей, вот как, например, сегодня с людьми, с которыми я не знаком. Я вообще его не знаю. Понятия не имею, что он собой представляет, откуда он взялся. Ничего о нем не знаю.



– Он говорит, что вы...



– Мало ли что он говорит. Он, возможно, пытается заключить сделку со следствием в своих интересах.



После звонка Трампа Зеленскому Руди Джулиани собирался поехать в Киев, но в итоге послал вместо себя Льва Парнаса – как утверждает сам Парнас, с деликатным поручением.



– Вы должны понимать, что это был переходный период. Зеленский только что выиграл выборы, он еще не вступил в должность президента. И самым важным для него тогда был даже не переход власти, а инаугурация.



– Показать, что Америка поддерживает новую администрацию?



– Конечно. Потому что у него не было силы.



– И Джулиани отменил свою поездку, потому что она получила плохой резонанс в Соединенных Штатах. Он отменил, а вы поехали, чтобы встретиться с высокопоставленным лицом из окружения Зеленского. И какое послание вы доставили?



– Я, собственно, сказал ему очень строго и твердо, что Зеленский должен немедленно, в ближайшие 24 часа, объявить, что они открывают расследование в отношении Байдена.



– В этот момент упоминалось, что помощь будет задержана?



– Да. Если они не объявят, отношения прекратятся. Не то что военной помощи не будет, но и никакого вообще содействия, вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию, и не будет приглашения в Белый дом, вообще не будет никакого общения.



Впоследствии Джулиани прибыл в Киев. Парнас говорит, что присутствовал при телефонном разговоре Джулиани с Дональдом Трампом. Но Трамп настаивает, что он не знает никакого Парнаса.



– Он говорит, что это было больше, чем фотографирование, г-н президент...



– Я его не знаю. Не думаю, что я когда-нибудь с ним разговаривал.



– Он говорит, что он был рядом с Джулиани, когда Джулиани говорил с вами по телефону. И он сказал, что...



– Сомневаюсь, что я говорил с ним. Я встречаюсь с тысячами людей. Я фотографируюсь тысячи раз.



– ... что на президента Украины оказывалось давление.



– Как президент я встречаюсь с тысячами и тысячами людей. Я фотографируюсь тысячи раз. И делаю это открыто и охотно.



Как же отреагировали украинские должностные лица на ультиматум Вашингтона? Лев Парнас утверждает, что Киев проявил строптивость, после чего ему, Льву Парнасу, поручили сообщить украинскому руководству, что вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию, поскольку у него напряженный график. Поручение дал Руди Джулиани.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает, что на Украину оказывалось давление, и призывает не верить Парнасу. В интервью обозревателю CNN Кристиан Аманпур Пристайко заявил:







– Лев Парнас, приятель Руди Джулиани, который является личным адвокатом президента, теперь, как вам известно, публично заявляет, что он передал совершенно однозначное послание президента, переданное ему через Руди Джулиани, о том, что от Украины потребуется ответная услуга, если она хочет и впредь получать финансовую, военную, политическую и любую другую помощь. Кроме того, он сказал, что говорил с ключевыми сотрудниками президента Зеленского. Поскольку вы один из них и были таковым, когда все это происходило, вы получали послание от Льва Парнаса?



– Вся украинская пресса сообщает об этом тоже, вчера и сегодня. И довольно странно, что мое имя не упоминается, хотя я министр иностранных дел. Честно говоря, я никогда не общался с этим человеком. И, опять-таки откровенно говоря, я не верю ни единому слову из того, что он сейчас говорит. Помощь, о которой идет речь, проходит проверку минимум дважды в год, в середине года и в конце. Так что мы знали, что эта помощь подлежит проверке. Иногда ее урезают в зависимости от сделанного Украиной, иногда увеличивают – именно это мы сейчас наблюдаем. В конце года мы получим даже больше, чем планировалось. Насколько я понимаю, этот человек, с которым я лично не знаком, пытается сейчас поправить свои собственные дела. Еще раз: я не верю тому, что он говорит, и мне так надоели эти вопросы по поводу импичмента. Мы пытается сказать американцам, что мы рады поддержке обеих партий. И будем счастливы иметь ее и в будущем.



После того как президент Трамп в очередной раз заявил, что понятия не имеет, кто такой Лев Парнас, и никогда не говорил с ним, адвокат Парнаса Джозеф Бонди опубликовал видеоролик, снятый во время приема в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года. На этой записи Парнас не только разговаривает с Трампом, но и представляет ему Романа Насирова, тогдашнего главу Государственной фискальной службы Украины.



Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg — Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020 Бывший вице-президент Джо Байден – вероятный соперник Трампа на президентских выборах этого года. Его сын Хантер работал в частной украинской газовой компании "Бурисма" и, по версии президента, участвовал в коррупционных схемах. Однако отец, как утверждает Дональд Трамп, пользуясь служебным положением, замял дело и добился отставки генпрокурора Украины. Существует также конспирологическая теория о том, что обвинения в сговоре кандидата Трампа с Кремлем имеют украинское происхождение.Этот телефонный звонок, в котором сам президент США не видит ничего криминального, стал поводом для импичмента. Обвинители Дональда Трампа считают, что он воспользовался своим положением в личных политических целях. Чтобы президент Зеленский был сговорчивее, президент отсрочил перечисление уже выделенной Конгрессом военной помощи Украине.Одно из действующих лиц этой истории – выходец из Советского Союза, а ныне американский бизнесмен Лев Парнас. Он помогал Руди Джулиани в его контактах с окружением Владимира Зеленского. В настоящее время Парнас находится под судом по обвинению в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Он передал Конгрессу имеющиеся у него материалы по делу, в частности, электронную переписку с должностными лицами Украины, и говорит, что готов дать показания, а пока дает интервью – например, ведущему ток-шоу CNN Андерсону Куперу.Дональд Трамп уже дважды отрицал свое знакомство с Парнасом. Второй раз – после этого интервью.После звонка Трампа Зеленскому Руди Джулиани собирался поехать в Киев, но в итоге послал вместо себя Льва Парнаса – как утверждает сам Парнас, с деликатным поручением.Впоследствии Джулиани прибыл в Киев. Парнас говорит, что присутствовал при телефонном разговоре Джулиани с Дональдом Трампом. Но Трамп настаивает, что он не знает никакого Парнаса.Как же отреагировали украинские должностные лица на ультиматум Вашингтона? Лев Парнас утверждает, что Киев проявил строптивость, после чего ему, Льву Парнасу, поручили сообщить украинскому руководству, что вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию, поскольку у него напряженный график. Поручение дал Руди Джулиани.Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает, что на Украину оказывалось давление, и призывает не верить Парнасу. В интервью обозревателю CNN Кристиан Аманпур Пристайко заявил:После того как президент Трамп в очередной раз заявил, что понятия не имеет, кто такой Лев Парнас, и никогда не говорил с ним, адвокат Парнаса Джозеф Бонди опубликовал видеоролик, снятый во время приема в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года. На этой записи Парнас не только разговаривает с Трампом, но и представляет ему Романа Насирова, тогдашнего главу Государственной фискальной службы Украины. svoboda.org Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: импичмент, Сенат, Трамп, демократы — статья прочитана 159 раз Комментарии