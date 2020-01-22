Спикер сейма Литвы о разнице между случаями М. Бастиса и И. Розовой: угрозы были несопоставимы

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис признал, что мог бы активнее реагировать на письмо Департамента госбезопасности (ДГБ) относительно члена сейма Ирины Розовой, однако его реакция была иной, нежели в случае с Миндаугасом Бастисом, потом что "угрозы были несопоставимы".
"Угрозы были несопоставимы (в случае) с М. Батсисом, (И. Розова – BNS) не занимала никакой должности, не получала никакой информации. Чтобы начать проверку, я ждал, будет или нет инициатива Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО). Мне объяснили, в том числе и председатель КНБО, что случаи были несопоставимы", – сказал В. Пранцкетис на заседании КНБО в среду.
Спикер сейма подтвердил, что ознакомил с документом ДГБ, в котором содержится рекомендация не предоставлять И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией, трех человек: саму И. Розову, главу ее фракции Риту Тамашунене и тогдашнего главу КНБО Витаутаса Бакаса.
Глава парламента сказал, что услышал от В. Бакаса, что случаи М. Бастиса, в отношении которого на основании материала ДГБ был начат процесс импичмента, и И. Розовой несопоставимы, и оставил за комитетом инициативу начала расследования.
"В случае М. Бастиса КНБО сразу получил информацию и сразу мог предпринимать действия, и расследование (по поводу М. Бастиса – BNS) инициировал КНБО", – сказал В. Пранцкетис.
Члены комитета спросили спикера, почему подобный документ ДГБ о М. Бастисе с рекомендацией не выдавать разрешение на работу с секретной информацией был обнародован в СМИ, а документ об И. Розовой не был обнародован.
Информация об И. Розовой стала известна только спустя полтора года, КНБО тогда начал расследование, а в случае с М. Бастисом расследование было начато сразу же по инициативе группы парламентариев.
В марте 2017 года В. Пранцкетис объявил, что не предоставил тогдашнему социал-демократу М. Бастису разрешение на работу с засекреченной информацией, приняв во внимание информацию ДГБ о его личных связях с представителями российских энергетических компаний, преступного мира и лояльным к Кремлю журналистом.
В сейме тогда были сформированы и комиссия по импичменту, и временная комиссия по расследованию. Конституционный суд (КС) признал, что М. Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудником КГБ, однако во время голосования по импичменту в сейме не хватило голосов лишить его мандата. М. Бастис ушел в отставку сам.
Письмо ДГБ с рекомендацией не выдавать И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией спикер получил 19 января 2018 года. В. Пранцкетис также сказал, что на следующий день получил дополнительное секретное письмо ДГБ, о котором он не может говорить на открытом заседании.
"Я ознакомил с информацией трех человек – саму И. Розову, что ей не будет предоставлено разрешение на работу с секретной информацией, тогда информировал главу фракции (Р. Тамашунене – BNS), что на предлагаемую должность заместителя председателя комиссии придется искать другого человека, И. Розова не может занимать эту должность, и председателя КНБО В. Бакаса", – сказал В. Пранцкетис.
На вопрос, почему после получения материала об И. Розовой он не выступил с инициативой провести расследование, В. Пранцкетис ответил, что обратился за дополнительной информацией к ДГБ, которую получил уже секретным письмом, и с ней уже могли ознакомиться члены КНБО.
"У меня возникли вопросы, я попросил дополнительной информации, которую получил бы и КНБО. (...) Моим дополнительным действием было то, чтобы КНБО мог получить информацию", – сказал В. Пранцкетис.
В среду В. Пранцкетис свидетельствует на заседании КНБО, который проводит расследование о связях члена сейма И. Розовой с российскими дипломатами.
Комитет выясняет, какие действия предпринял В. Пранцкетис после ознакомления с материалом об И. Розовой.
Расследование о скрытых И. Розовой связях с российскими дипломатами было инициировано, когда выяснилось, что в январе 2018 года председатель сейма В. Пранцкетис получил рекомендацию ДГБ не предоставлять ей разрешение на работу с секретной информацией.
В документе ДГБ говорится о встрече с российскими дипломатами по вопросам финансовой поддержки Русского альянса, а также о взаимодействии члена сейма с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.
Эти контакты И. Розова не указала в просьбе выдать ей разрешение на работу с секретной информацией.
Сама И. Розова считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.
Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об И. Розовой. Комитет выяснит, какие решения были приняты спикером сейма В. Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об И.Розовой.
В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.
КНБО должен завершить расследование до 30 апреля.
"В случае М. Бастиса КНБО сразу получил информацию и сразу мог предпринимать действия, и расследование (по поводу М. Бастиса – BNS) инициировал КНБО", – сказал В. Пранцкетис.
Члены комитета спросили спикера, почему подобный документ ДГБ о М. Бастисе с рекомендацией не выдавать разрешение на работу с секретной информацией был обнародован в СМИ, а документ об И. Розовой не был обнародован.
Информация об И. Розовой стала известна только спустя полтора года, КНБО тогда начал расследование, а в случае с М. Бастисом расследование было начато сразу же по инициативе группы парламентариев.
В марте 2017 года В. Пранцкетис объявил, что не предоставил тогдашнему социал-демократу М. Бастису разрешение на работу с засекреченной информацией, приняв во внимание информацию ДГБ о его личных связях с представителями российских энергетических компаний, преступного мира и лояльным к Кремлю журналистом.
В сейме тогда были сформированы и комиссия по импичменту, и временная комиссия по расследованию. Конституционный суд (КС) признал, что М. Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудником КГБ, однако во время голосования по импичменту в сейме не хватило голосов лишить его мандата. М. Бастис ушел в отставку сам.
Письмо ДГБ с рекомендацией не выдавать И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией спикер получил 19 января 2018 года. В. Пранцкетис также сказал, что на следующий день получил дополнительное секретное письмо ДГБ, о котором он не может говорить на открытом заседании.
"Я ознакомил с информацией трех человек – саму И. Розову, что ей не будет предоставлено разрешение на работу с секретной информацией, тогда информировал главу фракции (Р. Тамашунене – BNS), что на предлагаемую должность заместителя председателя комиссии придется искать другого человека, И. Розова не может занимать эту должность, и председателя КНБО В. Бакаса", – сказал В. Пранцкетис.
На вопрос, почему после получения материала об И. Розовой он не выступил с инициативой провести расследование, В. Пранцкетис ответил, что обратился за дополнительной информацией к ДГБ, которую получил уже секретным письмом, и с ней уже могли ознакомиться члены КНБО.
"У меня возникли вопросы, я попросил дополнительной информации, которую получил бы и КНБО. (...) Моим дополнительным действием было то, чтобы КНБО мог получить информацию", – сказал В. Пранцкетис.
В среду В. Пранцкетис свидетельствует на заседании КНБО, который проводит расследование о связях члена сейма И. Розовой с российскими дипломатами.
Комитет выясняет, какие действия предпринял В. Пранцкетис после ознакомления с материалом об И. Розовой.
Расследование о скрытых И. Розовой связях с российскими дипломатами было инициировано, когда выяснилось, что в январе 2018 года председатель сейма В. Пранцкетис получил рекомендацию ДГБ не предоставлять ей разрешение на работу с секретной информацией.
В документе ДГБ говорится о встрече с российскими дипломатами по вопросам финансовой поддержки Русского альянса, а также о взаимодействии члена сейма с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.
Эти контакты И. Розова не указала в просьбе выдать ей разрешение на работу с секретной информацией.
Сама И. Розова считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.
Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об И. Розовой. Комитет выяснит, какие решения были приняты спикером сейма В. Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об И.Розовой.
В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.
КНБО должен завершить расследование до 30 апреля.