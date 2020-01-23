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Оппозиция Вильнюсского района: правящие медлят с учреждением литовских групп в детсадах

фото: delfi.lt


Представители оппозиции в Вильнюсском районе утверждают, что правящая Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) специально избегает учреждения литовских групп в детских садах и называют это дискриминацией литовских семей.

Мэр района Мария Рекст называет критику оппозиции необоснованной и отмечает, что самоуправление учитывает просьбы всех жителей, готовится к строительству новых детсадов с литовскими группами.

Оппозиционная право-центристская партия утверждает, что в районе требуется около 500-600 мест дошкольного образования на литовском языке, однако администрация игнорирует просьбы родителей об учреждении таких групп. Поэтому родители избирают иной путь – регистрируют место проживания в Вильнюсе и отправляют детей в городские детские сады, а это выгодно и столичным властям, которые получают дополнительный подоходный налог.
Оппозиция утверждает, что для решения проблем следует инвестировать около 650 тыс. евро и предлагает предусмотреть их в бюджете самоуправления на следующий год.

"Это дискриминация и открытая ложь. Они врут, не стыдясь, что нет такой потребности", – заявил на пресс-конференции в среду представитель оппозиционной фракции Йонас Василяускас.

В Вильнюсском районном самоуправлении из 31 члена ИАПЛ-СХС принадлежит большинство из 19 представителей.

Представитель ИАПЛ-СХС, мэр Вильнюсского района М. Рекст заверила BNS, что в данный момент самоуправление реализует проекты в Реше и Пагиряй, где будет создано по 100 мест для малышей.

"Мы учитываем все, но за пять минут не может все сделать – мы готовимся, планируем строить и строим. Мы больше других в Литве строим детские сады, и литовские группы. К нам приезжает больше людей на жительство, и это, несомненно, трудно. Но у нас есть даже несколько проектов: Пагиряй 100 мест, и в Реше будет 100 мест", – заверила мэр.

"Оппозиция готовится к выборам", – добавила она.
BNS
Категории: общество, образование
Ключевые слова: литовцы, детсады, места
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 января, 11:30

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