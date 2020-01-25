Загрузка... Sasapost Египет : древнее, чем Камасутра. Первое упоминание секса в истории Египта 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, _



Туринский папирус был написан до популярных трактатов о сексе. В Древнем Египте секс не был постыдной практикой, а, напротив, считался священным действом. И это понятно, если учитывать тот факт, что по древнеегипетской легенде, человек появился в результате занятия онанизмом в «вечных водах» первого бога во Вселенной Атона.



"Чем больше мы узнаем о Древнем Египте, тем больше мы обнаруживаем, что вообще ничего о нем не знаем", — любят повторять египтологи. Древний Египет всегда находился в центре внимания как древнего, так и современного мира, привлекая поклонников, ученых и даже воров. И хотя древнеегипетская цивилизация существовала почти 10 тысяч лет назад, влияние, которое она оказала на мир, поражает даже тех, кто не является специалистом. "Чем больше мы узнаем о Древнем Египте, тем больше мы обнаруживаем, что вообще ничего о нем не знаем", — любят повторять египтологи. Древний Египет всегда находился в центре внимания как древнего, так и современного мира, привлекая поклонников, ученых и даже воров. И хотя древнеегипетская цивилизация существовала почти 10 тысяч лет назад, влияние, которое она оказала на мир, поражает даже тех, кто не является специалистом.



Туринский эротический папирус — первое упоминание о сексе в истории



Древние египтяне внесли большой вклад в развитие человеческой цивилизации, так как записали для нас небольшую часть своей жизни. На сегодняшний день одним из самых известных древнеегипетских папирусов, изученных археологами, считается Туринский папирус, датируемый 1150 годом до нашей эры или периодом Рамессидов.



Древнеегипетский папирус был обнаружен французским консулом и «охотником за древностями» Бернардино Дроветти (Bernardino Drovetti) в фиванском некрополе Дейр-эль-Медина (ныне город Луксор) в период между 1814 и 1821 годами. В 1824 году он продал его сардинскому королю Карлу Феликсу (Carlo Felice), который был инициатором открытия Египетского музея в Турине. В настоящее время папирус находится в его коллекции.



Папирус размером 2,6 метров на 25 сантиметров состоит из двух частей, на одной из которых представлено 12 эротических изображений, а на другой — сатирические сюжеты с участием животных. Стоит отметить, что эротические изображения и описания занимают приблизительно две трети от всего размера папируса. К сожалению, папирус в некоторых местах сильно пострадал из-за неправильного обращения и условий хранения. Напомним, что древнеегипетский папирус был обнаружен в начале XIX, когда научные методы, необходимые для сохранения и изучения древних текстов, не были доступны.



Туринский папирус интересен тем, что он является оригинальным древним документом, возраст которого насчитывает не одну тысячу лет. Тем не менее, подлинная ценность древнеегипетского папируса заключается в том, что он является первым письменным руководством по сексу, которое дошло до наших дней. В нем есть описания сексуальных поз, которые мы сегодня знаем и практикуем, а также иллюстрации и сюжеты об использовании самодельных секс-игрушек, в частности, деревянного конуса.



Туринский папирус был написан до популярных трактатов о сексе, включая Камасутру. Кстати, нельзя не упомянуть, что древнеегипетский папирус был написан представителем древнейшей в мире цивилизации. Кроме того, в Древнем Египте секс не был позорной или постыдной практикой, а, напротив, был священным действием.



Возможно, многие обратят внимание на то, что в папирусе мужчины изображены с преувеличенными половыми органами, что является довольно интересным фактом. Стоит отметить, что человек всегда был склонен к преувеличению своих фантазий, возможно, чтобы восполнить нехватку чего-либо или убедить себя в том, что он может получить по максимуму то, что хочет.



К сожалению, можно только догадываться так ли это на самом деле, но, вполне вероятно, что такая версия имеет место быть. Люди всегда преувеличивают длительность полового акта, размер груди и даже специально выбирают порнозвезд с большими половыми органами. Например, порноактеры неоднократно говорили, что их заставляют пить много виагры, чтобы продлить эрекцию. Автор древнеегипетского папируса также использовал преувеличение, чтобы пробудить у читателя сексуальные инстинкты.



Какова цель написания Туринского папируса?



Цель написания Туринского папируса точно неизвестна, но тот факт, что он был найден в гробнице знатного человека говорит о том, что он, вероятно, был необходим для загробного мира, в который верили древние египтяне. Можно легко себе представить, как в далеком 1150 году до нашей эры автор сидел и вырисовывал на папирусе животных, а когда он закончил свою работу, то решил осветить другую тему — сексуальную.



К слову, археологи до сих пор не знают, изображены ли на папирусе реальные люди, которые жили в то время, или это просто вымышленные персонажи. Вероятнее всего, персонажи, как и истории о сексуальных похождениях, все же вымышленные, поскольку, несмотря на то, что на папирусе есть тест, имена героев в нем не упоминаются.



Одни ученые предполагают, что рисунки на папирусе повествуют о приключениях жреца Амона, который боролся с проституцией, или символизируют политические или религиозные события, но другие ученые считают, что главный мужской персонаж в Туринском папирусе — это фараон, который правил при жизни автора. Тем не менее, если мы внимательно присмотримся к рисункам, то заметим, что на папирусе изображен не один и тот же человек. На одном рисунке у мужчины есть волосы, а на другом нет волос, то же касается и бороды. Единственное сходство состоит в том, что все они носят простой наряд — свободную льняную ткань, обернутую на бедрах. Это говорит о том, что персонажи принадлежат к низшему классу слуг, рабов и ремесленников, а не фараонов.



Стоит отметить, что рисунки созданы рукой профессионального древнеегипетского писца и выдержаны в стиле, характерном для художников западного побережья Фив. Об этом говорят другие археологические находки, которые были найдены в фиванском некрополе Дейр-эль-Медина.



Между рисунками сохранились некоторые надписи и вот одна из них: «Давай, войди в меня сзади твоей любовью… О, мое солнце… Мое сердце бьется, чтобы доставить тебе наслаждение». Все действия происходят в комнатах, обставленных мебелью, необходимой для возбуждения сексуального желания. Так, например, в комнате есть кровать с мягкими подушками, что располагает к расслабленности и интимной близости, а также высокие стулья без спинки, чтобы разнообразить сексуальные утехи.



На Туринском папирусе изображены предметы культа древнеегипетской богини любви Хатор, а также глиняная посуда для пива и вина. Американский археолог Лиза Манних (Liza Mannikh) в своей книге «Сексуальная жизнь в Древнем Египте» рассказала, что эротические рисунки на папирусе, возможно, изображали сексуальные сцены в борделе в Дейр-эль-Медина.



Туринский папирус: спасибо Богу за секс



Туринский папирус плохо сохранился, поэтому археологи потратили много времени и сил на его восстановление. В результате, сегодня мы может лицезреть эротические рисунки, которые могут на первый взгляд показаться странными и безумными.



В древнеегипетском папирусе можно найти изображение женщины, которая доставляет себе удовольствие с помощью самодельной секс-игрушки. Кстати, это не первое упоминание о женском самоудовлетворении в Древнем Египте. Существует версия, что царица Клеопатра использовала полую тыкву, заполненную живыми пчелами, в качестве вибратора.



Также в папирусе есть рисунок женщины, которая сидит на коническом глиняном предмете перед зеркалом, в то время как ее партнер смотрит на нее, указывая правой рукой на нижнюю половину ее тела, как будто говоря ей, что тоже хочет присоединиться к сексуальным утехам. На другом эротическом рисунке изображена женщина на боевой колеснице, которую тянут две девушки. Она обхватила голову лошади одной рукой, а другой рукой держит ветку плюща, который часто упоминается в древнеегипетских эротических текстах. За ее спиной стоит мужчина, который одной рукой держит ее за волосы, а другой чашу с благовониями. Также на рисунке присутствует еще один мужчина, который с вожделением на них смотрит.



Возле изображения пары, совокупляющейся лицом к лицу, есть надпись: «Я буду молиться и благодарить Бога за твое безумие». А на другом рисунке мы видим девушку, лежащую с раздвинутыми ногами, в то время как мужчина лежит рядом с ней, держа ее за волосы. Надпись возле этого рисунка гласит: «Слава Богу».



К слову, упоминание богов не является случайным. Если мы обратимся к древнеегипетской мифологии, то увидим, что Бог сотворил себя посредством мастурбации, которая положила начало ритуалу мастурбации в Ниле. В определенное время года фараон отправлялся к Нилу и мастурбировал под аплодисменты народа. Этот ритуал воспринимался как олицетворение производящей силы и плодородия, а не служил для личного удовлетворения фараона.



Это связано с верой древних египтян в то, что Атон был первым богом во Вселенной, а нашей планеты, какой мы ее знаем сейчас, еще не существовало. Согласно верованиям древних египтян, Атон занимался онанизмом в вечных водах, что привело к зарождению жизни. А поскольку фараон является воплощением Бога на земле, то он должен продолжать мастурбировать в Ниле, который является источником жизненной силы, чтобы земля оставалась живой и плодородной.



В Древнем Египте женщины также играли немаловажную роль в отправлении культа. Они должны были совершать половые акты, чтобы снискать милость мужского божества. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский, который посетил Египет между 60 и 57 годами до нашей эры, в своем труде рассказал о ритуале культа Аписа: «После пышных похорон Аписа жрицы, отвечающие за это, должны как можно скорее найти другого теленка, похожего на предыдущего. Когда они находят его, плач и сетования прекращаются, и жрицы, назначенные для этой цели, ведут молодого бычка и откармливают его в течение сорока дней. При общении с ним жрицы должны поднимать полы своей одежды таким образом, чтобы были видны гениталии».



Таким образом, эротические рисунки и тексты говорят нам о том, что древние египтяне связывали сексуальное удовольствие с общением с богами. Кстати говоря, подобная практика существует в наши дни в индуизме. Согласно тантрическому учению, половой контакт между мужчиной и женщиной способствует объединению с великой божественной сущностью в единое целое.



Редакционная статья Sasapost, Египет, перевод Несколько дней назад популярная американская певица Кэти Перри (Katy Perry) и американский актер Орландо Блум (Orlando Bloom) опубликовали короткий видеоролик, на котором пара нежно целуется перед храмом Абу-Симбел, держа в руках большой «ключ жизни» — Анх. На самом деле, те, кто любит читать об истории Древнего Египта знают, что древнеегипетская цивилизация не разделяла любовь и секс, а сексуальное наслаждение даже было возведено в культ святости, благодаря чему появились боги, посвященные любви и сексу. Ниже мы расскажем о Туринском эротическом папирусе, который отражает интерес древнеегипетской цивилизации к сексу.Древние египтяне внесли большой вклад в развитие человеческой цивилизации, так как записали для нас небольшую часть своей жизни. На сегодняшний день одним из самых известных древнеегипетских папирусов, изученных археологами, считается Туринский папирус, датируемый 1150 годом до нашей эры или периодом Рамессидов.Древнеегипетский папирус был обнаружен французским консулом и «охотником за древностями» Бернардино Дроветти (Bernardino Drovetti) в фиванском некрополе Дейр-эль-Медина (ныне город Луксор) в период между 1814 и 1821 годами. В 1824 году он продал его сардинскому королю Карлу Феликсу (Carlo Felice), который был инициатором открытия Египетского музея в Турине. В настоящее время папирус находится в его коллекции.Папирус размером 2,6 метров на 25 сантиметров состоит из двух частей, на одной из которых представлено 12 эротических изображений, а на другой — сатирические сюжеты с участием животных. Стоит отметить, что эротические изображения и описания занимают приблизительно две трети от всего размера папируса. К сожалению, папирус в некоторых местах сильно пострадал из-за неправильного обращения и условий хранения. Напомним, что древнеегипетский папирус был обнаружен в начале XIX, когда научные методы, необходимые для сохранения и изучения древних текстов, не были доступны.Туринский папирус интересен тем, что он является оригинальным древним документом, возраст которого насчитывает не одну тысячу лет. Тем не менее, подлинная ценность древнеегипетского папируса заключается в том, что он является первым письменным руководством по сексу, которое дошло до наших дней. В нем есть описания сексуальных поз, которые мы сегодня знаем и практикуем, а также иллюстрации и сюжеты об использовании самодельных секс-игрушек, в частности, деревянного конуса.Туринский папирус был написан до популярных трактатов о сексе, включая Камасутру. Кстати, нельзя не упомянуть, что древнеегипетский папирус был написан представителем древнейшей в мире цивилизации. Кроме того, в Древнем Египте секс не был позорной или постыдной практикой, а, напротив, был священным действием.Возможно, многие обратят внимание на то, что в папирусе мужчины изображены с преувеличенными половыми органами, что является довольно интересным фактом. Стоит отметить, что человек всегда был склонен к преувеличению своих фантазий, возможно, чтобы восполнить нехватку чего-либо или убедить себя в том, что он может получить по максимуму то, что хочет.К сожалению, можно только догадываться так ли это на самом деле, но, вполне вероятно, что такая версия имеет место быть. Люди всегда преувеличивают длительность полового акта, размер груди и даже специально выбирают порнозвезд с большими половыми органами. Например, порноактеры неоднократно говорили, что их заставляют пить много виагры, чтобы продлить эрекцию. Автор древнеегипетского папируса также использовал преувеличение, чтобы пробудить у читателя сексуальные инстинкты.Цель написания Туринского папируса точно неизвестна, но тот факт, что он был найден в гробнице знатного человека говорит о том, что он, вероятно, был необходим для загробного мира, в который верили древние египтяне. Можно легко себе представить, как в далеком 1150 году до нашей эры автор сидел и вырисовывал на папирусе животных, а когда он закончил свою работу, то решил осветить другую тему — сексуальную.К слову, археологи до сих пор не знают, изображены ли на папирусе реальные люди, которые жили в то время, или это просто вымышленные персонажи. Вероятнее всего, персонажи, как и истории о сексуальных похождениях, все же вымышленные, поскольку, несмотря на то, что на папирусе есть тест, имена героев в нем не упоминаются.Одни ученые предполагают, что рисунки на папирусе повествуют о приключениях жреца Амона, который боролся с проституцией, или символизируют политические или религиозные события, но другие ученые считают, что главный мужской персонаж в Туринском папирусе — это фараон, который правил при жизни автора. Тем не менее, если мы внимательно присмотримся к рисункам, то заметим, что на папирусе изображен не один и тот же человек. На одном рисунке у мужчины есть волосы, а на другом нет волос, то же касается и бороды. Единственное сходство состоит в том, что все они носят простой наряд — свободную льняную ткань, обернутую на бедрах. Это говорит о том, что персонажи принадлежат к низшему классу слуг, рабов и ремесленников, а не фараонов.Стоит отметить, что рисунки созданы рукой профессионального древнеегипетского писца и выдержаны в стиле, характерном для художников западного побережья Фив. Об этом говорят другие археологические находки, которые были найдены в фиванском некрополе Дейр-эль-Медина.Между рисунками сохранились некоторые надписи и вот одна из них: «Давай, войди в меня сзади твоей любовью… О, мое солнце… Мое сердце бьется, чтобы доставить тебе наслаждение». Все действия происходят в комнатах, обставленных мебелью, необходимой для возбуждения сексуального желания. Так, например, в комнате есть кровать с мягкими подушками, что располагает к расслабленности и интимной близости, а также высокие стулья без спинки, чтобы разнообразить сексуальные утехи.На Туринском папирусе изображены предметы культа древнеегипетской богини любви Хатор, а также глиняная посуда для пива и вина. Американский археолог Лиза Манних (Liza Mannikh) в своей книге «Сексуальная жизнь в Древнем Египте» рассказала, что эротические рисунки на папирусе, возможно, изображали сексуальные сцены в борделе в Дейр-эль-Медина.Туринский папирус плохо сохранился, поэтому археологи потратили много времени и сил на его восстановление. В результате, сегодня мы может лицезреть эротические рисунки, которые могут на первый взгляд показаться странными и безумными.В древнеегипетском папирусе можно найти изображение женщины, которая доставляет себе удовольствие с помощью самодельной секс-игрушки. Кстати, это не первое упоминание о женском самоудовлетворении в Древнем Египте. Существует версия, что царица Клеопатра использовала полую тыкву, заполненную живыми пчелами, в качестве вибратора.Также в папирусе есть рисунок женщины, которая сидит на коническом глиняном предмете перед зеркалом, в то время как ее партнер смотрит на нее, указывая правой рукой на нижнюю половину ее тела, как будто говоря ей, что тоже хочет присоединиться к сексуальным утехам. На другом эротическом рисунке изображена женщина на боевой колеснице, которую тянут две девушки. Она обхватила голову лошади одной рукой, а другой рукой держит ветку плюща, который часто упоминается в древнеегипетских эротических текстах. За ее спиной стоит мужчина, который одной рукой держит ее за волосы, а другой чашу с благовониями. Также на рисунке присутствует еще один мужчина, который с вожделением на них смотрит.Возле изображения пары, совокупляющейся лицом к лицу, есть надпись: «Я буду молиться и благодарить Бога за твое безумие». А на другом рисунке мы видим девушку, лежащую с раздвинутыми ногами, в то время как мужчина лежит рядом с ней, держа ее за волосы. Надпись возле этого рисунка гласит: «Слава Богу».К слову, упоминание богов не является случайным. Если мы обратимся к древнеегипетской мифологии, то увидим, что Бог сотворил себя посредством мастурбации, которая положила начало ритуалу мастурбации в Ниле. В определенное время года фараон отправлялся к Нилу и мастурбировал под аплодисменты народа. Этот ритуал воспринимался как олицетворение производящей силы и плодородия, а не служил для личного удовлетворения фараона.Это связано с верой древних египтян в то, что Атон был первым богом во Вселенной, а нашей планеты, какой мы ее знаем сейчас, еще не существовало. Согласно верованиям древних египтян, Атон занимался онанизмом в вечных водах, что привело к зарождению жизни. А поскольку фараон является воплощением Бога на земле, то он должен продолжать мастурбировать в Ниле, который является источником жизненной силы, чтобы земля оставалась живой и плодородной.В Древнем Египте женщины также играли немаловажную роль в отправлении культа. Они должны были совершать половые акты, чтобы снискать милость мужского божества. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский, который посетил Египет между 60 и 57 годами до нашей эры, в своем труде рассказал о ритуале культа Аписа: «После пышных похорон Аписа жрицы, отвечающие за это, должны как можно скорее найти другого теленка, похожего на предыдущего. Когда они находят его, плач и сетования прекращаются, и жрицы, назначенные для этой цели, ведут молодого бычка и откармливают его в течение сорока дней. При общении с ним жрицы должны поднимать полы своей одежды таким образом, чтобы были видны гениталии».Таким образом, эротические рисунки и тексты говорят нам о том, что древние египтяне связывали сексуальное удовольствие с общением с богами. Кстати говоря, подобная практика существует в наши дни в индуизме. Согласно тантрическому учению, половой контакт между мужчиной и женщиной способствует объединению с великой божественной сущностью в единое целое.Редакционная статья Sasapost, Египет, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: история, образование Ключевые слова: Секс, Египет, папирус — статья прочитана 152 раза Комментарии