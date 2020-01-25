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Пользователи твиттера вынудили МИД Германии извиниться за шутку
МИД Германии извинился за шутку о визе в своем твиттере, которая вызвала критику пользователей, сообщает РИА Новости.
Накануне в рамках флешмоба #SeduceSomeoneInFourWords, для участия в котором надо написать "соблазнительное" сообщение из четырех слов, в аккаунте ведомства появилась фраза "Ваша виза одобрена" (Your visa got approved).
Многим пользователям соцсети шутка не понравилась — в частности, ее раскритиковали люди, сталкивавшиеся с трудностями при получении визы. Министерство решило удалить запись, которая, тем не менее, собрала много лайков и репостов.
"По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям", — отметили в ведомстве.
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РИА Новости
Категории: чп и криминал, технологии
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