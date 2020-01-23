Литва стремится обосновать у себя Центр гражданской безопасности ЕС 🔊 Воспроизвести



Литва будет стремиться к тому, чтобы в стране был учрежден Центр гражданской безопасности Евросоюза, предназначенный для ликвидации химических, биологических, радиационных и ядерных инцидентов.



В среду Кабмин одобрил подачу Литвой заявки в Еврокомиссии об учреждении такого центра, который будет охватывать страны Северной Европы и Балтии.



Литва попытается убедить ЕС в том, что такой центр в стране нужен в связи с тем, что Беларусь намерена запустить атомную станцию в Островце.



"Мы со специалистами и экспертами считаем, что мы реальные претенденты, поскольку являемся частью внешней границы ЕС и НАТО, а также потому, что за рекой Нерис у нас есть опасный объект, и потому что у нас есть позитивный опыт участия в международных учениях и миссиях", – сказала BNS министр внутренних дел Рита Тамашунене.



По информации МВД, решение создать Силы гражданской безопасности ЕС было принято в марте прошлого года.



Кроме Литвы, пожелания принять региональный центр также выразили Эстония и Финляндия. Литва будет стремиться к тому, чтобы в стране был учрежден Центр гражданской безопасности Евросоюза, предназначенный для ликвидации химических, биологических, радиационных и ядерных инцидентов.В среду Кабмин одобрил подачу Литвой заявки в Еврокомиссии об учреждении такого центра, который будет охватывать страны Северной Европы и Балтии.Литва попытается убедить ЕС в том, что такой центр в стране нужен в связи с тем, что Беларусь намерена запустить атомную станцию в Островце."Мы со специалистами и экспертами считаем, что мы реальные претенденты, поскольку являемся частью внешней границы ЕС и НАТО, а также потому, что за рекой Нерис у нас есть опасный объект, и потому что у нас есть позитивный опыт участия в международных учениях и миссиях", – сказала BNS министр внутренних дел Рита Тамашунене.По информации МВД, решение создать Силы гражданской безопасности ЕС было принято в марте прошлого года.Кроме Литвы, пожелания принять региональный центр также выразили Эстония и Финляндия. BNS Категории: политика, технологии Ключевые слова: нато, центр, защита, атаки, кибербезопасность География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии