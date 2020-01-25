Житель Архангельска выставил на продажу яйцо динозавра с эмбрионом 🔊 Воспроизвести Предполагаемая окаменелость зародыша динозавра. Фото © avito.ru



Археолог-любитель рассчитывает получить за свою находку почти 800 тысяч рублей, сообщает



В Архангельске появилось необычное объявление в Сети. Местный житель продаёт яйцо динозавра с зародышем внутри. Как сообщил автор объявления, подписавшийся именем Сергей, артефакт якобы возрастом от 65 до 120 миллионов лет был найден в 2010 году на берегу реки Онеги. За яйцо архангелец рассчитывает выручить 770 тысяч 777 рублей, однако готов торговаться.



— Продаю окаменелое яйцо динозавра с зародышем, тероподы, очень редкая находка, 65–120 миллионов лет, найдено на реке Онеге Архангельской губернии в 2010 г. Выставляю впервые. Рыночная стоимость определяется наличием в нём эмбриона, он есть! Торги — да! — говорится в объявлении. Археолог-любитель рассчитывает получить за свою находку почти 800 тысяч рублей, сообщает ЛАЙФ В Архангельске появилось необычное объявление в Сети. Местный житель продаёт яйцо динозавра с зародышем внутри. Как сообщил автор объявления, подписавшийся именем Сергей, артефакт якобы возрастом от 65 до 120 миллионов лет был найден в 2010 году на берегу реки Онеги. За яйцо архангелец рассчитывает выручить 770 тысяч 777 рублей, однако готов торговаться.— Продаю окаменелое яйцо динозавра с зародышем, тероподы, очень редкая находка, 65–120 миллионов лет, найдено на реке Онеге Архангельской губернии в 2010 г. Выставляю впервые. Рыночная стоимость определяется наличием в нём эмбриона, он есть! Торги — да! — говорится в объявлении. "Яйцо" Фото © avito.ru



На опубликованных в объявлении фото видно, что само яйцо выглядит как шар размером примерно с футбольный мяч. В дальнейшем яйцо было расколото, а внутри был небольшой эмбрион, помещающийся на ладони.



Ранее Лайф сообщал, что житель Москвы выставил на продажу за 140 миллионов рублей свой помятый детский рисунок. Продавец гарантирует, что шедевр принесёт гармонию и любовь в жизнь будущего владельца. На опубликованных в объявлении фото видно, что само яйцо выглядит как шар размером примерно с футбольный мяч. В дальнейшем яйцо было расколото, а внутри был небольшой эмбрион, помещающийся на ладони.Ранее Лайф сообщал, что житель Москвы выставил на продажу за 140 миллионов рублей свой помятый детский рисунок. Продавец гарантирует, что шедевр принесёт гармонию и любовь в жизнь будущего владельца. life.ru Категории: история, образование Ключевые слова: археология, яйцо, продажа, динозавры — статья прочитана 136 раз Комментарии