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Умер самый маленький в мире человек — 27-летний Хагендра Тапа Магар
Он родился в 1992 году в Непале и был старшим ребёнком в семье, сообщает ЛАЙФ.
На 28-м году жизни скончался самый маленький в мире человек — Хагендра Тапа Магар из Непала. Его рост составлял всего 67,08 сантиметра, благодаря чему он попал в Книгу рекордов Гиннесса. О смерти Магара сообщается на сайте организации Guiness World Records.
Впервые он попал в книгу мировых рекордов в 2011 году в возрасте 18 лет. Он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Тогда же он был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.
— По словам друзей, Хагендра в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был помещён в больницу Manipal в Непале в четверг, 16 января, и скончался в 15:00 по местному времени в пятницу (17 января. — Прим. Лайфа), — говорится на сайте организации.
После смерти Хагендры Тапа Магара самым маленьким человеком в мире, способным передвигаться без чужой помощи, стал колумбиец Эдуард Ниньо Эрнандес. Его рост составляет 70,21 сантиметра.
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life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал, история
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