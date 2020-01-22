|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Джонсона пригласили в Москву на торжества ко Дню Победы
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона официально пригласили в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на представителя посольства Британии в Москве.
«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
Как отметили в дипмиссии, в настоящий момент Лондон рассматривает это приглашение и решает вопрос по поводу уровня участия в данных мероприятиях британской стороны.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об аналогичном намерении сообщили также глава Азербайджана Ильхам Алиев, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич и главы ряда других государств мира.
russian.rt.com
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|