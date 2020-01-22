Спикер Сейма Литвы: почтить память жертв Холокоста лучше на месте их гибели 🔊 Воспроизвести Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис



Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение почтить память жертв Холокоста в Освенциме, и председатель сейма, который едет вместо него в Израиль, говорит, что это лучше сделать на месте гибели людей.



"Мы наводим мосты с этими странами тоже, представляя (свою страну – ред.) и в Израиле, и в Аушвице-Биркенау (Освенциме – ред.). Наверное, нужно отметить, что люди-то погибли здесь, на территории Польши, в нацистской лагере, а мероприятие проводится в Израиле", – сказал В. Пранцкетис в среду радиостанции Ziniu radijas.



"Все-таки нужно думать о том, что эти события развивались там, и самую большую дань памяти следует отдавать, наверное, в том месте, где люди погибли", – сказал он. Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение почтить память жертв Холокоста в Освенциме, и председатель сейма, который едет вместо него в Израиль, говорит, что это лучше сделать на месте гибели людей."Мы наводим мосты с этими странами тоже, представляя (свою страну – ред.) и в Израиле, и в Аушвице-Биркенау (Освенциме – ред.). Наверное, нужно отметить, что люди-то погибли здесь, на территории Польши, в нацистской лагере, а мероприятие проводится в Израиле", – сказал В. Пранцкетис в среду радиостанции Ziniu radijas."Все-таки нужно думать о том, что эти события развивались там, и самую большую дань памяти следует отдавать, наверное, в том месте, где люди погибли", – сказал он. По его словам, в Освенцим также поедет делегация сейма, поэтому спикер рад тому, что Литва будет представлена на очень высоком уровне.



"И хорошо, что Литва будет представлена на этом мероприятии в Аушвице-Биркенау на очень высоком уровне", – сказал он.



В. Пранцкетис отбывает на мероприятие в Иерусалиме в среду.



Президентское ведомство во вторник сообщило, что Г. Науседа принял решение не ехать на годовщину Холокоста в Израиле, а почтить память жертв в следующий понедельник в Освенциме, в Польше.



Президент изменил решение в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он примет участие в церемонии в Иерусалиме.



Г. Науседа этим своим решением следует примеру соседней Польши – ее президент Анджей Дуда отказался от приглашения в Иерусалим, потому что для него там не была предусмотрена возможность выступить, в отличии от президента России Владимира Путина. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, освобождение, Израиль, Освенцим, мероприятия География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии