|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4, 6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam, сообщает RT.
Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.
По их оценкам, если бы человек ежедневно откладывал по $10 тыс. с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до н. э.), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера из пятёрки самых богатых.
Также составители подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки.
Для исправления текущей ситуации исследователи предложили инвестировать в национальные системы здравоохранения и вводить прогрессивную шкалу налогообложения.
В 2019 году Oxfam сообщала, что 1% богатейших людей обладают 50,8% мирового состояния.
russian.rt.com
Ключевые слова: доходы, исследование, бедняки, богачи
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|