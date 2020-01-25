Женщины на дорожных знаках в Женеве: вклад в гендерное равенство? 🔊 Воспроизвести Женский силуэт представлен в шести различных вариантах, включая беременную женщину, пожилую женщину, женщину с волосами в стиле afro и двух женщин, держащихся за руки, то есть лиц лесбийской ориентации. (Keystone)



Женева размещает на дорожных знаках, обозначающих пешеходные переходы, фигурки женщин, старых людей, беременных и так далее. Тем самым город хочет внести свой вклад в обеспечение гендерного равенства, сообщает Женева размещает на дорожных знаках, обозначающих пешеходные переходы, фигурки женщин, старых людей, беременных и так далее. Тем самым город хочет внести свой вклад в обеспечение гендерного равенства, сообщает С дорожных знаков, обозначающих пешеходные переходы, исчез силуэт мужчины, который теперь заменен на женский силуэт, и это на почти половине из в общей сложности 500 знаков такого типа. Стремясь «к многообразию, а также гендерному равенству», женский силуэт теперь представлен в шести различных вариантах, включая беременную женщину, пожилую женщину, женщину с волосами в стиле afro и двух женщин, держащихся за руки, то есть лиц лесбийской ориентации.



Борьба со стереотипами



Представляя новые знаки в четверг 16 января 2020 года, мэр Женевы Сандрин Салерно (Sandrine Salerno) заявила, что эта акция является частью общей стратегии города по продвижению гендерного равенства и по борьбе со стереотипами. Общественные пространства традиционно создаются мужчинами, и это способ «дать теперь и нам, женщинам, немного общественного пространства». Об этом она заявила швейцарскому общественному негосударственному телевидению RTS.



Вся акция обошлась в 56 000 швейцарских франков и она полностью финансировалась из бюджета города Женева. Сандрин Салерно сказала также, что 250 старых знаков будут сохранены на складах в качестве возможной замены. Женева — первый город в Швейцарии, который сделал такой шаг, хотя в прошлом 2019 году Цюрих выступил с похожей инициативой, правда на временной основе и только на время проведения гей-парада. В Международный женский день 8 марта профсоюзные активисты по всей стране самовольно поменяли «мужские» названия улиц на «женские».



О том, как выглядят образцовые общественные пространства, читайте в материале о городе Баден, который как раз и получил в 2020 году Ваккеровскую премию за создание образцовых публичных пространств. swissinfo.ch Категории: общество, авто, в Европе Ключевые слова: Швейцария, равенство, гендер, знаки — статья прочитана 90 раз Комментарии