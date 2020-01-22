Джонсона пригласили в Москву на торжества ко Дню Победы 🔊 Воспроизвести



Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона официально пригласили в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.



Об этом сообщает РИА Новости и



«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.



Как отметили в дипмиссии, в настоящий момент Лондон рассматривает это приглашение и решает вопрос по поводу уровня участия в данных мероприятиях британской стороны.



Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об аналогичном намерении сообщили также глава Азербайджана Ильхам Алиев, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич и главы ряда других государств мира. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона официально пригласили в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на представителя посольства Британии в Москве.«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.Как отметили в дипмиссии, в настоящий момент Лондон рассматривает это приглашение и решает вопрос по поводу уровня участия в данных мероприятиях британской стороны.Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об аналогичном намерении сообщили также глава Азербайджана Ильхам Алиев, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич и главы ряда других государств мира. russian.rt.com Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: Москва, 9 мая, парад, бойкот, приглашение, гости, Джонсон — статья прочитана 169 раз Комментарии