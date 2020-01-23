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На Украине пришла повестка в армию 12-летнему мальчику, пишут СМИ
Двенадцатилетнему школьнику из Киева по ошибке прислали повестку в армию. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на мать подростка, передает РИА Новости.
По словам женщины, вначале она подумала, что повестка предназначена ее старшему сыну (20 лет, освобожден от службы), однако затем поняла, что на службу призывают младшего.
В документе вместо 2008 года рождения был указан 2003, а одна буква в фамилии искажена. Женщина решила сама прийти в военкомат и указать на ошибку.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 20-летнего возраста.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
География: Украина
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