Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4, 6 млрд человек 🔊 Воспроизвести © Михаил Кутузов РИА Новости



Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam, сообщает



Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.



По их оценкам, если бы человек ежедневно откладывал по $10 тыс. с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до н. э.), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера из пятёрки самых богатых.



Также составители подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки.



Для исправления текущей ситуации исследователи предложили инвестировать в национальные системы здравоохранения и вводить прогрессивную шкалу налогообложения.



В 2019 году Oxfam сообщала, что 1% богатейших людей обладают 50,8% мирового состояния. Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam, сообщает RT Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.По их оценкам, если бы человек ежедневно откладывал по $10 тыс. с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до н. э.), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера из пятёрки самых богатых.Также составители подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки.Для исправления текущей ситуации исследователи предложили инвестировать в национальные системы здравоохранения и вводить прогрессивную шкалу налогообложения.В 2019 году Oxfam сообщала, что 1% богатейших людей обладают 50,8% мирового состояния. russian.rt.com Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: доходы, исследование, бедняки, богачи — статья прочитана 177 раз Комментарии