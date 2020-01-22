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Лидеры ШОС подтвердили участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

© Фото: пресс-служба президента РФ


Приглашение также приняли лидеры Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ, сообщает ЗВЕЗДА.

Все лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подтвердили свое участие в праздновании 75-летия Победы в Москве.

«Думаю, что все лидеры государств-членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае, они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, положительная», - сказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

На памятные, юбилейные мероприятия в Москву приглашены многие мировые лидеры. Президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ подтвердили свое участие в праздновании. О желании приехать в Москву 9 мая говорил и президент США Дональд Трамп.
tvzvezda.ru
Категории: политика, общество, в мире, история
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География: Россия
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добавлена сегодня, 22 января, 14:18

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