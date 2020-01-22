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Вильнюс покупал стальные трубы у единственного поставщика Logstor СМИ



При закупках стальных труб Вильнюс предъявлял к потенциальным покупателям специальные требования, из-за которых цена на трубы была выше, а трубы до сих пор поставляет Вильнюсе одна компания – датская Logstor, пишет портал lrt.lt.

По данным Отдела расследований LRT, от созданных специально для контролируемых компаниями Veolia и Icor Вильнюсских теплосетей требований поставщик труб отклонялся, а некоторые из них вообще не выполнялись.

Как сообщает Отдел расследований LRT, с 2002 года, когда Вильнюсские теплосети были сданы в аренду Veolia, трубы для Вильнюса практически исключительно поставляла датская компания Logstor, у которой есть представительство в Каунасе.

Трубы так называемого российского стандарта, которые производила Logstor, могли быть примерно на 20% дороже обычных труб европейского стандарта.

Требования к химическому составу и механическим свойствам труб Вильнюсские теплосети отменили только осенью прошлого года, когда сменился руководитель предприятия, но все конкурсы 2019 года проводились в соответствии с этими требованиями.

Тепловое хозяйство Вильнюса сдавалось в аренду французскому концерну Veolia в 2002-2017 годах.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: энергетика, закупки, Veolia, подозрения
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 22 января, 15:30

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