Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей



Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.



Причины, по которым Украине, как государству, отказали в выступлении на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (он же Освенцим), легко найти в постановлении о праздновании памятных дат в 2020 году, принятом Верховной радой. Они в нем списком идут.



Например, Украина отметит 280-летний юбилей Максима Железняка – гайдамака, отряды которого активно проводили еврейские погромы во времена Колиивщины. Дата его рождения не известна, зато известно, что в конце сентября исполнится 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы – ультраконсервативного казака времен гетмана Скоропадского, популяризировавшего в своих войсках так называемые Протоколы сионских мудрецов. Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.Причины, по которым Украине, как государству, отказали в выступлении на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (он же Освенцим), легко найти в постановлении о праздновании памятных дат в 2020 году, принятом Верховной радой. Они в нем списком идут.Например, Украина отметит 280-летний юбилей Максима Железняка – гайдамака, отряды которого активно проводили еврейские погромы во времена Колиивщины. Дата его рождения не известна, зато известно, что в конце сентября исполнится 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы – ультраконсервативного казака времен гетмана Скоропадского, популяризировавшего в своих войсках так называемые Протоколы сионских мудрецов.



Помнят в Киеве о мастерах пера: в торжественном перечне закреплен 115-летний юбилей Уласа Самчука – журналиста и главного редактора прoнацистской газеты «Волынь», где словом вели борьбу, во-первых, за Гитлера лично, во-вторых, против «московско-жидовского большевизма».



Всего будет отпраздновано десять юбилеев более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлого, которых на современной Украине относят к выдающимся украинцам, включая и юбилей Андрея Мельника – главы ОУН*, листовки коей обещали украинской молодежи «свободу и светлую национально-естественную жизнь на земле, где не будет ни кацапа, ни жида, ни ляха».



Эта десятка выдающихся украинцев перечислена в просьбе посольства Израиля к парламенту Украины отказаться от чествования погромщиков на государственном уровне. Ситуация действительно получается неудобная. Факельные марши у Бабьего Яра в честь Бандеры (вроде того, что прошел 1 января, и которым также было возмущено израильское посольство) можно списать на инициативу радикалов снизу, заявив о свободе собраний. Но за торжества по случаю юбилеев разнообразных нациков проголосовал украинский парламент, включая и президентскую фракцию «Слуга народа».



По самому Зеленскому видно, что ему даром не нужны разногласия с Израилем, все эти Уласы Тарасычи и их юбилеи – он такими категориями вообще не мыслит. Но украинская власть прочно застряла в политико-исторической парадигме, которая без Уласов Тарасычей обойтись просто не может. Да, они в основном сугубо региональные – галицийско-волынские великие гудвины, часто противные восточной половине страны. Но сегодня они идут в одном пакете с той версией украинской идентичности, которая является наиболее антироссийской, а значит – по версии националистов и прочих патриотов Украины – единственно правильной.



Этот «пакет с Бандерой» стал для Украины в целом дестабилизирующим фактором, для ее президента – ярмом. Зеленского даже становится жалко, когда видишь, как украинская реальность бьет его по щекам. В интервью изданию The Times of Israel он буквально жалуется на отсутствие приглашения выступить на израильском форуме, заявляя, что уровень антисемитизма на Украине самый низкий среди европейских стран. А всего через несколько часов приходит сообщение, что на малой родине президента – в Кривом Роге – вандал осквернил мемориал жертвам Холокоста, причем личность вандала установлена, но задержан он не был.



Меж тем в своей обиде и в клятвах о дефиците антисемитизма на Украине президент вполне искренен. В России это очевидно не всем, но с антисемитизмом у соседей и впрямь не густо, несмотря на всю их «бандеровщину», что подтверждается не только значительным количеством евреев на государственных должностях, но и социологическими опросами.



В сочетании с факельными маршами и юбилеями Уласов Тарасычей это может показаться взаимоисключающими параграфами. Тем более что идеология украинского национализма и его иконы взяты из периода 1930-1940 годов, когда идеи антисемитизма были популярны во всей Европе, а в восточноевропейских странах с их значительными еврейскими общинами – особенно.



То есть антисемитизм для украинских националистов был естественен и привычен, как нижнее белье, а может быть даже привычнее.



Но надо понимать, что еще пятнадцать лет назад президент Ющенко поставил перед украинскими историками новой волны государственную задачу: прославить «героев сопротивления промосковской оккупации» – правобережных казаков, соратников Петлюры, деятелей ОУН и УПА*. В перспективе это должно было обеспечить отрыв украинского самосознания от российского – национальная история и героика Украины должны были противопоставляться Московии.



Движение в другую сторону от Москвы – это движение на Запад, в ЕС и НАТО. Культурно-политические нормативы современного Запада категорически осуждают антисемитизм, который шел к Уласам Тарасовичам неизменной, но вредной нагрузкой. Поэтому украинские историки должны были их не просто прославлять, но и отмывать от антисемитизма самым простым и эффективным образом – врать в глаза и замалчивать факты.



О том, что фальсификация истории на Украине была поставлена на поток и что дело могло дойти до самого позорного и страшного – подчищения архивов, газета ВЗГЛЯД уже писала. Для всего этого существует специальный государственный орган – Институт национальной памяти. И хотя при Зеленском оттуда выгнали одиозного пропагандиста-псевдоисторика Владимира Вятровича, стоящих перед этим заведением задач никто не менял – и не изменит.



Другими словами, разного рода Уласов Тарасовичей прославляют на Украине не потому что они антисемиты, а потому что они русофобы – основной посыл жонглирования их неудавшимися жизнями именно в этом. Антисемитизм при этом нагло и вопреки всяким фактам отрицается, вплоть до статей и даже книг о том, как «оболганные украинские патриоты» спасали евреев от москалей в Гражданскую и от гитлеровцев – во Вторую мировую.



Израиль в эти тонкости не вдается. Он видит фамилии, распознает в них палачей еврейского народа или пропагандистов-погромщиков, после чего подает протест. Чувства израильских дипломатов понятны, правда, назвать их тактику универсальной все же нельзя.



Европейская история так устроена, что национальный герой одного народа нередко может быть палачом в глазах другого, соседнего. А если концентрироваться в украинской истории именно на еврейских жертвах, то под нож «антифашизма» пойдет и Богдан Хмельницкий – у гетмана собственный вклад в еврейские погромы.



Правда, Хмельницкий – выдающаяся историческая личность, человек-победитель, а бандеровские неудачники украинскую историю разве что позорят. Но Россию вся эта ситуация интересует не в контексте утверждения непозорной версии украинской истории и не в контексте права еврейского народа на свою историческую боль, а в плане борьбы с фальсификацией истории как таковой.



Израиль борется с героизацией антисемитов, которых в реальности героизируют не за то, что они антисемиты, а за то, что они русофобы.



Это наносит удары по исторической мифологии украинцев, обращенной непосредственно против нас, развенчивает ее как лживую и пропагандистскую.



То, что Россия и Израиль являются естественными союзниками в том, что касается попыток фальсифицировать историю Второй мировой войны и пересмотреть ее итоги, не новость. Но, кажется, впервые израильская помощь подоспела столь наглядно и настолько вовремя.



Выступать на форуме принимающая сторона не разрешила не только Зеленскому, но и президенту Польши Анджею Дуде, после чего тот хлопнул дверью и аннулировал свое участие в мероприятии. И как тут не вспомнить, что совсем недавно Варшава демонстративно отказала российским представителям в приглашении на 75-летний юбилей со дня освобождения Освенцима – «не заслужили», будто бы этот концлагерь не советские войска освобождали, а солдаты НАТО.



Зато выступления Путина по случаю освобождения Освенцима ждет Израиль, наделенный применительно к тем событиям особо значимым словом, а также выступлений вице-президента США Пенса, лидера Франции Саркози, президента Германии Штайнмайера и британского принца Чарльза. Дуде и Зеленскому в этом же принципиально отказывают, что демонстрирует всей Европе, чей именно взгляд на войну соответствует исторической правде, а чей оскорбителен для жертв Холокоста.



«Всей Европе», поскольку гостями на этом мероприятии будут политические лидеры десятка стран – Австрии, Болгарии, Португалии, Финляндии, Швеции, Хорватии и других, а также король Бельгии.



Подобный жест принимающей стороны будет красноречивее многих слов, а в этой ситуации уместны, например, такие:



В своем желании обелить военных преступников и выставить себя невинными жертвами агрессии политические наследники украинских и польских погромщиков потеряли последнюю совесть, и это не осталось незамеченным.



Дуде и Зеленскому в этом же принципиально отказывают, что демонстрирует всей Европе, чей именно взгляд на войну соответствует исторической правде, а чей оскорбителен для жертв Холокоста.«Всей Европе», поскольку гостями на этом мероприятии будут политические лидеры десятка стран – Австрии, Болгарии, Португалии, Финляндии, Швеции, Хорватии и других, а также король Бельгии.Подобный жест принимающей стороны будет красноречивее многих слов, а в этой ситуации уместны, например, такие:В своем желании обелить военных преступников и выставить себя невинными жертвами агрессии политические наследники украинских и польских погромщиков потеряли последнюю совесть, и это не осталось незамеченным.Автор: Станислав Борзяков для издания ВЗГЛЯД