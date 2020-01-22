Президентом Греции впервые станет женщина 🔊 Воспроизвести Екатерини Сакелларопулу © EPA-EFE/PANTELIS SAITAS



До этого Екатерина Сакелларопулу занимала пост председателя Государственного совета - Верховного административного суда, сообщает



Парламент Греции проголосовал в среду за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны. Об этом свидетельствует подсчет поданных за нее голосов, передает корреспондент ТАСС.



Согласно конституции, парламент может проводить пять туров голосования по кандидатуре на пост главы государства. В первом туре требуется 200 голосов депутатов 300-местного однопалатного высшего законодательного органа. Сакелларопулу была избрана уже в первом туре. Ее кандидатуру поддержали 261 парламентарий из 294 присутствовавших. Шесть парламентариев по разным причинам отсутствовали. До этого Екатерина Сакелларопулу занимала пост председателя Государственного совета - Верховного административного суда, сообщает ТАСС Парламент Греции проголосовал в среду за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны. Об этом свидетельствует подсчет поданных за нее голосов, передает корреспондент ТАСС.Согласно конституции, парламент может проводить пять туров голосования по кандидатуре на пост главы государства. В первом туре требуется 200 голосов депутатов 300-местного однопалатного высшего законодательного органа. Сакелларопулу была избрана уже в первом туре. Ее кандидатуру поддержали 261 парламентарий из 294 присутствовавших. Шесть парламентариев по разным причинам отсутствовали. До последнего времени Сакелларопулу была председателем Государственного совета - Верховного административного суда. Благодаря голосам, поданным за нее депутатами правящей правоцентристстской партией "Новая демократия", главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА и левого "Движения перемен", Сакелларопулу стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны.



33 депутата от Компартии Греции (КПГ), ультраправой "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса и левого движения МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса воздержались, так как не разрешается голосование "против" в процедуре избрания главы государства.



Выступлений на нынешнем заседании парламента не предусматривалось. Согласно уставу главного законодательного органа, после объявления результата председатель парламента Константинос Тасулас в сопровождении сопредседателей посетит Екатерини Сакелларопулу в ее кабинете в Государственном совете для того, чтобы объявить ей об избрании главой государства.



Выдвинутая премьером



Кандидатуру 63-летней Сакелларопулу выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, хотя она и не принадлежит к правоцентристской политической группировке. По словам премьера, "Сакелларопулу - исключительный юрист по международным делам, судебный работник с блестящей карьерой в Верховном суде, ставший его первым председателем-женщиной, причем по предложению предыдущего премьер-министра [Алексиса Ципраса] и единогласному решению его правительства".



Согласно конституции 1975 года (с последующими поправками), Греция является парламентской республикой. Глава государства - президент, который выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит премьер-министру. Согласно конституции, все акты президента должны быть подтверждены компетентным министром. Президент представляет страну на международной арене, подписывает договоры, назначает премьер-министра, принимает дипломатических представителей. Глава государства может отправить закон на доработку парламенту, однако если абсолютное большинство депутатов проголосует за документ, президент должен его подписать. По согласованию с парламентом президент может объявить чрезвычайное положение.



Вступление в должность в марте



Нынешний президент Греции Прокопис Павлопулос был избран на пять лет 18 февраля 2015 года и вступил в должность 13 марта того же года. Срок его полномочий истекает 13 марта этого года. Торжественная церемония присяги Екатерини Сакелларопулу на пленарном заседании парламента состоится 14 марта, однако после объявления итогов председатель парламента сообщил, что эта церемония пройдет 13 марта.



Екатерини Сакелларопулу родилась в 1956 году в Салониках (на севере страны), одном из крупнейших по численности населения городов Греции. Ее отец был заместителем председателя Верховного суда по гражданским и уголовным делам. В 1987 году она окончила юридический факультет Афинского университета, в 1989-1990 годах продолжила образование в Парижском университете II, специализировалась на конституционном и административном праве.



В 1982 году была назначена помощником судьи Государственного совета (Верховного административного суда), где и продолжила карьеру. В октябре 2018 года она стала первой женщиной, которая возглавила этот суд. В 2013-2015 годах она также была членом дисциплинарной коллегии МИД Греции.



Екатерини Сакелларопулу вела общественную, преподавательскую и научную работу. Она - автор порядка 30 публикаций, в том числе по защите окружающей среды, возобновляемым источникам энергии, городскому планированию, однако международной деятельностью до сих пор практически не занималась. Сакелларопулу владеет английским и французским языками. ТАСС Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, парламент, Греция, женщина — статья прочитана 140 раз Комментарии