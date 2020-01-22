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Джонсона пригласили в Москву на торжества ко Дню Победы



Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона официально пригласили в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на представителя посольства Британии в Москве.

«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.

Как отметили в дипмиссии, в настоящий момент Лондон рассматривает это приглашение и решает вопрос по поводу уровня участия в данных мероприятиях британской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об аналогичном намерении сообщили также глава Азербайджана Ильхам Алиев, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич и главы ряда других государств мира.
russian.rt.com
Категории: политика, в Европе, история
Ключевые слова: Москва, 9 мая, парад, бойкот, приглашение, гости, Джонсон
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добавлена сегодня, 22 января, 12:02

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