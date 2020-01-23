Резкое торможение: с чем связан рекордный за 11 лет обвал мирового автомобильного рынка 🔊 Воспроизвести Reuters © Fabian Bimmer



В 2019 году мировой автомобильный рынок упал до рекордного за последние 11 лет уровня и сократился сразу на 4,4%, сообщает



В 2019 году продажи легковых автомобилей в мире упали на 4,4% — до 90,3 млн единиц. Обвал рынка стал самым масштабным со времён мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в отчёте консалтинговой компании LMC Automotive. В 2019 году мировой автомобильный рынок упал до рекордного за последние 11 лет уровня и сократился сразу на 4,4%, сообщает RT . Такую ситуацию эксперты объяснили слабым спросом и падением продаж в отрасли. Свою роль в возникновении рецессии сыграло противостояние США и КНР, а также массовое введение экологических стандартов для производителей. Аналитики не исключили, что спад на авторынке может спровоцировать снижение мирового ВВП.В 2019 году продажи легковых автомобилей в мире упали на 4,4% — до 90,3 млн единиц. Обвал рынка стал самым масштабным со времён мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в отчёте консалтинговой компании LMC Automotive. Согласно исследованию агентства, продажи легковых машин сократились в большинстве регионов мира. Самое серьёзное снижение зафиксировано в Китае (на 8,3%), Мексике (8%), Канаде (3,4%) и Аргентине (43,1%). При этом относительно небольшой спад наблюдается в России (2,3%), странах Восточной Европы (2,7%), Южной Корее (1,6%) и США (1,4%).



«Главной причиной падения глобального рынка стало снижение спроса на автомобили. В первую очередь проблема затронула Китай, на долю которого сегодня приходится порядка 25% мировых продаж транспортных средств», — рассказал RT главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.



Снижение китайского спроса на легковые автомобили эксперты связывают с обострением тарифной войны между КНР и США. Весной 2019 года отношения между Пекином и Вашингтоном резко ухудшились и стороны начали вводить взаимные торговые ограничения. После продолжительных переговоров государства договорились о перемирии и 15 января 2020 года подписали торговую сделку. Между тем эксперты не ожидают восстановления китайского и американского авторынков в ближайшее время.



«Торговые ограничения нанесли удар не только по спросу на авто, но и по производителям комплектующих. Это привело к снижению производственной активности в отрасли. Как ожидается, до 2021 года китайский авторынок, который остаётся крупнейшим в мире, может сократиться ещё на 10%. Вслед за ним ослабление начнётся на рынках США, Европы и Индии»,— рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.



На мировой авторынок повлияло и массовое ужесточение экологических стандартов. Как рассказал RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Иногородский, с 2020 года в Европе разрешена продажа новых автомобилей только с двигателями, соответствующими стандарту Евро-5. Норма позволяет бензиновым машинам сокращать выбросы серы на 80%, сажи — на 25% и оксидов азота — на 25%. В Китае аналогичный стандарт уже введён.



Однако эксперты утверждают, что новые экостандарты осложняют работу автопроизводителей и наносят удар по продажам.



«Компаниям приходится подстраивать свои производственные циклы под новые экологические требования. Для этого нужны средства, поэтому такие вливания значительно снижают финансовую устойчивость организаций», — пояснил Антон Покатович.



Усиление мер по борьбе с загрязнением окружающей среды не только сказывается на производстве, но и снижает спрос на бензиновые и дизельные автомобили. Об этом в интервью RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.



«Автовладельцы постепенно пересаживаются на общественный транспорт и другие средства передвижения. Так, например, в 2018 году производственные доходы от продаж электровелосипедов достигли $15 млрд. Как ожидается, к 2025 году ежегодно продажи таких велосипедов будут составлять 50 млн единиц», — отметил Кричевский.



Давление на отрасль оказало и развитие сервисов каршеринга. Как отмечают аналитики, в последнее время аренда автомобиля становится доступнее и обходится дешевле покупки собственного транспорта.



«Каршеринговые и арендные сервисы оттягивают на себя значимую часть и без того подорванного спроса. Все факторы, оказывающие давление на спрос, имеют структурный характер и поэтому продолжат воздействовать на отрасль. Таким образом, в 2020 году авторынок может снизиться на 3—5%», — добавил Антон Покатович.



Дмитрий Александров полагает, что падение автомобильного рынка может привести к замедлению темпов промышленного производства в мире. Эксперт подчеркнул, что в будущем такая ситуация рискует усилить замедление глобальной экономики.



В своём новом докладе МВФ ухудшила прогноз по росту мирового ВВП с 3,4% до 3,3% в 2020 году и с 3,6% до 3,4% в 2021-м.



При этом в зону риска попали страны, чьи экономики зависят от экспорта автомобилей, предупреждают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.



«Даже если продажи в Китае смогут вырасти хотя бы на 1%, мы не видим особых оснований ожидать восстановления глобального авторынка в 2020 году. В результате автомобильная отрасль продолжит негативно влиять на мировое производство и экономики стран с высокой долей этого сектора в ВВП, например, Германии» — утверждает главный экономист агентства Fitch Брайан Коултон. russian.rt.com Категории: экономика, авто, в мире, технологии Ключевые слова: торговля, автопром, продажи — статья прочитана 179 раз Комментарии