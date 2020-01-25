Reuters: в Boeing сообщили об обнаружении новой уязвимости в ПО лайнеров 737 MAX 🔊 Воспроизвести Boeing 737 MAX 8 © AP Photo/Ted S. Warren



По данным агентства, проблема была обнаружена в ходе технической проверки, сообщает



Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для лайнеров типа 737 MAX. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.



По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена. В чем именно заключается уязвимость, пока не сообщается.



В компании информировали, что находятся в контакте с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по данному вопросу.



Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air стали 189 человек.



Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. По данным агентства, проблема была обнаружена в ходе технической проверки, сообщает ТАСС Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для лайнеров типа 737 MAX. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена. В чем именно заключается уязвимость, пока не сообщается.В компании информировали, что находятся в контакте с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по данному вопросу.Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air стали 189 человек.Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. ТАСС Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, скандал, катастрофа, Boeing — статья прочитана 180 раз Комментарии