В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса 🔊 Воспроизвести



Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает



Как пишет новостное агентство Рейтер, пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердил эту информацию.



Заболел житель штата Вашингтон на северо-западе страны, сейчас его состояние стабильно. Он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проводить проверки путешественников в трех крупнейших американских аэропортах.



На прошлой неделе сообщалось, что власти США начнут проверять в трех аэропортах пассажиров из китайского города Ухань, где обнаружен новый коронавирус. Речь шла об аэропорте имени Кеннеди в Нью-Йорке, а также об аэропортах в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты Washington Post.Как пишет новостное агентство Рейтер, пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердил эту информацию.Заболел житель штата Вашингтон на северо-западе страны, сейчас его состояние стабильно. Он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проводить проверки путешественников в трех крупнейших американских аэропортах.На прошлой неделе сообщалось, что власти США начнут проверять в трех аэропортах пассажиров из китайского города Ухань, где обнаружен новый коронавирус. Речь шла об аэропорте имени Кеннеди в Нью-Йорке, а также об аэропортах в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. В конце декабря китайские власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, 6 – в Шанхае, 5 в провинции Чжэцзян, 2 в городе Тяньцзинь, 5 – в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек скончались.



Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, Китай, вирус, эпидемия — статья прочитана 180 раз Комментарии