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У альманаха «Литера» - юбилей





На днях в Доме национальных общин Вильнюса состоялась презентация пятого номера альманаха «Литера» под редакцией известной поэтессы Елены Шеремет.

В альманах, издающийся с 2008 года и бывший в Литве первопроходцем русской литературы после журнала «Вильнюс», вошли 117 авторов из 12 стран.

Презентация, собравшая множество русскоязычных авторов, была оригинальной – по словам ведущего вечер Сергея Шеремета, «мы будем путешествовать».

Это и было путешествие – по авторам и странам. Говоря о своей работе, Е.Шеремет отметила: «Мы до конца не сознаём ответственность и величие того, что мы делаем, сохраняя русскую культуру».

В тот вечер выступали авторы альманаха - Эляна Суодене, Юрий Щуцкий, Владимир Вахрамеев, Александр Илларионов, Самуилас Лорманас, Лайма Дебесюнене и многие другие.

Фото автора

Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: альманах, «Литера»
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добавлена сегодня, 21 января, 20:30

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