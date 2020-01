Загрузка... Пользователи твиттера вынудили МИД Германии извиниться за шутку 🔊 Воспроизвести



МИД Германии извинился за шутку о визе в своем твиттере, которая вызвала критику пользователей, сообщает



Накануне в рамках флешмоба #SeduceSomeoneInFourWords, для участия в котором надо написать "соблазнительное" сообщение из четырех слов, в аккаунте ведомства появилась фраза "Ваша виза одобрена" (Your visa got approved).



Многим пользователям соцсети шутка не понравилась — в частности, ее раскритиковали люди, сталкивавшиеся с трудностями при получении визы. Министерство решило удалить запись, которая, тем не менее, собрала много лайков и репостов.



"По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям", — отметили в ведомстве. МИД Германии извинился за шутку о визе в своем твиттере, которая вызвала критику пользователей, сообщает РИА Новости Накануне в рамках флешмоба #SeduceSomeoneInFourWords, для участия в котором надо написать "соблазнительное" сообщение из четырех слов, в аккаунте ведомства появилась фраза "Ваша виза одобрена" (Your visa got approved).Многим пользователям соцсети шутка не понравилась — в частности, ее раскритиковали люди, сталкивавшиеся с трудностями при получении визы. Министерство решило удалить запись, которая, тем не менее, собрала много лайков и репостов."По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям", — отметили в ведомстве. Загрузка... РИА Новости Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: Германия, МИД, твиттер, соцсети — статья прочитана 171 раз Комментарии