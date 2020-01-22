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Верховный суд Литвы приступает к рассмотрению дела о домогательствах К. Пукаса
Верховный суд Литвы (ВСЛ) в среду приступит к рассмотрению дела о домогательствах бывшего члена сейма Кястутиса Пукаса.
По данным ВСЛ, прокурор в кассационной жалобе просит передать для пересмотра в апелляционном порядке часть решения суда апелляционной инстанции, в которой К. Пукас был оправдан по обвинениям в сексуальных домогательствах к трем потерпевшим.
Потерпевшие просят бывшего члена сейма признать себя виновным или передать дело для пересмотра в суде апелляционной инстанции.
К. Пукас просит оставить в силе оправдательный приговор суда первой инстанции.
Суды признали К. Пукаса в сексуальных домогательства к женщине, работавшей помощником-секретарем члена сейма, но оправдали по обвинениям в домогательствах к трем другим женщинам, которые пытались трудоустроиться на эту должность.
Прокуратура стремится доказать, что девушки, пытавшиеся трудоустроиться у депутата, были зависимы от К. Пукаса.
К. Пукас ушел в отставку из сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: сейм, суд, конституция, присяга, домогательства, Пукас
География: Литва
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