Загрузка... Отчего вымерли динозавры? Ученые хотят поставить точку в многолетнем споре 🔊 Воспроизвести MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Растет число доказательств того, что динозавры погибли в результате космической катастрофы



Среди палеонтологов до сих пор идут споры о том, что именно привело к внезапному вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад. Повинно ли в этом падение астероида или же катастрофическое извержение множества вулканов?



Однако сейчас группа ученых пришла к выводу, что пришло время дать окончательный ответ на этот вопрос, считает Среди палеонтологов до сих пор идут споры о том, что именно привело к внезапному вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад. Повинно ли в этом падение астероида или же катастрофическое извержение множества вулканов?Однако сейчас группа ученых пришла к выводу, что пришло время дать окончательный ответ на этот вопрос, считает ВВС



Их анализ химического состава донных отложений в разных районах мирового океана показал, что извержения огромных вулканов в Индии, происходившие в то время, не могли привести к изменениям климата, которые повлекли бы за собой массовое вымирание видов.



Известно, что вулканизм может приводить как к разогреву, так и к охлаждению атмосферы, в зависимости от типа выбросов. Например, огромные объемы вулканического пепла и пыли, выброшенные вулканами в атмосферу, могут вызывать заметное охлаждение, как это было в Европе в 1815 году.



NASA Image caption Кратер Чикшулуб на полуострове Юкатан был обнаружен только в 1978 году нефтяниками



Траппы плато Декан в Индии, огромный магматический район, действительно были местом массивных вулканических извержений в течение многих тысяч лет, которые привели к разлитию лавовых потоков объемом в тысячи кубических километров.



Однако ученые отвергли предположения о том, что эти извержения привели к исчезновению динозавров



Чтобы прийти к таким выводам, международная группа ученых из США и Европы исследовала данные, полученные при бурении донных отложений на севере Атлантики.



"Глубокие слои океанских отложений изобилуют останками микроскопических морских организмов семейства Foraminifera", - говорит профессор Уилсон.



"Если взять примерно чайную ложку этой древней глины, то в ней будет примерно тысяча таких организмов. По составу их хитинового покрова можно составить представление о химическом составе океанской воды и ее температуре, и поэтому мы получаем очень детальную картину изменений в окружающей среде, которые предшествовали массовому вымиранию динозавров", - указывает ученый.



"Мы обнаружили, что наша модель изменения климата согласуется с зафиксированными изменениями температур только если признать тот факт, что вулканические выбросы парниковых газов завершились примерно за 200 тысяч лет до падения астероида".



"Следует признать, что единственным синхронным событием с этим массовым вымиранием является удар астероида".



MAX ALEXANDER/B612/ASTEROID DAY Image caption Знаменитые пресные озера в Мексике являются промоинами в осадочных породах, заполнивших метеоритный кратер



-Ученые считают, что астероид диаметром до 12 км столкнулся с Землей 66 млн лет назад



-Образовавшийся кратер имеет размеры до 200 км и располагается на дне моря



-На суше большая часть кратера заполнена известковыми породами, но его кромка прослеживаемся благодаря ряду карстовых провалов



-Ученые ведут бурение пород, оставшихся в кратере, с целью реконструкции удара



-По их мнению, удар астероида мог породить глобальное похолодание, способное привести к гибели множества видов



Исследования кратера Чикшулуб диаметром около 200 км, который в основном находится на дне Мексиканского залива, подтверждают, что астероид, погубивший динозавров, упал именно там.



Когда астероид упал в районе полуострова Юкатан, он вызвал цунами высотой 50-100 метров, а также пожары на территории сотен тысяч квадратных километров. Кроме того, при ударе в атмосферу были выброшены миллиарды тонн осколков горных пород.



Недавно появились данные о том, что астероид упал в районе, который изобиловал горными породами с высоким содержанием серы. Когда эти породы испарились под воздействием удара и были выброшены в верхние слои атмосферы, это должно было привести к быстрому и глубокому охлаждению на всей земной поверхности. Хотя период такого охлаждения длился сравнительно недолго, всего несколько миллионов лет, он привел к вымиранию многих растительных и животных видов.



Палеонтологические исследования подтверждают, что динозавры, в отличие от птиц, не могли мигрировать в районы, не подвергшиеся этим климатическим изменениям. В отличие от них, примитивные млекопитающие были способны выживать в новых условиях, что привело к их распространению в последующие геологические периоды. "Всё дело в астероиде", - уверен профессор Пол Уилсон, который возглавил группу ученых, исследовавших новые данные о том, что происходило с климатом на Земле в тот период.Их анализ химического состава донных отложений в разных районах мирового океана показал, что извержения огромных вулканов в Индии, происходившие в то время, не могли привести к изменениям климата, которые повлекли бы за собой массовое вымирание видов.Известно, что вулканизм может приводить как к разогреву, так и к охлаждению атмосферы, в зависимости от типа выбросов. Например, огромные объемы вулканического пепла и пыли, выброшенные вулканами в атмосферу, могут вызывать заметное охлаждение, как это было в Европе в 1815 году.Траппы плато Декан в Индии, огромный магматический район, действительно были местом массивных вулканических извержений в течение многих тысяч лет, которые привели к разлитию лавовых потоков объемом в тысячи кубических километров.Однако ученые отвергли предположения о том, что эти извержения привели к исчезновению динозавровЧтобы прийти к таким выводам, международная группа ученых из США и Европы исследовала данные, полученные при бурении донных отложений на севере Атлантики."Глубокие слои океанских отложений изобилуют останками микроскопических морских организмов семейства Foraminifera", - говорит профессор Уилсон."Если взять примерно чайную ложку этой древней глины, то в ней будет примерно тысяча таких организмов. По составу их хитинового покрова можно составить представление о химическом составе океанской воды и ее температуре, и поэтому мы получаем очень детальную картину изменений в окружающей среде, которые предшествовали массовому вымиранию динозавров", - указывает ученый."Мы обнаружили, что наша модель изменения климата согласуется с зафиксированными изменениями температур только если признать тот факт, что вулканические выбросы парниковых газов завершились примерно за 200 тысяч лет до падения астероида"."Следует признать, что единственным синхронным событием с этим массовым вымиранием является удар астероида".Исследования кратера Чикшулуб диаметром около 200 км, который в основном находится на дне Мексиканского залива, подтверждают, что астероид, погубивший динозавров, упал именно там.Когда астероид упал в районе полуострова Юкатан, он вызвал цунами высотой 50-100 метров, а также пожары на территории сотен тысяч квадратных километров. Кроме того, при ударе в атмосферу были выброшены миллиарды тонн осколков горных пород.Недавно появились данные о том, что астероид упал в районе, который изобиловал горными породами с высоким содержанием серы. Когда эти породы испарились под воздействием удара и были выброшены в верхние слои атмосферы, это должно было привести к быстрому и глубокому охлаждению на всей земной поверхности. Хотя период такого охлаждения длился сравнительно недолго, всего несколько миллионов лет, он привел к вымиранию многих растительных и животных видов.Палеонтологические исследования подтверждают, что динозавры, в отличие от птиц, не могли мигрировать в районы, не подвергшиеся этим климатическим изменениям. В отличие от них, примитивные млекопитающие были способны выживать в новых условиях, что привело к их распространению в последующие геологические периоды. Загрузка... bbc.com Категории: история, образование Ключевые слова: ученые, гипотеза, динозавры — статья прочитана 133 раза Комментарии