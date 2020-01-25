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Reuters: в Boeing сообщили об обнаружении новой уязвимости в ПО лайнеров 737 MAX
По данным агентства, проблема была обнаружена в ходе технической проверки, сообщает ТАСС.
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для лайнеров типа 737 MAX. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена. В чем именно заключается уязвимость, пока не сообщается.
В компании информировали, что находятся в контакте с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по данному вопросу.
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air стали 189 человек.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.
ТАСС
Категории: чп и криминал, технологии
Ключевые слова: США, скандал, катастрофа, Boeing
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