США признали отставание в области гиперзвукового оружия 🔊 Воспроизвести © U.S. Air Force photo/Mike Cassidy



США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщает



"В области гиперзвука мы сейчас серьезно соревнуемся с рядом конкурентов в мире. Мы были впереди десять лет назад. У нас были две программы, два прототипа Они не очень хорошо работали. Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы", — рассказал Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне. США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщает РИА Новости "В области гиперзвука мы сейчас серьезно соревнуемся с рядом конкурентов в мире. Мы были впереди десять лет назад. У нас были две программы, два прототипа Они не очень хорошо работали. Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы", — рассказал Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне. Он признал, что теперь на восстановление уйдут годы, и призвал ускорить этот процесс, чего, по его словам, пока не делается.



В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух — земля". Параллельно разрабатывается гиперзвуковая ракета HCSW дальнего радиуса действия. В общей сумме разработка обеих ракет обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.



На прошлой неделе президент Дональд Трамп подтвердил, что Штаты действительно разрабатывают гиперзвуковое оружие.



Единственная страна в мире, официально сообщившая, что владеет гиперзвуковым оружием, — Россия. В прошлом году президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".



По его словам, к тому времени, когда ведущие армии мира вооружатся гиперзвуком, в России уже появится более новое оружие, ученые работают над этим. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, США, вооружение, артиллерия — статья прочитана 201 раз Комментарии