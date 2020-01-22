Оператор газохранилищ Украины сообщил об аресте своих счетов и имущества 🔊 Воспроизвести © Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС



Оно было арестовано по делу о взыскании частными структурами почти $95 млн, сообщает



Компания "Укртрансгаз" (ранее выполняла функции оператора ГТС Украины), которая эксплуатирует подземные хранилища газа на Украине (ПХГ), сообщила об аресте своих счетов, а также имущества по делу о взыскании частными структурами 2,3 млрд гривен (почти $95 млн). Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.



"Частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". В настоящее время наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах", - сказано в сообщении. Оно было арестовано по делу о взыскании частными структурами почти $95 млн, сообщает ТАСС Компания "Укртрансгаз" (ранее выполняла функции оператора ГТС Украины), которая эксплуатирует подземные хранилища газа на Украине (ПХГ), сообщила об аресте своих счетов, а также имущества по делу о взыскании частными структурами 2,3 млрд гривен (почти $95 млн). Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании."Частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". В настоящее время наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах", - сказано в сообщении. В компании пояснили, что арбитражный суд Киева 12 июля 2000 года обязал ее поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЗАО "Укрэнергосбыт". При этом в денежном выражении этот объем не был выражен тогда, а взысканием газа истец не занимался.



В последующем право требования было продано ФК "Фин - Инвест", по иску которой Хозяйственный суд Киева 9 января 2020 года поменял способ взыскания на денежный, а сумма была определена в размере 2,3 млрд гривен. В "Укртрансгазе" назвали безосновательной определенную судом сумму, а также обратились в правоохранительные органы с просьбой не допустить денежного взыскания. "Блокирование средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению устойчивого прохождения отопительного сезона", - сказано в сообщении.



Компания "Укртрансгаз" (принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в лице своего филиала "Оператор газохранилищ Украины" эксплуатирует 11 ПХГ общей емкостью около 30 млрд куб. м. По состоянию на 20 января в них находилось более 17,5 млрд куб. м газа. ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: газ, цена, повышение, Нафтогаз, ГТС География: Украина — статья прочитана 207 раз Комментарии