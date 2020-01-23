В Литве стартует фестиваль французского кино «Žiemos ekranai» 🔊 Воспроизвести Пресс-конференция организаторов фестиваля







Юбилейный, 15-й фестиваль «Žiemos ekranai» («Зимние экраны»), откроется в Вильнюсе 23 января, а затем начнёт своё странствие по кинозалам ещё 11-ти городов Литвы.



Для любителей хорошего, интеллектуального и актуального кино фестиваль уже стал важнейшим мероприятием зимы. Организаторы стремятся, чтобы хорошее кино дошло не только до крупных городов, но и до маленьких городков. В этом году фильмы фестиваля можно будет посмотреть и в тех городах, где в прошлом году его фильмы не демонстрировались: это привлекающие всё больше людей города Аникщяй, Друскининкай и Утяна.



В этом году в Литву прибудет актриса Дебора Лукумена. В 2017 году за роль второго плана в ленте «Великолепные» («Nuostabiosios») оно была удостоена национальной кинематографической премии «Сезар». А на фестивале «Зимние экраны» она представит фильм открытия «Невидимые» («Nematomos»). Для любителей хорошего, интеллектуального и актуального кино фестиваль уже стал важнейшим мероприятием зимы. Организаторы стремятся, чтобы хорошее кино дошло не только до крупных городов, но и до маленьких городков. В этом году фильмы фестиваля можно будет посмотреть и в тех городах, где в прошлом году его фильмы не демонстрировались: это привлекающие всё больше людей города Аникщяй, Друскининкай и Утяна.В этом году в Литву прибудет актриса Дебора Лукумена. В 2017 году за роль второго плана в ленте «Великолепные» («Nuostabiosios») оно была удостоена национальной кинематографической премии «Сезар». А на фестивале «Зимние экраны» она представит фильм открытия «Невидимые» («Nematomos»).











Составительница фестивальной программы Эгле Чяпайте рассказала, что для фестиваля отбирали фильмы, отличающиеся художественной ценностью, необычностью киноязыка, покоряющие своей искренностью и свободой, которые получили высокую оценку зрителей и критики. В программе разнообразные картины – от представленного на Венецианском кинофестивале психологического триллера «Последний урок» («Paskutinė pamoka») до заслужившей симпатии зрителей на фестивале в Локарно биографической драмы «Камилла», от дебютных кинолент «Два сына» или «Моя славная юность» до новейших работ уже признанных режиссёров «На край света», «Невозможная любовь» или «Notre Dame».



В тематической ретроспективной программе «Atsitiktinumai ir sutapimai» («Случайности и совпадения») – десять фильмов классиков французского кино, живо интересовавшихся этой темой, в том числе – работы менее известных в Литве режиссёров первой половины XX века Жюльена Дювивье и Жана Гремильона. Любителям жанра комедии стоило бы не упустить уникальный шанс посмотреть на киноэкранах изобилующие комическими ситуациями и абсурдными случайностями комедии Жан-Поля Раппено и Франсиса Вебера.



Напомним, показы фестиваля «Žiemos ekranai» состоятся с 23 января по 9 февраля в Вильнюсе («Vingis», «Skalvija») Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе, Алитусе, Друскининкай, Плунге, Утяне, Аникщяй, Паланге и Ниде. Поскольку «Зимние экраны» - это единственный в Литве и крупнейший в Балтийских странах фестиваль, посвящённый французскому кино, ранее уже была представлена основная и ретроспективная программа. На посвящённой фестивалю пресс-конференции директор Французского института Жан-Мари Сани порадовался тому, что юбилейный фестиваль организуется не только в Вильнюсе, а охватил уже 12 городов. Сеансы, по его словам, проводятся не только в кинозалах, но и в библиотеках, музеях и других общественных пространствах – таким образом организаторы стремятся приблизить кино к людям. По словам Ж.М.Сани, в этом году на фестивале будет показано свыше 30 фильмов.Составительница фестивальной программы Эгле Чяпайте рассказала, что для фестиваля отбирали фильмы, отличающиеся художественной ценностью, необычностью киноязыка, покоряющие своей искренностью и свободой, которые получили высокую оценку зрителей и критики. В программе разнообразные картины – от представленного на Венецианском кинофестивале психологического триллера «Последний урок» («Paskutinė pamoka») до заслужившей симпатии зрителей на фестивале в Локарно биографической драмы «Камилла», от дебютных кинолент «Два сына» или «Моя славная юность» до новейших работ уже признанных режиссёров «На край света», «Невозможная любовь» или «Notre Dame».В тематической ретроспективной программе «Atsitiktinumai ir sutapimai» («Случайности и совпадения») – десять фильмов классиков французского кино, живо интересовавшихся этой темой, в том числе – работы менее известных в Литве режиссёров первой половины XX века Жюльена Дювивье и Жана Гремильона. Любителям жанра комедии стоило бы не упустить уникальный шанс посмотреть на киноэкранах изобилующие комическими ситуациями и абсурдными случайностями комедии Жан-Поля Раппено и Франсиса Вебера.Напомним, показы фестиваля «Žiemos ekranai» состоятся с 23 января по 9 февраля в Вильнюсе («Vingis», «Skalvija») Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе, Алитусе, Друскининкай, Плунге, Утяне, Аникщяй, Паланге и Ниде. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Žiemos ekranai», фестиваль французского кино, «Зимние экраны» — статья прочитана 155 раз Комментарии