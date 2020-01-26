Власти Балеарских островов решили бороться с пьянством туристов 🔊 Воспроизвести



Администрация испанских Балеарских островов приняла жесткие меры для борьбы с пьянством туристов - не только иностранцев, но и испанцев, сообщает



Региональное правительство Балеарского архипелага в пятницу, 17 января, приняло решение о борьбе с так называемым "пьяным туризмом" гостей, прибывающих сюда на отдых как из других регионов Испании, так и многих европейских стран, включая Россию. Острова с их знаменитыми курортами ежегодно посещают более 16 млн человек, и многие используют свое пребывание для безмерного потребления алкоголя, поскольку здесь он дешевле, чем во многих других регионах. Пьянство, по мнению местной администрации, негативно влияет на криминогенную обстановку и в целом на престиж местных курортов, делает их менее привлекательными для семейного отдыха. Администрация испанских Балеарских островов приняла жесткие меры для борьбы с пьянством туристов - не только иностранцев, но и испанцев, сообщает DW Региональное правительство Балеарского архипелага в пятницу, 17 января, приняло решение о борьбе с так называемым "пьяным туризмом" гостей, прибывающих сюда на отдых как из других регионов Испании, так и многих европейских стран, включая Россию. Острова с их знаменитыми курортами ежегодно посещают более 16 млн человек, и многие используют свое пребывание для безмерного потребления алкоголя, поскольку здесь он дешевле, чем во многих других регионах. Пьянство, по мнению местной администрации, негативно влияет на криминогенную обстановку и в целом на престиж местных курортов, делает их менее привлекательными для семейного отдыха. Алкогольные ограничения на Балеарах



Ограничения на продажу алкоголя, которые будут действовать в ближайшие 5 лет, вводятся на двух наиболее посещаемых островах - Мальорке и Ибисе (Ивисе), отмечается в пресс-релизе балеарского правительства, экземпляр которого имеется в распоряжении DW. На Мальорке речь идет о самых востребованных курортах - Плайя-де-Пальма, Эль-Ареналь и Магалуф. На Ибисе - о курорте Сант-Антони-де-Портмани.



Отныне запрещена реклама алкогольных напитков. В гостиницах, барах и ресторанах отменены "happy hours" - время, когда алкоголь предлагали по сниженным ценам. Его продажа в магазинах и питейных заведениях разрешена лишь с 8.00 до 21.30 (ранее алкоголь продавали круглосуточно. - Ред.). На всей территории архипелага строжайше запрещается так называемый "балконинг": модное, но чрезвычайно опасное развлечение подвыпившей публики - прыгать в гостиничный бассейн с балкона своего номера.



Продажа алкоголя запрещена не только тем, кто моложе 18 лет, но и беременным. Под запрет подпали и так называемые "пабкроулинг" - организованные экскурсии по питейным заведениям с неограниченной дегустацией. Не будут практиковаться и популярные "пати боутс" - морские прогулки с потреблением - как правило, неограниченным - алкоголя.



Штрафы для прыгунов в бассейн с балкона - от 6000 до 60 тысяч евро



Любителей "балконинга" ждет немедленное выселение из гостиницы, уголовное преследование и штраф от 6000 до 60 тысяч евро. Такие же суммы придется заплатить и владельцам гостиницы, если они вовремя не предупредят постояльцев о недопустимости подобного развлечения. Аналогичные штрафы положены за рекламу алкоголя.



Что же касается подвыпивших дебоширов, то их, в зависимости от содеянного, могут подвергнуть относительно небольшому административному штрафу или возбудить против них уголовное дело с последующей выплатой до 60 тысяч евро. Нарушителям правил продажи алкоголя грозят штрафы от 60 до 600 тыс. евро. Теперь, как говорится в пресс-релизе балеарской администрации, "не у многих возникнет желание нарушать новые правила". dw.com Категории: политика, общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: запрет, пьянство, штраф, Испания, курорт — статья прочитана 189 раз Комментарии