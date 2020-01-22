Члены комитета сейма Литвы инициируют импичмент депутату И. Розовой 🔊 Воспроизвести депутат Сейма Литвы Ирина Розова



Члены парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) иницируют процесс импичмента члена сейма Литвы Ирины Розовой в связи с сокрытием ею связей с российскими дипломатами.



"Сегодня у нас имеется совершенно ясная ситуация, информации достаточно для начала импичмента комиссией, все. Это означает, что у нас, членов комитета, есть достаточное понимание и информация о возможно нарушенной присяге", – сказал после заседания КНБО журналистам лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.



"Мое понимание присяги говорит о том, что располагая такой информацией, я не мог бы поступить иначе – возможно, ждать выборов в сейм и не начинать миссию импичмента. В связи с этим мы решили, что сегодня начнем собирать подписи", – сказал Г. Ландсбергис. Члены парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) иницируют процесс импичмента члена сейма Литвы Ирины Розовой в связи с сокрытием ею связей с российскими дипломатами."Сегодня у нас имеется совершенно ясная ситуация, информации достаточно для начала импичмента комиссией, все. Это означает, что у нас, членов комитета, есть достаточное понимание и информация о возможно нарушенной присяге", – сказал после заседания КНБО журналистам лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис."Мое понимание присяги говорит о том, что располагая такой информацией, я не мог бы поступить иначе – возможно, ждать выборов в сейм и не начинать миссию импичмента. В связи с этим мы решили, что сегодня начнем собирать подписи", – сказал Г. Ландсбергис. "Очевидно, что есть достаточные основания для того, чтобы члены сейма обратились по поводу формирования временной комиссии по импичменту, не обязательно ждать, чем закончится расследование, и завершить определенные политические игры. Мы склоны считать, что нечего ждать, и начинаем собирать подписи", – отметила социал-демократ Довиле Шакалене.



Подписаться под инициативой импичмента согласен и глава КНБО, представитель правящих "аграриев" Дайнюс Гайжаускас.



"Если начнется сбор подписей, несомненно, нужно подписаться, это должно было быть сделано еще в январе 2018 года", – сказал журналистам Г. Гайжаускас.



Глава комитета также отметил, что расследование комиссии и проводимое КНБО расследование будут разделены. Комиссия по импичменту должна ответить на вопрос, есть ли основания начинать процесс импичмента в связи с нарушенной присягой, а КНБО выясняет вопросы не только возможной угрозы связей И. Розовой с российскими дипломатами, но и действия должностных лиц сейма, располагавших информацией о И. Розовой.



Инициатива провести парламентское расследование утаенных контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма Викторас Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не позволить И. Розовой работать с секретной информацией.



В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Альянсу русских, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.



Эти контакты И. Розова не указала в вопроснике ДГБ, который заполняется с заявлением на работу с секретной информацией.



Депутат считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.



Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об И. Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об И.Розовой.



В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.



Расследование КНБО должно завершиться до 30 апреля. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: форум, импичмент, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 48 раз Комментарии