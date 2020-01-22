Лидеры ШОС подтвердили участие в праздновании 75-летия Победы в Москве 🔊 Воспроизвести © Фото: пресс-служба президента РФ



Приглашение также приняли лидеры Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ, сообщает



Все лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подтвердили свое участие в праздновании 75-летия Победы в Москве.



«Думаю, что все лидеры государств-членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае, они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, положительная», - сказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».



На памятные, юбилейные мероприятия в Москву приглашены многие мировые лидеры. Президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ подтвердили свое участие в праздновании. О желании приехать в Москву 9 мая говорил и президент США Дональд Трамп. Приглашение также приняли лидеры Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ, сообщает ЗВЕЗДА Все лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подтвердили свое участие в праздновании 75-летия Победы в Москве.«Думаю, что все лидеры государств-членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае, они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, положительная», - сказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».На памятные, юбилейные мероприятия в Москву приглашены многие мировые лидеры. Президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ подтвердили свое участие в праздновании. О желании приехать в Москву 9 мая говорил и президент США Дональд Трамп. tvzvezda.ru Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: США, посол, Москва, 9 мая, парад, Трамп, гости География: Россия — статья прочитана 129 раз Комментарии