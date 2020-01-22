Спикер сейма Литвы о разнице между случаями М. Бастиса и И. Розовой: угрозы были несопоставимы 🔊 Воспроизвести Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис



Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис признал, что мог бы активнее реагировать на письмо Департамента госбезопасности (ДГБ) относительно члена сейма Ирины Розовой, однако его реакция была иной, нежели в случае с Миндаугасом Бастисом, потом что "угрозы были несопоставимы".



"Угрозы были несопоставимы (в случае) с М. Батсисом, (И. Розова – BNS) не занимала никакой должности, не получала никакой информации. Чтобы начать проверку, я ждал, будет или нет инициатива Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО). Мне объяснили, в том числе и председатель КНБО, что случаи были несопоставимы", – сказал В. Пранцкетис на заседании КНБО в среду.



Спикер сейма подтвердил, что ознакомил с документом ДГБ, в котором содержится рекомендация не предоставлять И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией, трех человек: саму И. Розову, главу ее фракции Риту Тамашунене и тогдашнего главу КНБО Витаутаса Бакаса. Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис признал, что мог бы активнее реагировать на письмо Департамента госбезопасности (ДГБ) относительно члена сейма Ирины Розовой, однако его реакция была иной, нежели в случае с Миндаугасом Бастисом, потом что "угрозы были несопоставимы"."Угрозы были несопоставимы (в случае) с М. Батсисом, (И. Розова – BNS) не занимала никакой должности, не получала никакой информации. Чтобы начать проверку, я ждал, будет или нет инициатива Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО). Мне объяснили, в том числе и председатель КНБО, что случаи были несопоставимы", – сказал В. Пранцкетис на заседании КНБО в среду.Спикер сейма подтвердил, что ознакомил с документом ДГБ, в котором содержится рекомендация не предоставлять И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией, трех человек: саму И. Розову, главу ее фракции Риту Тамашунене и тогдашнего главу КНБО Витаутаса Бакаса. Глава парламента сказал, что услышал от В. Бакаса, что случаи М. Бастиса, в отношении которого на основании материала ДГБ был начат процесс импичмента, и И. Розовой несопоставимы, и оставил за комитетом инициативу начала расследования.



"В случае М. Бастиса КНБО сразу получил информацию и сразу мог предпринимать действия, и расследование (по поводу М. Бастиса – BNS) инициировал КНБО", – сказал В. Пранцкетис.



Члены комитета спросили спикера, почему подобный документ ДГБ о М. Бастисе с рекомендацией не выдавать разрешение на работу с секретной информацией был обнародован в СМИ, а документ об И. Розовой не был обнародован.



Информация об И. Розовой стала известна только спустя полтора года, КНБО тогда начал расследование, а в случае с М. Бастисом расследование было начато сразу же по инициативе группы парламентариев.



В марте 2017 года В. Пранцкетис объявил, что не предоставил тогдашнему социал-демократу М. Бастису разрешение на работу с засекреченной информацией, приняв во внимание информацию ДГБ о его личных связях с представителями российских энергетических компаний, преступного мира и лояльным к Кремлю журналистом.



В сейме тогда были сформированы и комиссия по импичменту, и временная комиссия по расследованию. Конституционный суд (КС) признал, что М. Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудником КГБ, однако во время голосования по импичменту в сейме не хватило голосов лишить его мандата. М. Бастис ушел в отставку сам.



Письмо ДГБ с рекомендацией не выдавать И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией спикер получил 19 января 2018 года. В. Пранцкетис также сказал, что на следующий день получил дополнительное секретное письмо ДГБ, о котором он не может говорить на открытом заседании.



"Я ознакомил с информацией трех человек – саму И. Розову, что ей не будет предоставлено разрешение на работу с секретной информацией, тогда информировал главу фракции (Р. Тамашунене – BNS), что на предлагаемую должность заместителя председателя комиссии придется искать другого человека, И. Розова не может занимать эту должность, и председателя КНБО В. Бакаса", – сказал В. Пранцкетис.



На вопрос, почему после получения материала об И. Розовой он не выступил с инициативой провести расследование, В. Пранцкетис ответил, что обратился за дополнительной информацией к ДГБ, которую получил уже секретным письмом, и с ней уже могли ознакомиться члены КНБО.



"У меня возникли вопросы, я попросил дополнительной информации, которую получил бы и КНБО. (...) Моим дополнительным действием было то, чтобы КНБО мог получить информацию", – сказал В. Пранцкетис.



В среду В. Пранцкетис свидетельствует на заседании КНБО, который проводит расследование о связях члена сейма И. Розовой с российскими дипломатами.



Комитет выясняет, какие действия предпринял В. Пранцкетис после ознакомления с материалом об И. Розовой.



Расследование о скрытых И. Розовой связях с российскими дипломатами было инициировано, когда выяснилось, что в январе 2018 года председатель сейма В. Пранцкетис получил рекомендацию ДГБ не предоставлять ей разрешение на работу с секретной информацией.



В документе ДГБ говорится о встрече с российскими дипломатами по вопросам финансовой поддержки Русского альянса, а также о взаимодействии члена сейма с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.



Эти контакты И. Розова не указала в просьбе выдать ей разрешение на работу с секретной информацией.



Сама И. Розова считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.



Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об И. Розовой. Комитет выяснит, какие решения были приняты спикером сейма В. Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об И.Розовой.



В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.



КНБО должен завершить расследование до 30 апреля. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: отставка, форум, депутат, расследование, Спикер, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии