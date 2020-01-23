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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва стремится обосновать у себя Центр гражданской безопасности ЕС
Литва будет стремиться к тому, чтобы в стране был учрежден Центр гражданской безопасности Евросоюза, предназначенный для ликвидации химических, биологических, радиационных и ядерных инцидентов.
В среду Кабмин одобрил подачу Литвой заявки в Еврокомиссии об учреждении такого центра, который будет охватывать страны Северной Европы и Балтии.
Литва попытается убедить ЕС в том, что такой центр в стране нужен в связи с тем, что Беларусь намерена запустить атомную станцию в Островце.
"Мы со специалистами и экспертами считаем, что мы реальные претенденты, поскольку являемся частью внешней границы ЕС и НАТО, а также потому, что за рекой Нерис у нас есть опасный объект, и потому что у нас есть позитивный опыт участия в международных учениях и миссиях", – сказала BNS министр внутренних дел Рита Тамашунене.
По информации МВД, решение создать Силы гражданской безопасности ЕС было принято в марте прошлого года.
Кроме Литвы, пожелания принять региональный центр также выразили Эстония и Финляндия.
Категории: политика, технологии
Ключевые слова: нато, центр, защита, атаки, кибербезопасность
География: Литва
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