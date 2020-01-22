В Апелляционном суде в деле ЛФБ – последнее слово представителя федерации 🔊 Воспроизвести



В рассматриваемом Литовским апелляционным судом (ЛАС) деле Литовской федерации баскетбола (ЛФБ), в котором прокуроры просят наказать и бывшего ее руководителя Миндаугаса Бальчюнаса, в среду выступит с последним словом представитель ЛФБ.



Представляющий ЛФБ адвокат Раймундас Лидейка сказал, что надеется на благоприятное решение суда.



"Наша позиция такая, что юридическое лицо невиновно, так какое может быть наказание (...) Мы надеемся на благоприятный приговор, так как первая инстанция приняла такой разумный и мотивированный приговор", – сказал BNS адвокат.



Вильнюсский окружной суд (ВОС) в октябре полностью оправдал по всем обвинениям бывшего генерального секретаря ЛФБ М. Бальчюнаса и других обвиняемых относительно действий, связанных с подготовкой к Чемпионату Европы по мужскому баскетболу 2011 года. Обвинения в мошенничестве и подлоге документов были предъявлены и самой федерации как юридическому лицу, она тоже была полностью оправдана. В рассматриваемом Литовским апелляционным судом (ЛАС) деле Литовской федерации баскетбола (ЛФБ), в котором прокуроры просят наказать и бывшего ее руководителя Миндаугаса Бальчюнаса, в среду выступит с последним словом представитель ЛФБ.Представляющий ЛФБ адвокат Раймундас Лидейка сказал, что надеется на благоприятное решение суда."Наша позиция такая, что юридическое лицо невиновно, так какое может быть наказание (...) Мы надеемся на благоприятный приговор, так как первая инстанция приняла такой разумный и мотивированный приговор", – сказал BNS адвокат.Вильнюсский окружной суд (ВОС) в октябре полностью оправдал по всем обвинениям бывшего генерального секретаря ЛФБ М. Бальчюнаса и других обвиняемых относительно действий, связанных с подготовкой к Чемпионату Европы по мужскому баскетболу 2011 года. Обвинения в мошенничестве и подлоге документов были предъявлены и самой федерации как юридическому лицу, она тоже была полностью оправдана. Однако этот приговор обжаловали прокуроры. Они указали в жалобе, что у самоуправления города Паневежиса не было юридического основания участвовать денежными средствами бюджета самоуправления в реконструкции частной гостиницы в Паневежисе.



Прокуроры утверждают, что услуги, которые ЛФБ по этому договору должна была предоставлять самоуправлению города Паневежиса, она предоставлять не собиралась и не могла.



По данным досудебного расследования, которое проводили сотрудники Панявежского управления Службы специальных расследований, муниципальные средства могли обманным путем и с помощью фальсификации документов присвоены в пользу ЛФБ, а затем использованы для реконструкции гостиницы Romantic.



ВОС постановил, что ни один из девяти обвиняемых не совершил никакого преступления, и не усмотрел никакой корысти. BNS Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: баскетбол, суд, коррупция География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии