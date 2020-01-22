Польша создала кризисный штаб по реагированию на заявления Путина 🔊 Воспроизвести Источник изображения: life.ru



В офисе президента Польши создана кризисная команда с участием экспертов и историков, которые смогут оперативно реагировать на высказывания президента России Владимира Путина во время форума памяти Холокоста в Израиле. Также готовится серия платных публикаций в американских и израильских СМИ, которые должны представить польскую версию событий Второй мировой войны, сообщает



По словам заместителя спикера Сената Польши Станислава Карчевского, президент Польши, отказавшись поехать на форум Холокоста, принял «правильное и ответственное решение». В офисе президента Польши создана кризисная команда с участием экспертов и историков, которые смогут оперативно реагировать на высказывания президента России Владимира Путина во время форума памяти Холокоста в Израиле. Также готовится серия платных публикаций в американских и израильских СМИ, которые должны представить польскую версию событий Второй мировой войны, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой Рolskieradio.pl.По словам заместителя спикера Сената Польши Станислава Карчевского, президент Польши, отказавшись поехать на форум Холокоста, принял «правильное и ответственное решение». «Мы бы оказались в очень плохой ситуации, если бы господин президент сидел, слушал выступление Путина и не мог ничего сказать. Несомненно, выступление Путина будет содержать лживые утверждения», — заявил Карчевский.



Форум памяти Холокоста пройдет в Израиле 22 и 23 января. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в районе польского города Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.



В форуме примут участие несколько десятков видных деятелей из Европы, США и Австралии, а также президенты России, Франции, Германии, Италии и Австрии. К присутствующим с речью обратится глава России Владимир Путин. Его польский коллега Анджей Дуда отменил свой визит в Израиль из-за того, что организаторы мероприятия не дали ему слова.



В конце декабря Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» довоенного посла Польши в Германии, который за высылку евреев из страны пообещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве.



К 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Министерство обороны России рассекретило уникальные документы. Они свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии при освобождении Польши и экономической помощи СССР в восстановлении страны. В ответ на это Польша обвинила Россию в переписывании истории Второй мировой войны. rubaltic.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память География: Польша — статья прочитана 100 раз Комментарии