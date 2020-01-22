Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Эстонская компания услуг доставки посылок Omniva LT в прошлом году инвестировала в расширение сети посылочных терминалов или пакоматов, а также парка автомобилей в Литве около 4 млн евро. Компания оборудовала в крупнейших городах Литвы и регионах страны 150 новых пакоматов и сейчас у нее в стране сеть из 300 пакоматов.



Более половины всех новых пакоматов установлено в крупнейших городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Паневежисе. Предложение пакоматов особенно расширилось у торговых центров, рынков и спортивных клубов, говорится в сообщении Omniva LT.



По словам главы Omniva LT Симонаса Бельскиса, в этом году намечается продолжить инвестирование в расширение услуг и модернизацию. Во втором квартале планируется вдвое расширить склад предприятия в Вильнюсе, а до конца года – полностью его автоматизировать, вложив 1–2 млн евро в модернизацию линии сортировки посылок. Предприятие намерено увеличить в этом году число пакоматов в Литве как минимум на 10%, приобрести 20-30 новых автомобилей. Эстонская компания услуг доставки посылок Omniva LT в прошлом году инвестировала в расширение сети посылочных терминалов или пакоматов, а также парка автомобилей в Литве около 4 млн евро. Компания оборудовала в крупнейших городах Литвы и регионах страны 150 новых пакоматов и сейчас у нее в стране сеть из 300 пакоматов.Более половины всех новых пакоматов установлено в крупнейших городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Паневежисе. Предложение пакоматов особенно расширилось у торговых центров, рынков и спортивных клубов, говорится в сообщении Omniva LT.По словам главы Omniva LT Симонаса Бельскиса, в этом году намечается продолжить инвестирование в расширение услуг и модернизацию. Во втором квартале планируется вдвое расширить склад предприятия в Вильнюсе, а до конца года – полностью его автоматизировать, вложив 1–2 млн евро в модернизацию линии сортировки посылок. Предприятие намерено увеличить в этом году число пакоматов в Литве как минимум на 10%, приобрести 20-30 новых автомобилей. Сейчас Omniva LT может доставить за сутки 32 тыс. посылок. За прошлый год компания доставила 4 млн посылок через посылочные терминалы.



Единственный акционер Omniva LT – эстонское государственное логистическое предприятие Eesti Post.



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В Клайпедский порт идет новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – уже 16-й в начавшемся в октябре новом газовом году.



"Планируется, что 23 января в Клайпедский порт придет газовоз Coral Favia, который доставит около 10 тыс. кубометров СПГ", – подтвердил BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia придет из порта Высоцк, где находится завод "Новатэка". В минувшие выходные он доставил в Клайпеду такой же груз.



В начале января в Клайпеду пришел первый в этом году груз газа – крупный газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году с октября прошлого года.



В декабре также пришел и груз СПГ более 150 тыс. кубометров из США. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии