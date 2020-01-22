Давос 2020: Трамп против пророков апокалипсиса, Грета за будущее детей 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп и шведская экоактивистка Грета Тунберг заочно поспорили в первый день работы Всемирного экономического форума в Давосе, посвященного в этом году климатическим проблемам, сообщает



Трамп, выведший США из Парижского соглашения о борьбе с изменениями климата, свою речь посвятил экономическому процветанию США и пообещал присоединиться к глобальной инициативе высадить на Земле триллион новых деревьев.



17-летняя экоактивистка Грета Тунберг, в прошлом году ставшая символом и вдохновителем экодвижения по всему миру, парировала тем, что остановить изменение климата одними новыми деревьями не получится. Президент США Дональд Трамп и шведская экоактивистка Грета Тунберг заочно поспорили в первый день работы Всемирного экономического форума в Давосе, посвященного в этом году климатическим проблемам, сообщает ВВС Трамп, выведший США из Парижского соглашения о борьбе с изменениями климата, свою речь посвятил экономическому процветанию США и пообещал присоединиться к глобальной инициативе высадить на Земле триллион новых деревьев.17-летняя экоактивистка Грета Тунберг, в прошлом году ставшая символом и вдохновителем экодвижения по всему миру, парировала тем, что остановить изменение климата одними новыми деревьями не получится.



"Эти алармисты вечно требуют одно и то же - абсолютную власть, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни", - сказал Трамп, не называя конкретных имен и не обращаясь напрямую к экоактивистке, сидящей в зале.



Грета, в прошлом году решившая вместо школы сосредоточиться на экозащите, призвала власть предержащих подумать о новом поколении.



"Интересно, как вы объясните своим детям, по какой причине вы их так подвели и сознательно оставили им климатический хаос? Потому что бороться с ним было плохо для экономики, и мы просто решили не заниматься сохранением условий для жизни в будущем, даже не попытавшись?" - задала вопрос мировым лидерам Тунберг и напомнила: "мир, если вы не заметили, в настоящий момент в огне".



Элитный нетворкинг или решение проблем?



GETTY IMAGES Image caption Собрание представителей мировых элит происходит в швейцарских горах, с охраной



Швейцарский городок, где раз в году собираются самые влиятельные и богатые люди мира, стал синонимом глобальных бизнес-интересов, которые так часто критикует Трамп.



Основанный в 1971 году форум пропагандирует международную торговлю, свободное передвижение рабочей силы, а также много внимания уделяет проблемам экологии. Но есть и те, кто считает форум лишь местом элитного нетворкинга для богатых мира сего.



В этом году форум посвящен экологической устойчивости на планете, а в числе выступающих - не только главы государств и крупных бизнесов, академики и мыслители, но и - впервые - юные экоактивисты.



Основные темы Давоса-2020 - более гуманные способы ведения бизнеса, создание рабочих мест будущего, новые технологии на благо общества, спасение планеты.



"Я буду повторять эти цифры"



EPA Image caption "Не надо слушать "пророков погибели", - сказал Трамп, вероятно имея в виду экоактивистов.



Тунберг, выступая перед аудиторией с тремя другими молодыми климатическими активистами из разных стран, напомнила про доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC). Если мир продолжит использовать "углеродный бюджет" в том же темпе, что сейчас, рост температур на планете не удастся удержать ниже критического уровня в 1,5 градусов Цельсия, - предупредила она.



"С уровнем выбросов в том же темпе, что и сегодня, остаток бюджета будет истрачен меньше, чем за восемь лет. И это не чья-то точка зрения, это наука", - сказала Тунберг, которая в прошлом году приезжала в Давос ради климатических протестов против бездействия политиков и влиятельных бизнесменов.



В докладе IPCC, опубликованном в 2018 году, говорится о лимите в 420 гигатонн выбросов парниковых газов, который, как подсчитали эксперты ООН, есть у планеты, и если его не превышать, у человечества есть 67-процентный шанс того, что глобальные температуры не вырастут больше, чем 1,5 градус. Сейчас этот "углеродный бюджет" уже снизился до 340 гигатонн.



"Я повторяю эти цифры почти каждый раз в моих выступлениях последние полтора года, - добавила Тунберг. - Я знаю, что вы не хотите их слышать". Она добавила, что продолжит цитировать эти цифры, пока правительства не начнут предпринимать решительные действия.







Самые молодые эксперты



Тунберг выступала в компании трех других юных активистов: Сальвадора Гомеза-Колона, организовавшего сбор пожертвований для жертв разрушительного урагана Мария в Пуэрто-Рико; Наташи Мвансы, отстаивающей права женщин и девочек в Замбии, и Отем Пелтиер, занимающейся проблемами питьевой воды канадских коренных племен Анишинаабе.



Это была самая молодая группа экспертов за всю историю Всемирного экономического форума, которая запустила форум фильмом о мощном росте глобального молодежного движения за последние полтора года.



В преддверии выступления Дональда Трампа президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и основатель Всемирного экономического форума Клаус Швабб говорили об опасности популизма в деле борьбы с изменением климата.



"Ошибочно ставить экономические интересы выше задач сохранения природы", - сказала Соммаруга.



Как росла температура в мире



Показатели средней температуры поверхности земли выше или ниже средней величины (в градусах Цельсия)







Экономический бум в Америке и "предсказатели конца света"



Именно экономическим интересам государства посвятил речь Трамп. США переживает "экономический бум, ранее невиданный в мире. Америка процветает. Америка выигрывает, как никогда раньше", - сказал он.



"Только на прошлой неделе США заключили два невероятных соглашения, с Китаем и Мексикой, - добавил он. - Эти соглашения представляют собой модель торговли для XXI века. Они справедливы, и в приоритете нужды работников и их семей".



В конце своей речи Трамп призвал не слушать "пророков апокалипсиса", имея в виду, вероятно, экоактивистов:



"Мы должны сказать нет неугомонным пророкам конца света. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма", - но затем он добавил, что США присоединяется к мировой инициативе "1 триллион деревьев", призванной восстановить леса на планете.



"Сажать деревья не достаточно"



В своем втором выступлении за день Грета Тунберг отреагировала слова Трампа об участии США в программе высадки триллиона деревьев на планете.



"Сажать деревья, конечно, хорошо, но этого далеко не достаточно… Нам не нужны низкие выбросы. Выбросы должны прекратиться".



Тунберг перечислила следующие меры, которые, по ее мнению, должны принять политики и представители бизнеса для предотвращения климатической катастрофы:



-компании, банки, правительства должны перестать инвестировать в ископаемые виды топлива;



-немедленно прекратить все субсидии, связанные с ископаемым топливом;



-немедленно прекратить пользоваться ископаемым топливом.



"Мы не хотим, чтобы это произошло к 2050, 2030, к 2021. Мы хотим, чтобы это произошло сейчас".



"Наш дом по-прежнему в огне. Ваше бездействие лишь раздувает пожар с каждым часом. И мы просим вас начать действовать так, как будто вы любите своих детей больше всего на свете", - подытожила активистка. Трамп отмахнулся от "пророков апокалипсиса" и вместо этого призвал собравшихся сохранять оптимизм."Эти алармисты вечно требуют одно и то же - абсолютную власть, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни", - сказал Трамп, не называя конкретных имен и не обращаясь напрямую к экоактивистке, сидящей в зале.Грета, в прошлом году решившая вместо школы сосредоточиться на экозащите, призвала власть предержащих подумать о новом поколении."Интересно, как вы объясните своим детям, по какой причине вы их так подвели и сознательно оставили им климатический хаос? Потому что бороться с ним было плохо для экономики, и мы просто решили не заниматься сохранением условий для жизни в будущем, даже не попытавшись?" - задала вопрос мировым лидерам Тунберг и напомнила: "мир, если вы не заметили, в настоящий момент в огне".Швейцарский городок, где раз в году собираются самые влиятельные и богатые люди мира, стал синонимом глобальных бизнес-интересов, которые так часто критикует Трамп.Основанный в 1971 году форум пропагандирует международную торговлю, свободное передвижение рабочей силы, а также много внимания уделяет проблемам экологии. Но есть и те, кто считает форум лишь местом элитного нетворкинга для богатых мира сего.В этом году форум посвящен экологической устойчивости на планете, а в числе выступающих - не только главы государств и крупных бизнесов, академики и мыслители, но и - впервые - юные экоактивисты.Основные темы Давоса-2020 - более гуманные способы ведения бизнеса, создание рабочих мест будущего, новые технологии на благо общества, спасение планеты.Тунберг, выступая перед аудиторией с тремя другими молодыми климатическими активистами из разных стран, напомнила про доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC). Если мир продолжит использовать "углеродный бюджет" в том же темпе, что сейчас, рост температур на планете не удастся удержать ниже критического уровня в 1,5 градусов Цельсия, - предупредила она."С уровнем выбросов в том же темпе, что и сегодня, остаток бюджета будет истрачен меньше, чем за восемь лет. И это не чья-то точка зрения, это наука", - сказала Тунберг, которая в прошлом году приезжала в Давос ради климатических протестов против бездействия политиков и влиятельных бизнесменов.В докладе IPCC, опубликованном в 2018 году, говорится о лимите в 420 гигатонн выбросов парниковых газов, который, как подсчитали эксперты ООН, есть у планеты, и если его не превышать, у человечества есть 67-процентный шанс того, что глобальные температуры не вырастут больше, чем 1,5 градус. Сейчас этот "углеродный бюджет" уже снизился до 340 гигатонн."Я повторяю эти цифры почти каждый раз в моих выступлениях последние полтора года, - добавила Тунберг. - Я знаю, что вы не хотите их слышать". Она добавила, что продолжит цитировать эти цифры, пока правительства не начнут предпринимать решительные действия.Тунберг выступала в компании трех других юных активистов: Сальвадора Гомеза-Колона, организовавшего сбор пожертвований для жертв разрушительного урагана Мария в Пуэрто-Рико; Наташи Мвансы, отстаивающей права женщин и девочек в Замбии, и Отем Пелтиер, занимающейся проблемами питьевой воды канадских коренных племен Анишинаабе.Это была самая молодая группа экспертов за всю историю Всемирного экономического форума, которая запустила форум фильмом о мощном росте глобального молодежного движения за последние полтора года.В преддверии выступления Дональда Трампа президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и основатель Всемирного экономического форума Клаус Швабб говорили об опасности популизма в деле борьбы с изменением климата."Ошибочно ставить экономические интересы выше задач сохранения природы", - сказала Соммаруга.Экономический бум в Америке и "предсказатели конца света"Именно экономическим интересам государства посвятил речь Трамп. США переживает "экономический бум, ранее невиданный в мире. Америка процветает. Америка выигрывает, как никогда раньше", - сказал он."Только на прошлой неделе США заключили два невероятных соглашения, с Китаем и Мексикой, - добавил он. - Эти соглашения представляют собой модель торговли для XXI века. Они справедливы, и в приоритете нужды работников и их семей".В конце своей речи Трамп призвал не слушать "пророков апокалипсиса", имея в виду, вероятно, экоактивистов:"Мы должны сказать нет неугомонным пророкам конца света. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма", - но затем он добавил, что США присоединяется к мировой инициативе "1 триллион деревьев", призванной восстановить леса на планете.В своем втором выступлении за день Грета Тунберг отреагировала слова Трампа об участии США в программе высадки триллиона деревьев на планете."Сажать деревья, конечно, хорошо, но этого далеко не достаточно… Нам не нужны низкие выбросы. Выбросы должны прекратиться".Тунберг перечислила следующие меры, которые, по ее мнению, должны принять политики и представители бизнеса для предотвращения климатической катастрофы:-компании, банки, правительства должны перестать инвестировать в ископаемые виды топлива;-немедленно прекратить все субсидии, связанные с ископаемым топливом;-немедленно прекратить пользоваться ископаемым топливом."Мы не хотим, чтобы это произошло к 2050, 2030, к 2021. Мы хотим, чтобы это произошло сейчас"."Наш дом по-прежнему в огне. Ваше бездействие лишь раздувает пожар с каждым часом. И мы просим вас начать действовать так, как будто вы любите своих детей больше всего на свете", - подытожила активистка. bbc.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: форум, климат, Давос, Швейцария, ЛГБТ — статья прочитана 177 раз Комментарии