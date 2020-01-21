У альманаха «Литера» - юбилей 🔊 Воспроизвести







На днях в Доме национальных общин Вильнюса состоялась презентация пятого номера альманаха «Литера» под редакцией известной поэтессы Елены Шеремет.



В альманах, издающийся с 2008 года и бывший в Литве первопроходцем русской литературы после журнала «Вильнюс», вошли 117 авторов из 12 стран.



Презентация, собравшая множество русскоязычных авторов, была оригинальной – по словам ведущего вечер Сергея Шеремета, «мы будем путешествовать».



Это и было путешествие – по авторам и странам. Говоря о своей работе, Е.Шеремет отметила: «Мы до конца не сознаём ответственность и величие того, что мы делаем, сохраняя русскую культуру».



В тот вечер выступали авторы альманаха - Эляна Суодене, Юрий Щуцкий, Владимир Вахрамеев, Александр Илларионов, Самуилас Лорманас, Лайма Дебесюнене и многие другие.



Фото автора



В альманах, издающийся с 2008 года и бывший в Литве первопроходцем русской литературы после журнала «Вильнюс», вошли 117 авторов из 12 стран.Презентация, собравшая множество русскоязычных авторов, была оригинальной – по словам ведущего вечер Сергея Шеремета, «мы будем путешествовать».Это и было путешествие – по авторам и странам. Говоря о своей работе, Е.Шеремет отметила: «Мы до конца не сознаём ответственность и величие того, что мы делаем, сохраняя русскую культуру».В тот вечер выступали авторы альманаха - Эляна Суодене, Юрий Щуцкий, Владимир Вахрамеев, Александр Илларионов, Самуилас Лорманас, Лайма Дебесюнене и многие другие. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: альманах, «Литера» — статья прочитана 75 раз Комментарии