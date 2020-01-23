В Литве стартует фестиваль французского кино «Žiemos ekranai»

Юбилейный, 15-й фестиваль «Žiemos ekranai» («Зимние экраны»), откроется в Вильнюсе 23 января, а затем начнёт своё странствие по кинозалам ещё 11-ти городов Литвы.
Для любителей хорошего, интеллектуального и актуального кино фестиваль уже стал важнейшим мероприятием зимы. Организаторы стремятся, чтобы хорошее кино дошло не только до крупных городов, но и до маленьких городков. В этом году фильмы фестиваля можно будет посмотреть и в тех городах, где в прошлом году его фильмы не демонстрировались: это привлекающие всё больше людей города Аникщяй, Друскининкай и Утяна.
В этом году в Литву прибудет актриса Дебора Лукумена. В 2017 году за роль второго плана в ленте «Великолепные» («Nuostabiosios») оно была удостоена национальной кинематографической премии «Сезар». А на фестивале «Зимние экраны» она представит фильм открытия «Невидимые» («Nematomos»).
Поскольку «Зимние экраны» - это единственный в Литве и крупнейший в Балтийских странах фестиваль, посвящённый французскому кино, ранее уже была представлена основная и ретроспективная программа. На посвящённой фестивалю пресс-конференции директор Французского института Жан-Мари Сани порадовался тому, что юбилейный фестиваль организуется не только в Вильнюсе, а охватил уже 12 городов. Сеансы, по его словам, проводятся не только в кинозалах, но и в библиотеках, музеях и других общественных пространствах – таким образом организаторы стремятся приблизить кино к людям. По словам Ж.М.Сани, в этом году на фестивале будет показано свыше 30 фильмов.
Составительница фестивальной программы Эгле Чяпайте рассказала, что для фестиваля отбирали фильмы, отличающиеся художественной ценностью, необычностью киноязыка, покоряющие своей искренностью и свободой, которые получили высокую оценку зрителей и критики. В программе разнообразные картины – от представленного на Венецианском кинофестивале психологического триллера «Последний урок» («Paskutinė pamoka») до заслужившей симпатии зрителей на фестивале в Локарно биографической драмы «Камилла», от дебютных кинолент «Два сына» или «Моя славная юность» до новейших работ уже признанных режиссёров «На край света», «Невозможная любовь» или «Notre Dame».
В тематической ретроспективной программе «Atsitiktinumai ir sutapimai» («Случайности и совпадения») – десять фильмов классиков французского кино, живо интересовавшихся этой темой, в том числе – работы менее известных в Литве режиссёров первой половины XX века Жюльена Дювивье и Жана Гремильона. Любителям жанра комедии стоило бы не упустить уникальный шанс посмотреть на киноэкранах изобилующие комическими ситуациями и абсурдными случайностями комедии Жан-Поля Раппено и Франсиса Вебера.
Напомним, показы фестиваля «Žiemos ekranai» состоятся с 23 января по 9 февраля в Вильнюсе («Vingis», «Skalvija») Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе, Алитусе, Друскининкай, Плунге, Утяне, Аникщяй, Паланге и Ниде.
Составительница фестивальной программы Эгле Чяпайте рассказала, что для фестиваля отбирали фильмы, отличающиеся художественной ценностью, необычностью киноязыка, покоряющие своей искренностью и свободой, которые получили высокую оценку зрителей и критики. В программе разнообразные картины – от представленного на Венецианском кинофестивале психологического триллера «Последний урок» («Paskutinė pamoka») до заслужившей симпатии зрителей на фестивале в Локарно биографической драмы «Камилла», от дебютных кинолент «Два сына» или «Моя славная юность» до новейших работ уже признанных режиссёров «На край света», «Невозможная любовь» или «Notre Dame».
В тематической ретроспективной программе «Atsitiktinumai ir sutapimai» («Случайности и совпадения») – десять фильмов классиков французского кино, живо интересовавшихся этой темой, в том числе – работы менее известных в Литве режиссёров первой половины XX века Жюльена Дювивье и Жана Гремильона. Любителям жанра комедии стоило бы не упустить уникальный шанс посмотреть на киноэкранах изобилующие комическими ситуациями и абсурдными случайностями комедии Жан-Поля Раппено и Франсиса Вебера.
Напомним, показы фестиваля «Žiemos ekranai» состоятся с 23 января по 9 февраля в Вильнюсе («Vingis», «Skalvija») Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе, Алитусе, Друскининкай, Плунге, Утяне, Аникщяй, Паланге и Ниде.