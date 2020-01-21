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У альманаха «Литера» - юбилей
На днях в Доме национальных общин Вильнюса состоялась презентация пятого номера альманаха «Литера» под редакцией известной поэтессы Елены Шеремет.
В альманах, издающийся с 2008 года и бывший в Литве первопроходцем русской литературы после журнала «Вильнюс», вошли 117 авторов из 12 стран.
Презентация, собравшая множество русскоязычных авторов, была оригинальной – по словам ведущего вечер Сергея Шеремета, «мы будем путешествовать».
Это и было путешествие – по авторам и странам. Говоря о своей работе, Е.Шеремет отметила: «Мы до конца не сознаём ответственность и величие того, что мы делаем, сохраняя русскую культуру».
В тот вечер выступали авторы альманаха - Эляна Суодене, Юрий Щуцкий, Владимир Вахрамеев, Александр Илларионов, Самуилас Лорманас, Лайма Дебесюнене и многие другие.
Фото автора
Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: культура
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