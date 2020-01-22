Загрузка... Карма государственного масштаба. Мюнхенское соглашение и договор о ненападении с Германией 🔊 Воспроизвести Ян Авриль | Fitzroy Magazine



Путин высказался о поведении Польши перед Второй мировой войной и пакте Молотова — Риббентропа. Чуть позже на эту тему высказался и Лукашенко, добавив, что памятник Сталину за тот самый пакт поставить надо. Можно сказать, выстрелили дуплетом по польскому самолюбию.



Выстрел в цель попал. Польша взбурлила. Польские политики и эксперты высказались по теме как на самом высоком уровне, так и в прессе. Вот только опровержения были либо неубедительные, либо совершенно голословные. Нам, конечно, рассказали, что этот пакт был “вероломным ударом в спину Польше”, и что война только из-за этого пакта и началась, а Польша тут сторона исключительно пострадавшая. Ну а поскольку с историческими фактами спорить достаточно сложно, поляки пошли весьма неординарным путём. В Cейме готовят закон, который запретит распространение российской пропаганды на тему Польши. Путин высказался о поведении Польши перед Второй мировой войной и пакте Молотова — Риббентропа. Чуть позже на эту тему высказался и Лукашенко, добавив, что памятник Сталину за тот самый пакт поставить надо. Можно сказать, выстрелили дуплетом по польскому самолюбию.Выстрел в цель попал. Польша взбурлила. Польские политики и эксперты высказались по теме как на самом высоком уровне, так и в прессе. Вот только опровержения были либо неубедительные, либо совершенно голословные. Нам, конечно, рассказали, что этот пакт был “вероломным ударом в спину Польше”, и что война только из-за этого пакта и началась, а Польша тут сторона исключительно пострадавшая. Ну а поскольку с историческими фактами спорить достаточно сложно, поляки пошли весьма неординарным путём. В Cейме готовят закон, который запретит распространение российской пропаганды на тему Польши. фонд ЦГАКФД



Решили на законодательном уровне отрегулировать возможность высказываний об исторических событиях. Мне это напоминает поведение ребёнка, который себе ладошками закрывает глаза, чтобы не видеть то, что его пугает.



Давайте разберёмся, что именно произошло в 1939 году, и почему часть вины за начало Второй мировой войны лежит на Польше.



Мюнхенское соглашение 1938 года



Не секрет, что события осени 1939 года были бы невозможны без событий, произошедших годом ранее. А именно, без Мюнхенских соглашений в сентябре 1938 года. Именно эти события и заложили фундамент будущей войны. Гитлер потребовал передать ему Судетскую область Чехословакии. Самостоятельно Чехословакия противостоять Германии никак не могла, и, естественно, рассчитывала на помощь союзников, в том числе и СССР. У союзников вариантов было всего два: или уступить требованиям Гитлера, или начинать войну. Европейским лидерам начинать войну не очень хотелось, только СССР был готов оказать помощь Чехословакии. Но для оказания помощи необходимо было переместить в Чехословакию войска, а поскольку общей границы у СССР и Чехословакии не было, войска должны были пройти через территорию Польши. А Польша согласия на транзит войск не дала. Как вы понимаете, если государство не даёт согласия на проход иностранных войск, а войска пытаются пройти, начинается война. Так Чехословакия помощи и не получила.



Западные союзники подписали в Мюнхене соглашение, по которому Чехословакия должна была уступить Германии Судетскую область. Что самое смешное, представителей Чехословакии на обсуждение и подписание не пригласили. И тут Польша под шумок решила потребовать себе Тешинскую область Чехословакии. Из-за опасений срыва соглашений требования Польши были удовлетворены. И вот это действительно был вероломный удар в спину Чехословакии: сначала Польша не дала привести помощь, а потом ещё и кусок территории отхватила.



Narodowe Archiwum Cyfrowe



Буквально через полгода Гитлер решил, что ему нужна вся Чехословакия, и спокойно её доел, по кусочку, со всей промышленностью. И сразу после трапезы начал договариваться о дружбе и сотрудничестве со странами Прибалтики. Тут даже до самых непонятливых дошло, что всё только начинается. Франция, извечная соседка и соперница Германии, смотрела на ситуацию достаточно трезво, тогда как Британия, отделённая от континента водой, считала, что надо продолжать переговоры с Гитлером и давить на него дипломатическими методами. А Гитлер посмеялся — и потребовал от Польши проложить через её территории экстерриториальное шоссе, а также присоединить к Рейху город Данциг (современный Гданьск).



Такую пощёчину терпеть было нельзя, нужно было хоть что-то сделать, и Англия с Францией в апреле 1939 года предложили СССР дать Польше гарантии суверенитета. СССР в ответ предложил несколько более глобальную концепцию — совместный оборонительный союз, предусматривающий гарантии для всех государств между Чёрным и Балтийским морем в случае агрессии против них. И вот на этом моменте можно было поставить точку на дальнейшей экспансии Германии. История не терпит сослагательных наклонений, но если бы этот документ подписали, скорее всего, Второй мировой войны — по крайней мере в известном нам виде — не было бы. Повторю ещё раз — это предложение исходило от СССР.



Наша цель в переговорах с СССР заключается в том, чтобы предотвратить установление Россией каких-либо связей с Германией



ЭДУАРД ВУД, 1-Й ГРАФ ГАЛИФАКС, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ



Но Франция с Британией решили, что оказать давление на Гитлера они смогут и сами, за столом переговоров, а связывать руки силе, которая вполне может напасть на СССР, пожалуй, пока не стоит. Переговоры, конечно, велись, но совершенно бесперспективно. Чего стоит только тот факт, что на подписание военной конвенции от Франции и Британии приехали делегаты, не уполномоченные что-либо подписывать! И если Франция ещё была заинтересована в сдерживании Германии, то Британия… Цитата министра иностранных дел Британии графа Галифакса от 4 июня 1939 года: “Наша цель в переговорах с СССР заключается в том, чтобы предотвратить установление Россией каких-либо связей с Германией”. Естественно, с таким подходом переговоры провалились.



Бравая польская кавалерия



А что же обо всём этом думала Польша? Та самая, которой вскоре, по мнению некоторых историков, нанесут вероломный удар в спину.



А Польша думала, что нападение Германии на Польшу обернётся для Германии сокрушительным поражением… На фоне того, что Польша уже отхватила половину Беларуси, кусочек Украины и немножко Чехословакии, взгляд на реальность у польских руководителей был несколько затуманен. Один из дипломатов на переговорах так прямо и сказал: “Не немцы, а поляки ворвутся в глубь Германии в первые же дни войны!”. И ведь так и говорили, на пятый день войны, когда правительство Польши уже “сидело на чемоданах”, французское информационное агентство “Гавас” передавало по радио из Варшавы: “В последнею минуту стало известно, что польская кавалерийская бригада перешла границу восточной Пруссии в районе Ковален, близ Трейбурга, и продвигается в глубь Восточной Пруссии. Германские войска отступают. Поляками взято в плен большое количество германских солдат”.







Но это Франция вещала, используя предоставленную ей Варшавой информацию, а сами польские СМИ были гораздо креативнее. В первые дни войны в польских газетах была опубликована статья о том, что польская кавалерия проникла в глубь Германии, разгромила там конвой и чуть не взяла в плен Гитлера, который перемещался с тем самым конвоем. Понятно, что пропаганда всегда будет приукрашивать и преувеличивать, но всему же есть пределы! Польское общество было готово поверить, что кавалерийские соединения прорвали линию Зигфрида в семи местах и на лошадях гоняются за машиной Гитлера на фоне бомбардировок Берлина польской авиацией. Хорошо хоть писали, что с самолётов бомбили, а не с “кавалеристов на пегасах”. В любом случае, в интересующий нас предвоенный период позиции Варшавы основывались на собственном видении реальности, в котором Польша безусловно главенствовала в европейских военных и дипломатических вопросах.



Что давал договор о ненападении между СССР и Германией



Руководству СССР стало ясно, что вопрос решать придётся самостоятельно, да и на востоке ситуация была достаточно напряжённая. Было очевидно, что Европа совершенно не стремится сдерживать продвижение Германии на восток, и, как следствие, не станет протестовать против серьёзного ослабления или даже уничтожения СССР. И тут от Германии поступает предложение, позволяющее одним махом закрыть многие вопросы. А именно — получить контроль над Прибалтикой, вернуть территории БССР, получить территории современной западной Украины и даже часть Румынии. И это всё в обмен на договор о ненападении, но уже с Германией. Напомню, что СССР целый год до этого предложения пытался обеспечить свою безопасность договорами с Францией и Британией, даже без требований о возврате своих территорий, не говоря уж о дополнительных, но — безуспешно. Предложение Германии было предельно выгодным, мало того, помимо всех очевидных плюсов, оно исключало совместную войну Германии и Японии против СССР. Тогда как страны Запада по существу и не предлагали совершенно ничего, им нужен был только сам факт ведения переговоров.



В итоге 23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, названный впоследствии “пактом Молотова — Риббентропа”, и секретный протокол к этому пакту. К слову, в этом протоколе предусматривался вариант сохранения “остаточного Польского государства”, несмотря на поведение Польши и сегрегацию по национальному признаку на подконтрольных территориях, такой вариант ей оставляли.



В результате подписания этого пакта Беларусь получила назад свои территории, к Советскому Союзу были присоединены Прибалтийские страны, что значительно повысило обороноспособность страны, расширились границы Украинской ССР…







И, что очень немаловажно, но о чём редко вспоминают, как раз на момент подписания пакта СССР находился в состоянии вооружённого конфликта с Японией на Халхин-Голе, в рамках помощи Монголии против японской агрессии. И в Токио, конечно, рассчитывали, что Германия нападёт на СССР, вследствие чего Япония сможет продолжить экспансию. Тем более, Британия признала японские захваты в Китае, тем самым воодушевив Японию расширять свои владения дальше. Но так уж вышло, что о подписании пакта Молотова — Риббентропа Японию предупредить “забыли”, и пакт этот стал для японцев полной неожиданностью. И, вкупе с проводимой Японией политикой, стал причиной сильнейшего политического кризиса. Япония даже выразила Германии протест по поводу подписания договора о ненападении с СССР, но безрезультатно. Правительство Японии во главе с Киитиро Хиранумой, являвшимся сторонником совместной японо-германской войны против СССР, с позором ушло в отставку.



Central Photographic Agency Warsaw | Jerzy Piorkowski



Новое правительство сосредоточилось на Тихоокеанской экспансии, что в скором будущем привело к концентрации сил Японии на войне с США. А с СССР было заключено перемирие, позднее был подписан советско-японский пакт о нейтралитете. Япония была настолько оскорблена Германией, что их союз стал фактически формальным, и японцы вели свою собственную войну с США. В свою очередь СССР мог больше не опасаться за ситуацию на востоке и бросить все силы на борьбу с Германией. На мой взгляд, вся эта ситуация является примером идеальной стратегической дипломатии.



А ведь если бы Япония сосредоточилась на войне с СССР, война могла пойти по совершенно другому сценарию.



Согласитесь, на фоне всех этих событий версия с “вероломным ударом в спину” кажется, мягко говоря, несколько натянутой. И по не совсем понятной мне причине люди, подобные взгляды озвучивающие, забывают упомянуть о том, что Польша как государство была восстановлена именно благодаря СССР. Ирония в том, что кусочек Чехословакии, ради которого Польша не пропустила советскую помощь, пришлось в конце концов вернуть законному владельцу. Замечательный пример действия кармы в государственном масштабе! Ведь не помешай тогда Польша попытке помочь Чехословакии, скорее всего, испытаний на её долю выпало бы гораздо меньше.



Ян Авриль | Fitzroy Magazine



Когда я слышу рассуждения о “вероломстве”, у меня создаётся ощущение, что тексты пишут не историки, а пропагандисты. И, кстати, я никогда не слышал ни от одного польского историка, что “Рижский договор” 1921 года, в результате которого половина территорий современной Беларуси перешла Польше, был “вероломным ударом” в спину белорусам.



Казалось бы, на таком историческом фоне Польше остаётся только извиняться за свою роль в тех драматических событиях, но нет — польские парламентарии готовятся принимать законы, запрещающие говорить правду. Впрочем, если кто-то сумеет привести некие обоснованные аргументы в защиту Польши, с удовольствием их выслушаю. До сих пор никому не удалось.



Автор: Юрий Терех для



Публикуемые материалы не всегда отражают мнение редакции ОБЗОР Решили на законодательном уровне отрегулировать возможность высказываний об исторических событиях. Мне это напоминает поведение ребёнка, который себе ладошками закрывает глаза, чтобы не видеть то, что его пугает.Давайте разберёмся, что именно произошло в 1939 году, и почему часть вины за начало Второй мировой войны лежит на Польше.Не секрет, что события осени 1939 года были бы невозможны без событий, произошедших годом ранее. А именно, без Мюнхенских соглашений в сентябре 1938 года. Именно эти события и заложили фундамент будущей войны. Гитлер потребовал передать ему Судетскую область Чехословакии. Самостоятельно Чехословакия противостоять Германии никак не могла, и, естественно, рассчитывала на помощь союзников, в том числе и СССР. У союзников вариантов было всего два: или уступить требованиям Гитлера, или начинать войну. Европейским лидерам начинать войну не очень хотелось, только СССР был готов оказать помощь Чехословакии. Но для оказания помощи необходимо было переместить в Чехословакию войска, а поскольку общей границы у СССР и Чехословакии не было, войска должны были пройти через территорию Польши. А Польша согласия на транзит войск не дала. Как вы понимаете, если государство не даёт согласия на проход иностранных войск, а войска пытаются пройти, начинается война. Так Чехословакия помощи и не получила.Западные союзники подписали в Мюнхене соглашение, по которому Чехословакия должна была уступить Германии Судетскую область. Что самое смешное, представителей Чехословакии на обсуждение и подписание не пригласили. И тут Польша под шумок решила потребовать себе Тешинскую область Чехословакии. Из-за опасений срыва соглашений требования Польши были удовлетворены. И вот это действительно был вероломный удар в спину Чехословакии: сначала Польша не дала привести помощь, а потом ещё и кусок территории отхватила.Буквально через полгода Гитлер решил, что ему нужна вся Чехословакия, и спокойно её доел, по кусочку, со всей промышленностью. И сразу после трапезы начал договариваться о дружбе и сотрудничестве со странами Прибалтики. Тут даже до самых непонятливых дошло, что всё только начинается. Франция, извечная соседка и соперница Германии, смотрела на ситуацию достаточно трезво, тогда как Британия, отделённая от континента водой, считала, что надо продолжать переговоры с Гитлером и давить на него дипломатическими методами. А Гитлер посмеялся — и потребовал от Польши проложить через её территории экстерриториальное шоссе, а также присоединить к Рейху город Данциг (современный Гданьск).Такую пощёчину терпеть было нельзя, нужно было хоть что-то сделать, и Англия с Францией в апреле 1939 года предложили СССР дать Польше гарантии суверенитета. СССР в ответ предложил несколько более глобальную концепцию — совместный оборонительный союз, предусматривающий гарантии для всех государств между Чёрным и Балтийским морем в случае агрессии против них. И вот на этом моменте можно было поставить точку на дальнейшей экспансии Германии. История не терпит сослагательных наклонений, но если бы этот документ подписали, скорее всего, Второй мировой войны — по крайней мере в известном нам виде — не было бы. Повторю ещё раз — это предложение исходило от СССР.Но Франция с Британией решили, что оказать давление на Гитлера они смогут и сами, за столом переговоров, а связывать руки силе, которая вполне может напасть на СССР, пожалуй, пока не стоит. Переговоры, конечно, велись, но совершенно бесперспективно. Чего стоит только тот факт, что на подписание военной конвенции от Франции и Британии приехали делегаты, не уполномоченные что-либо подписывать! И если Франция ещё была заинтересована в сдерживании Германии, то Британия… Цитата министра иностранных дел Британии графа Галифакса от 4 июня 1939 года: “Наша цель в переговорах с СССР заключается в том, чтобы предотвратить установление Россией каких-либо связей с Германией”. Естественно, с таким подходом переговоры провалились.А что же обо всём этом думала Польша? Та самая, которой вскоре, по мнению некоторых историков, нанесут вероломный удар в спину.А Польша думала, что нападение Германии на Польшу обернётся для Германии сокрушительным поражением… На фоне того, что Польша уже отхватила половину Беларуси, кусочек Украины и немножко Чехословакии, взгляд на реальность у польских руководителей был несколько затуманен. Один из дипломатов на переговорах так прямо и сказал: “Не немцы, а поляки ворвутся в глубь Германии в первые же дни войны!”. И ведь так и говорили, на пятый день войны, когда правительство Польши уже “сидело на чемоданах”, французское информационное агентство “Гавас” передавало по радио из Варшавы: “В последнею минуту стало известно, что польская кавалерийская бригада перешла границу восточной Пруссии в районе Ковален, близ Трейбурга, и продвигается в глубь Восточной Пруссии. Германские войска отступают. Поляками взято в плен большое количество германских солдат”.Но это Франция вещала, используя предоставленную ей Варшавой информацию, а сами польские СМИ были гораздо креативнее. В первые дни войны в польских газетах была опубликована статья о том, что польская кавалерия проникла в глубь Германии, разгромила там конвой и чуть не взяла в плен Гитлера, который перемещался с тем самым конвоем. Понятно, что пропаганда всегда будет приукрашивать и преувеличивать, но всему же есть пределы! Польское общество было готово поверить, что кавалерийские соединения прорвали линию Зигфрида в семи местах и на лошадях гоняются за машиной Гитлера на фоне бомбардировок Берлина польской авиацией. Хорошо хоть писали, что с самолётов бомбили, а не с “кавалеристов на пегасах”. В любом случае, в интересующий нас предвоенный период позиции Варшавы основывались на собственном видении реальности, в котором Польша безусловно главенствовала в европейских военных и дипломатических вопросах.Руководству СССР стало ясно, что вопрос решать придётся самостоятельно, да и на востоке ситуация была достаточно напряжённая. Было очевидно, что Европа совершенно не стремится сдерживать продвижение Германии на восток, и, как следствие, не станет протестовать против серьёзного ослабления или даже уничтожения СССР. И тут от Германии поступает предложение, позволяющее одним махом закрыть многие вопросы. А именно — получить контроль над Прибалтикой, вернуть территории БССР, получить территории современной западной Украины и даже часть Румынии. И это всё в обмен на договор о ненападении, но уже с Германией. Напомню, что СССР целый год до этого предложения пытался обеспечить свою безопасность договорами с Францией и Британией, даже без требований о возврате своих территорий, не говоря уж о дополнительных, но — безуспешно. Предложение Германии было предельно выгодным, мало того, помимо всех очевидных плюсов, оно исключало совместную войну Германии и Японии против СССР. Тогда как страны Запада по существу и не предлагали совершенно ничего, им нужен был только сам факт ведения переговоров.В итоге 23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, названный впоследствии “пактом Молотова — Риббентропа”, и секретный протокол к этому пакту. К слову, в этом протоколе предусматривался вариант сохранения “остаточного Польского государства”, несмотря на поведение Польши и сегрегацию по национальному признаку на подконтрольных территориях, такой вариант ей оставляли.В результате подписания этого пакта Беларусь получила назад свои территории, к Советскому Союзу были присоединены Прибалтийские страны, что значительно повысило обороноспособность страны, расширились границы Украинской ССР…И, что очень немаловажно, но о чём редко вспоминают, как раз на момент подписания пакта СССР находился в состоянии вооружённого конфликта с Японией на Халхин-Голе, в рамках помощи Монголии против японской агрессии. И в Токио, конечно, рассчитывали, что Германия нападёт на СССР, вследствие чего Япония сможет продолжить экспансию. Тем более, Британия признала японские захваты в Китае, тем самым воодушевив Японию расширять свои владения дальше. Но так уж вышло, что о подписании пакта Молотова — Риббентропа Японию предупредить “забыли”, и пакт этот стал для японцев полной неожиданностью. И, вкупе с проводимой Японией политикой, стал причиной сильнейшего политического кризиса. Япония даже выразила Германии протест по поводу подписания договора о ненападении с СССР, но безрезультатно. Правительство Японии во главе с Киитиро Хиранумой, являвшимся сторонником совместной японо-германской войны против СССР, с позором ушло в отставку.Новое правительство сосредоточилось на Тихоокеанской экспансии, что в скором будущем привело к концентрации сил Японии на войне с США. А с СССР было заключено перемирие, позднее был подписан советско-японский пакт о нейтралитете. Япония была настолько оскорблена Германией, что их союз стал фактически формальным, и японцы вели свою собственную войну с США. В свою очередь СССР мог больше не опасаться за ситуацию на востоке и бросить все силы на борьбу с Германией. На мой взгляд, вся эта ситуация является примером идеальной стратегической дипломатии.А ведь если бы Япония сосредоточилась на войне с СССР, война могла пойти по совершенно другому сценарию.Согласитесь, на фоне всех этих событий версия с “вероломным ударом в спину” кажется, мягко говоря, несколько натянутой. И по не совсем понятной мне причине люди, подобные взгляды озвучивающие, забывают упомянуть о том, что Польша как государство была восстановлена именно благодаря СССР. Ирония в том, что кусочек Чехословакии, ради которого Польша не пропустила советскую помощь, пришлось в конце концов вернуть законному владельцу. Замечательный пример действия кармы в государственном масштабе! Ведь не помешай тогда Польша попытке помочь Чехословакии, скорее всего, испытаний на её долю выпало бы гораздо меньше.Когда я слышу рассуждения о “вероломстве”, у меня создаётся ощущение, что тексты пишут не историки, а пропагандисты. И, кстати, я никогда не слышал ни от одного польского историка, что “Рижский договор” 1921 года, в результате которого половина территорий современной Беларуси перешла Польше, был “вероломным ударом” в спину белорусам.Казалось бы, на таком историческом фоне Польше остаётся только извиняться за свою роль в тех драматических событиях, но нет — польские парламентарии готовятся принимать законы, запрещающие говорить правду. Впрочем, если кто-то сумеет привести некие обоснованные аргументы в защиту Польши, с удовольствием их выслушаю. До сих пор никому не удалось.Автор: Юрий Терех для FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память География: Польша — статья прочитана 197 раз Комментарии