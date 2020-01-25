Загрузка... 19-летняя украинка выставила на продажу свою девственность и явно продешевила 🔊 Воспроизвести Фото © Сinderella escorts



Ещё одна юная девушка решила поправить свои материальные дела благодаря аукциону, где главный лот — её невинность, сообщает



Объявление украинки с ником Polisha появилось на сайте Сinderella escorts. Там можно посмотреть анкету девушки, в которой она указала в том числе свои параметры и требования. Так, светловолосая, голубоглазая студентка отметила, что при росте 170 см весит всего 57 кг, у неё натуральный бюст и отсутствуют тату и пирсинг.



А за свою невинность Polisha просит 50 тысяч евро (около 3,4 млн рублей), что вдвое меньше, чем потребовала ранее её соотечественница Катя. Также на сайте указано, что девушку осмотрел специалист, который подтвердил, что она действительно девственница. Но будущий покупатель, чтобы подстраховаться, может привести врача на встречу или вместе посетить клинику в Германии за день до свидания. Ещё одна юная девушка решила поправить свои материальные дела благодаря аукциону, где главный лот — её невинность, сообщает ЛАЙФ Объявление украинки с ником Polisha появилось на сайте Сinderella escorts. Там можно посмотреть анкету девушки, в которой она указала в том числе свои параметры и требования. Так, светловолосая, голубоглазая студентка отметила, что при росте 170 см весит всего 57 кг, у неё натуральный бюст и отсутствуют тату и пирсинг.А за свою невинность Polisha просит 50 тысяч евро (около 3,4 млн рублей), что вдвое меньше, чем потребовала ранее её соотечественница Катя. Также на сайте указано, что девушку осмотрел специалист, который подтвердил, что она действительно девственница. Но будущий покупатель, чтобы подстраховаться, может привести врача на встречу или вместе посетить клинику в Германии за день до свидания. Фото © Сinderella escorts



При этом украинка рассказала, зачем ей понадобились деньги. Мечты у девушки оказались самые обычные — она хочет наслаждаться радостями жизни.



Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. А я хочу чувствовать себя свободно и получать все блага этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учёбу за границей и купить дом моей мечты у моря



Polisha



Помимо аукциона Polisha ищет состоятельного мужчину для брака или покровительства. Либо партнёра, который согласится обеспечивать её, не ожидая интимной связи. Минимальная сумма в месяц, на которую рассчитывает студентка, — 10 тысяч евро (около 690 тысяч рублей). При этом украинка рассказала, зачем ей понадобились деньги. Мечты у девушки оказались самые обычные — она хочет наслаждаться радостями жизни.Помимо аукциона Polisha ищет состоятельного мужчину для брака или покровительства. Либо партнёра, который согласится обеспечивать её, не ожидая интимной связи. Минимальная сумма в месяц, на которую рассчитывает студентка, — 10 тысяч евро (около 690 тысяч рублей). Загрузка... life.ru Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: продажа, объявление, украинка, девственность География: Украина — статья прочитана 116 раз Комментарии