Загрузка... Лжепрофессор, заставлявший женщин бить себя током, приговорен к 11 годам тюрьмы 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Давид Г. выдавал себя за ученого, которому надо проверить реакцию женщин на боль



IT-специалист из Баварии, который выдавал себя за университетского профессора, чтобы убедить девушек и женщин бить себя током якобы ради исследований и получить за счет этого сексуальное удовольствие, приговорен к 11 годам тюрьмы, сообщили



Мюнхенский суд признал его виновным в 13 случаях покушения на убийство.



30-летний Давид Г. из Вюрцбурга общался со своими жертвами по скайпу. Назвавшись "профессором Мюнхенского университета Кристианом Фогелем", он отвечал на объявления женщин, искавших сдельную работу, и предлагал им суммы от 100 до 1500 (по другим данным, до 3000) евро за участие в исследовании на тему чувствительности к боли. IT-специалист из Баварии, который выдавал себя за университетского профессора, чтобы убедить девушек и женщин бить себя током якобы ради исследований и получить за счет этого сексуальное удовольствие, приговорен к 11 годам тюрьмы, сообщили ВВС власти.Мюнхенский суд признал его виновным в 13 случаях покушения на убийство.30-летний Давид Г. из Вюрцбурга общался со своими жертвами по скайпу. Назвавшись "профессором Мюнхенского университета Кристианом Фогелем", он отвечал на объявления женщин, искавших сдельную работу, и предлагал им суммы от 100 до 1500 (по другим данным, до 3000) евро за участие в исследовании на тему чувствительности к боли. Но перед участием в исследовании необходимо проверить болевой порог, говорил он - для этого он требовал от жертв перед интернет-камерой пропустить через себя ток напряжением 230 вольт. Согласно его инструкциям, каждая из девушек собирала небольшую электрическую цепь из двух металлических ложек, провода, иногда гвоздей, и подсоединяла ее к электрической розетке.



Давид Г. наблюдал за всем процессом по скайпу и в финале велел девушкам прикладывать ложки к своим вискам, в иных случаях - к ступням. Полиция нашла в его компьютере около 200 файлов с этими видеозаписями.



Сотни жертв



"Чистая удача, что никто не умер", - заявил на судебном процессе один из экспертов.



Самой младшей из жертв Давида Г. было 13 лет. За пять лет от айтишника пострадало около 120 женщин.



Одна из девушек была госпитализирована после удара током и рассказала врачам о произошедшем. Врачи сообщили в полицию, и "профессор" был арестован у себя дома прямо на месте преступного акта. Среди файлов в его компьютере следователи обнаружили около 200 файлов с видеозаписями женщин, испытывающих болевой шок от электричества.



88 жертв были идентифицированы, но до суда дошло 22 эпизода. В обвинительном приговоре судья учел 13 случаев. Следователи считают, что это лишь верхушка айсберга и что пострадавших было гораздо больше.



Сторона обвинения на суде подчеркивала, что 230 вольт - опасное для жизни напряжение. Главным мотивом обвиняемого прокуроры назвали садистское сексуальное удовольствие.



Одна из пострадавших рассказала суду, что остро нуждалась в деньгах и размещала объявления на eBay, поэтому, когда с ней связался "ученый", она поверила ему и согласилась на предложенную "работу".



Что говорила защита



Адвокаты на судебном процессе строили защиту на том, что подсудимый не имел намерений убивать кого-либо: он даже предупреждал девушек, чтобы они брали ложки с деревянными ручками и не трогали железные части, подключенные к электросети, голыми руками. Некоторым во время "эксперимента" помогали их собственные партнеры, в одном случае даже отец.



К тому же каждая в любой момент могла сказать "нет", утверждал адвокат Давида Г., и должна была, как разумный человек, понимать, что в электрическую розетку лезть опасно.



Защитники также указывали на наличие у подсудимого диагноза аутического спектра, синдрома Аспергера, из-за которого он испытывал сложности в реальном общении с людьми и выражении чувств.



В ожидании приговора подсудимый был направлен на психиатрическое лечение.



Что решил судья



Как сообщает Deutsche Welle, в приговоре судья Томас Ботт подчеркнул, что под угрозой была жизнь и здоровье потерпевших: Давид Г. велел им пропускать ток через виски, таким образом ставя под угрозу работу мозга.



Признав Давида Г. виновным в 13 покушениях на убийство, а также причинении сеьезных телесных повреждений, мошенничестве и вторжении в частную жизнь, судья приговорил его к 11 годам лишения свободы. Загрузка... bbc.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: лечение, профессор, женщины, бавария — статья прочитана 118 раз Комментарии