Спикер Сейма Литвы: почтить память жертв Холокоста лучше на месте их гибели

Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение почтить память жертв Холокоста в Освенциме, и председатель сейма, который едет вместо него в Израиль, говорит, что это лучше сделать на месте гибели людей.
"Мы наводим мосты с этими странами тоже, представляя (свою страну – ред.) и в Израиле, и в Аушвице-Биркенау (Освенциме – ред.). Наверное, нужно отметить, что люди-то погибли здесь, на территории Польши, в нацистской лагере, а мероприятие проводится в Израиле", – сказал В. Пранцкетис в среду радиостанции Ziniu radijas.
"Все-таки нужно думать о том, что эти события развивались там, и самую большую дань памяти следует отдавать, наверное, в том месте, где люди погибли", – сказал он.
По его словам, в Освенцим также поедет делегация сейма, поэтому спикер рад тому, что Литва будет представлена на очень высоком уровне.
"И хорошо, что Литва будет представлена на этом мероприятии в Аушвице-Биркенау на очень высоком уровне", – сказал он.
В. Пранцкетис отбывает на мероприятие в Иерусалиме в среду.
Президентское ведомство во вторник сообщило, что Г. Науседа принял решение не ехать на годовщину Холокоста в Израиле, а почтить память жертв в следующий понедельник в Освенциме, в Польше.
Президент изменил решение в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он примет участие в церемонии в Иерусалиме.
Г. Науседа этим своим решением следует примеру соседней Польши – ее президент Анджей Дуда отказался от приглашения в Иерусалим, потому что для него там не была предусмотрена возможность выступить, в отличии от президента России Владимира Путина.
"И хорошо, что Литва будет представлена на этом мероприятии в Аушвице-Биркенау на очень высоком уровне", – сказал он.
В. Пранцкетис отбывает на мероприятие в Иерусалиме в среду.
Президентское ведомство во вторник сообщило, что Г. Науседа принял решение не ехать на годовщину Холокоста в Израиле, а почтить память жертв в следующий понедельник в Освенциме, в Польше.
Президент изменил решение в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он примет участие в церемонии в Иерусалиме.
Г. Науседа этим своим решением следует примеру соседней Польши – ее президент Анджей Дуда отказался от приглашения в Иерусалим, потому что для него там не была предусмотрена возможность выступить, в отличии от президента России Владимира Путина.
Сказал и наверное даже не покраснел от стыда.
И кто там, в "Освенциме" собирается "почитать память "?
Представители тех стран, руководство которых в те времена и способствовали, кто действием, кто бездействием, тому что произошло.
И будут лить крокодиловы слёзы ...
Интересно, а у кого то то из них хватит смелости громко и честно признать за своими странами вину в том что этот произошёл "холокост" ?
А то вроде как на праздник собираются.
Ханжество и лицемерие рулит.