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Спикер Сейма Литвы: почтить память жертв Холокоста лучше на месте их гибели

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис


Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение почтить память жертв Холокоста в Освенциме, и председатель сейма, который едет вместо него в Израиль, говорит, что это лучше сделать на месте гибели людей.

"Мы наводим мосты с этими странами тоже, представляя (свою страну – ред.) и в Израиле, и в Аушвице-Биркенау (Освенциме – ред.). Наверное, нужно отметить, что люди-то погибли здесь, на территории Польши, в нацистской лагере, а мероприятие проводится в Израиле", – сказал В. Пранцкетис в среду радиостанции Ziniu radijas.

"Все-таки нужно думать о том, что эти события развивались там, и самую большую дань памяти следует отдавать, наверное, в том месте, где люди погибли", – сказал он.
По его словам, в Освенцим также поедет делегация сейма, поэтому спикер рад тому, что Литва будет представлена на очень высоком уровне.

"И хорошо, что Литва будет представлена на этом мероприятии в Аушвице-Биркенау на очень высоком уровне", – сказал он.

В. Пранцкетис отбывает на мероприятие в Иерусалиме в среду.

Президентское ведомство во вторник сообщило, что Г. Науседа принял решение не ехать на годовщину Холокоста в Израиле, а почтить память жертв в следующий понедельник в Освенциме, в Польше.

Президент изменил решение в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он примет участие в церемонии в Иерусалиме.

Г. Науседа этим своим решением следует примеру соседней Польши – ее президент Анджей Дуда отказался от приглашения в Иерусалим, потому что для него там не была предусмотрена возможность выступить, в отличии от президента России Владимира Путина.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: польша, освобождение, Израиль, Освенцим, мероприятия
География: Литва
статья прочитана 158 раз
добавлена сегодня, 22 января, 11:30

Комментарии

Oleg
22 января, 12:45
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"Все-таки нужно думать о том, что эти события развивались там, и самую большую дань памяти следует отдавать, наверное, в том месте, где люди погибли", – сказал он.
Сказал и наверное даже не покраснел от стыда.
И кто там, в "Освенциме" собирается "почитать память "?
Представители тех стран, руководство которых в те времена и способствовали, кто действием, кто бездействием, тому что произошло.
И будут лить крокодиловы слёзы ...
Интересно, а у кого то то из них хватит смелости громко и честно признать за своими странами вину в том что этот произошёл "холокост" ?
А то вроде как на праздник собираются.
Ханжество и лицемерие рулит.
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