Загрузка... Почему Трамп ополчился на посудомоечные машины, туалеты и краны? 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 2.0, Elton Harding



Вероятно, Трампа сейчас больше всего волнует импичмент? Как бы не так. Вот уже в нескольких речах он набрасывался с критикой на бытовые электроприборы. Унитазы, посудомоечные машины, душ с низким напором воды и «уродующие» энергосберегающие лампы вызывают у него настоящую ярость. В чем причина?



В нескольких нашумевших речах Дональд Трамп заявлял о неэффективности посудомоечных машин. И это не единственная бытовая техника, которую Трамп критикует. Унитазы со смывом, душ с низким напором воды и «уродующие» энергосберегающие лампы тоже вызывают у него ярость.



В чем причина? И, может, он в чем-то прав?



«Помните посудомоечную машину? Нажали — и бум! Прямо взрыв. Через пять минут дверца открылась, оттуда повалил пар. И вот теперь приходится нажимать по двенадцать раз, женщины мне рассказывали. И получаешь всего четыре капли воды». В нескольких нашумевших речах Дональд Трамп заявлял о неэффективности посудомоечных машин. И это не единственная бытовая техника, которую Трамп критикует. Унитазы со смывом, душ с низким напором воды и «уродующие» энергосберегающие лампы тоже вызывают у него ярость.В чем причина? И, может, он в чем-то прав?«Помните посудомоечную машину? Нажали — и бум! Прямо взрыв. Через пять минут дверца открылась, оттуда повалил пар. И вот теперь приходится нажимать по двенадцать раз, женщины мне рассказывали. И получаешь всего четыре капли воды».



Но вместо этого после речи Трампа все обсуждали его выпад против посудомоечных машин, которые, по его мнению, в последние годы стали неэффективны.



Раздражение у президента вызывают не только они. Тогда же Трамп упомянул еще несколько бытовых приборов: от энергосберегающих ламп «ужасно» выглядишь, в душах стал слишком низкий напор воды, а туалеты плохо смывают.



«Десять раз. Десять раз, — повторил Трамп, жестами изображая, как нажимает на слив в туалете. Затем показал на мужчину из публики. — Конечно, не для меня. Но для тебя. Для него!»



В середине января, во время выступления в Милуоки, это случилось снова. Дональд Трамп в отчаянии заговорил о туалетах, посудомоечных машинах и лампочках. Слушатели аплодировали и смеялись.



С чего вдруг эти тирады об электроприборах и сантехнике? И что он на самом деле имеет в виду?



Говоря о неэффективных бытовых приборах и оснащении ванных комнат, Трамп пытается заручиться поддержкой для отмены регламента об энергоэффективности. Его администрация уже начала работу над упрощением правил энергопользования, что касается, например, ламп накаливания, холодильников и духовок, и это напрямую противоречит тому, что делала предыдущая администрация.



Правила об использовании энергоэффективных ламп уже отменены. В рождественские выходные в Твиттере Белого дома появилось обращение к американским любителям праздничных украшений:



«Если вам нравятся лампочки, пусть они у вас будут! Администрация Обамы пыталась заставить американцев покупать светодиоды, которые стоят дороже, — но благодаря президенту Трампу украшайте свой дом чем хотите!»



Как сообщает американская радиостанция NPR, этот пост ошибочно ссылается на администрацию Обамы как автора регламента по лампам накаливания, который на самом деле появился, когда президентом был Джордж Буш.



Предполагалось, что к январю 2020 года обычные лампы накаливания должны полностью исчезнуть с американского рынка, но трамповская администрация остановила этот процесс. В ноябре потребительские организации пытались возобновить его через суд.



По данным Marketwatch, ассоциации потребителей утверждают, что за счет энергоэффективных ламп люди экономят до 75 долларов в год, пусть единоразовые расходы и выше. Энергоэффективная лампа служит в 25 раз дольше, чем обычная лампочка накаливания.



Государственная лаборатория имени Лоуренса в Беркли в Калифорнии посчитала, что если избавиться от ламп накаливания, то общеамериканские выбросы углеводородов к 2030 году сократятся на 540 миллионов тонн.



Дональд Трамп несколько раз возвращался к теме новых лампочек, которые, по его словам, делают его оранжевым, то есть в их свете человек уродливо выглядит.



«Новые лампы намного дороже, и мне очень неприятно об этом говорить, но в их свете все хуже выглядят. Я тщеславный человек, для меня внешность важна. А от них становишься оранжевым. Не хочу быть оранжевым».



Как выяснил сайт Politifact, изучивший, насколько заявления Трампа соответствуют действительности, он, судя по всему, имеет в виду старые люминесцентные лампы — так называемые КЛЛ (компактные люминесцентные лампы), которые производились в 1970-х. Они давали свет более низкого качества, чем обычные лампы накаливания, но в последние годы их заменили светодиоды, способные давать свет самого разного качества.



Министерство энергетики США писало на своем сайте, что у светодиодов качество света «не хуже или даже лучше», чем у других видов ламп, и при этом они наиболее энергоэффективны. В ЕС продажа обычных ламп накаливания запрещена с 2012 года.



Помимо ламп и посудомоечных машин, Трамп ополчился еще и на души с туалетами, которые плохо смывают.



«Люди смывают десять-пятнадцать раз вместо одного. В конечном итоге они расходуют больше воды», — объяснил Дональд Трамп журналистам в начале декабря.



Вот почему Агентство по охране окружающей среды США по его инициативе намерено подробно изучить эффективность туалетов. Но не только унитазы станут мишенью проверки. Проблемой могут быть и объемы воды, текущей из крана и душа.



«В нашей ситуации действительно надо понаблюдать за раковинами, душами и всем остальным в ванной. Вот вы находитесь где-то, где много воды, и открываете кран, но вода сбрасывается в море, поскольку мы не справляемся с ее количеством, и ее все равно не будет», — объяснил президент.



С 1994 года, то есть со времен Билла Клинтона, законодательно предписано производство унитазов, душей и кранов со встроенным механизмом экономии воды. В современных туалетах используется почти в шесть раз меньше воды для смыва, чем в старых, по данным Агентства по охране окружающей среды.



В декабре Дональд Трамп сообщил журналистам, что не исключено смягчение норм эффективного использования воды в санузлах.



«Кое-где нам стоит, пожалуй, пойти другим путем, — например, в пустынях. Но в большинстве штатов масса воды падает с неба — это называется дождь — и они там просто не знают, что с ней делать», — заявил Трамп.



Вообще-то в его попытках избавиться от правил, введенных предыдущими администрациями, нет ничего нового. Трамп говорит об дерегулировании с самой своей инаугурации. Как пишет The Washington Post, он особенно сосредоточился на нововведениях, сделанных при Обаме.



Администрацию Трампа не раз критиковали за намерение смягчить правила, введенные в качестве мер против изменения климата и для защиты окружающей среды.



Но вот в вопросе электроприборов его поддерживает целый ряд лоббистских организаций.



В прошлом октябре The New York Times заметила, что либертарианская группа под названием FreedomWorks начала сбор подписей, чтобы упростить нормы использования посудомоечных машин.



«Сделаем посудомойку снова великой» — так называлась петиция. Группа объясняла, что циклы мытья становятся все длиннее.



«Раньше посудомоечная машина, полностью заполненная грязной посудой, могла все помыть менее чем за час. А сейчас цикл длится примерно два с половиной часа, а посуда ВСЕ РАВНО грязная», — цитировала The New York Times объяснение с сайта группы.



Это якобы вызвано «дурацкими экологическими правилами». FreedomWorks не единственные, кто старается избавиться от норм касательно посудомоечных машин, — этим занимаются еще несколько лоббистских групп, связанных с производителями энергии из ископаемых источников.



В прошлом ноябре сетевое издание MarketWatch сообщило, что министерство энергетики рассмотрит новые нормы для посудомоечных машин с циклом менее часа. Что касается эффективного использования энергии и воды, такая техника должна регулироваться иначе, нежели посудомоечные машины с более длинным циклом.



«Время — невозобновляемый ресурс. Люди волнуются, когда бытовые приборы работают дольше обычного, будь то посудомоечные или стиральные машины», — говорит о новых правилах заместитель министра энергетики Дэниэл Симмонс (Daniel Simmons).



Симмонс имеет в виду, что продвигаемые Трампом изменения многими воспринимаются позитивно. Но не всеми. Экологические организации обеспокоены тем, как новые правила повлияют на расход электроэнергии и воды в американских домах. За последние 20 лет расход воды для посудомоечных машин уменьшился вдвое.



Производители посудомоечных машин тоже не слишком рады дерегуляции. Они беспокоятся, как бы ни пришлось разрабатывать новые модели посудомоечных машин, одновременно пытаясь угодить клиентам, которые задумываются об экологии, и для этого продолжая выпускать энергоэффективную технику, а ведь она регулируется нормами для машин с более длинным циклом.



Дженнифер Клири (Jennifer Cleary), глава Ассоциации производителей бытовой техники, объединяющей компании по производству бытовых электроприборов, в 2018 году написала письмо в администрацию Трампа, в котором объяснила, что ассоциация думает об идее смягчения правил: «Мы ценим эту мысль. Но смягчение повлечет за собой дополнительные расходы для производителей и в конечном счете для потребителей».



Однако Дэниэл Симмонс тревогу отрасли всерьез не принимает. «Заботиться о желаниях индустрии — не наше дело. В конце концов мы отвечаем перед американскими гражданами, а не перед группой с определенными интересами», — заявил он The New York Times в сентябре.



После речи Трампа в среду многие журналисты задались вопросом, действительно ли он имел в виду бытовые приборы. Сам же Трамп обещает, что в обращении к нации посудомоечную проблему затрагивать не будет: «Если говоришь о посудомойках, раковинах, унитазах и лампочках, отличной речи, о которой сказали бы, что она «невероятно изысканна», точно не выйдет».



Энергосберегающие электроприборы менее эффективны?



Посудомоечные машины



Новые американские посудомоечные машины с федеральным сертификатом Energy Star расходуют 22 л воды на один цикл, а старым машинам нужно было до 37,8 л.



Посудомоечные машины с таким сертификатом в среднем на 12% более энергоэффективны и тратят на 30% меньше воды, чем стандартные модели.



Но хорошо ли они моют?



Энергетическое агентство Швеции сравнило экопрограммы и автоматические программы в одних и тех же моделях. Выяснилось, что посуда моется одинаково хорошо, при том что экопрограммы более энергоэффективны и расходуют меньше воды.



В экорежиме изученные модели потребляют в среднем 250 киловатт-часов в год, а воды тратят 2 920 л (в расчете на 280 циклов мытья в год).



Если всегда мыть посуду в авторежиме, потребление энергии и воды подскочит до 340 киловатт-часов и 3980 л.



Стиральные машины



Энергетическое агентство Швеции сравнило программы в режиме экономии энергии и воды с прочими программами. Исследования показали, что эконом-режимы окупаются, хотя на них и уходит больше времени, чем, например, на программы типа «хлопок».



Белье же отстирывается одинаково хорошо.



Стиральная машина на 7 кг энергетического класса А+++ потребляет около 170 киловатт-часов в год (220 стирок). На программе «хлопок» выходит 290 киловатт-часов.



Модели, задействованные в тестировании, в энергосберегающем режиме расходовали от 41 до 57 л воды, а на программе «хлопок» — от 65 до 99 л.



Лампы накаливания



Светодиодные лампы, сертифицированные Energy Star, потребляют всего 20-25% электроэнергии, необходимой для работы обычных старых ламп накаливания.



Вдобавок они служат в 15-25 раз дольше, согласно данным американского министерства энергетики. Потребительские организации в США сообщают, что светодиодные лампы дают возможность сэкономить до 75 долларов в год, хотя их единоразовая стоимость выше.



Министерство энергетики США пишет на своем сайте, что светодиодные лампы дают свет такого же или даже еще более высокого качества, чем прочие виды ламп, и при этом они более энергоэффективны.



Автор: Эвелин Джонс (Evelyn Jones) для Dagens Nyheter, Швеция, перевод Когда 19 декабря Дональд Трамп выступал в Баттл-Крик в Мичигане, многие полагали, что он сосредоточится на угрозе импичмента. Палата представителей проголосовала за импичмент в тот же самый день.Но вместо этого после речи Трампа все обсуждали его выпад против посудомоечных машин, которые, по его мнению, в последние годы стали неэффективны.Раздражение у президента вызывают не только они. Тогда же Трамп упомянул еще несколько бытовых приборов: от энергосберегающих ламп «ужасно» выглядишь, в душах стал слишком низкий напор воды, а туалеты плохо смывают.«Десять раз. Десять раз, — повторил Трамп, жестами изображая, как нажимает на слив в туалете. Затем показал на мужчину из публики. — Конечно, не для меня. Но для тебя. Для него!»В середине января, во время выступления в Милуоки, это случилось снова. Дональд Трамп в отчаянии заговорил о туалетах, посудомоечных машинах и лампочках. Слушатели аплодировали и смеялись.С чего вдруг эти тирады об электроприборах и сантехнике? И что он на самом деле имеет в виду?Говоря о неэффективных бытовых приборах и оснащении ванных комнат, Трамп пытается заручиться поддержкой для отмены регламента об энергоэффективности. Его администрация уже начала работу над упрощением правил энергопользования, что касается, например, ламп накаливания, холодильников и духовок, и это напрямую противоречит тому, что делала предыдущая администрация.Правила об использовании энергоэффективных ламп уже отменены. В рождественские выходные в Твиттере Белого дома появилось обращение к американским любителям праздничных украшений:«Если вам нравятся лампочки, пусть они у вас будут! Администрация Обамы пыталась заставить американцев покупать светодиоды, которые стоят дороже, — но благодаря президенту Трампу украшайте свой дом чем хотите!»Как сообщает американская радиостанция NPR, этот пост ошибочно ссылается на администрацию Обамы как автора регламента по лампам накаливания, который на самом деле появился, когда президентом был Джордж Буш.Предполагалось, что к январю 2020 года обычные лампы накаливания должны полностью исчезнуть с американского рынка, но трамповская администрация остановила этот процесс. В ноябре потребительские организации пытались возобновить его через суд.По данным Marketwatch, ассоциации потребителей утверждают, что за счет энергоэффективных ламп люди экономят до 75 долларов в год, пусть единоразовые расходы и выше. Энергоэффективная лампа служит в 25 раз дольше, чем обычная лампочка накаливания.Государственная лаборатория имени Лоуренса в Беркли в Калифорнии посчитала, что если избавиться от ламп накаливания, то общеамериканские выбросы углеводородов к 2030 году сократятся на 540 миллионов тонн.Дональд Трамп несколько раз возвращался к теме новых лампочек, которые, по его словам, делают его оранжевым, то есть в их свете человек уродливо выглядит.«Новые лампы намного дороже, и мне очень неприятно об этом говорить, но в их свете все хуже выглядят. Я тщеславный человек, для меня внешность важна. А от них становишься оранжевым. Не хочу быть оранжевым».Как выяснил сайт Politifact, изучивший, насколько заявления Трампа соответствуют действительности, он, судя по всему, имеет в виду старые люминесцентные лампы — так называемые КЛЛ (компактные люминесцентные лампы), которые производились в 1970-х. Они давали свет более низкого качества, чем обычные лампы накаливания, но в последние годы их заменили светодиоды, способные давать свет самого разного качества.Министерство энергетики США писало на своем сайте, что у светодиодов качество света «не хуже или даже лучше», чем у других видов ламп, и при этом они наиболее энергоэффективны. В ЕС продажа обычных ламп накаливания запрещена с 2012 года.Помимо ламп и посудомоечных машин, Трамп ополчился еще и на души с туалетами, которые плохо смывают.«Люди смывают десять-пятнадцать раз вместо одного. В конечном итоге они расходуют больше воды», — объяснил Дональд Трамп журналистам в начале декабря.Вот почему Агентство по охране окружающей среды США по его инициативе намерено подробно изучить эффективность туалетов. Но не только унитазы станут мишенью проверки. Проблемой могут быть и объемы воды, текущей из крана и душа.«В нашей ситуации действительно надо понаблюдать за раковинами, душами и всем остальным в ванной. Вот вы находитесь где-то, где много воды, и открываете кран, но вода сбрасывается в море, поскольку мы не справляемся с ее количеством, и ее все равно не будет», — объяснил президент.С 1994 года, то есть со времен Билла Клинтона, законодательно предписано производство унитазов, душей и кранов со встроенным механизмом экономии воды. В современных туалетах используется почти в шесть раз меньше воды для смыва, чем в старых, по данным Агентства по охране окружающей среды.В декабре Дональд Трамп сообщил журналистам, что не исключено смягчение норм эффективного использования воды в санузлах.«Кое-где нам стоит, пожалуй, пойти другим путем, — например, в пустынях. Но в большинстве штатов масса воды падает с неба — это называется дождь — и они там просто не знают, что с ней делать», — заявил Трамп.Вообще-то в его попытках избавиться от правил, введенных предыдущими администрациями, нет ничего нового. Трамп говорит об дерегулировании с самой своей инаугурации. Как пишет The Washington Post, он особенно сосредоточился на нововведениях, сделанных при Обаме.Администрацию Трампа не раз критиковали за намерение смягчить правила, введенные в качестве мер против изменения климата и для защиты окружающей среды.Но вот в вопросе электроприборов его поддерживает целый ряд лоббистских организаций.В прошлом октябре The New York Times заметила, что либертарианская группа под названием FreedomWorks начала сбор подписей, чтобы упростить нормы использования посудомоечных машин.«Сделаем посудомойку снова великой» — так называлась петиция. Группа объясняла, что циклы мытья становятся все длиннее.«Раньше посудомоечная машина, полностью заполненная грязной посудой, могла все помыть менее чем за час. А сейчас цикл длится примерно два с половиной часа, а посуда ВСЕ РАВНО грязная», — цитировала The New York Times объяснение с сайта группы.Это якобы вызвано «дурацкими экологическими правилами». FreedomWorks не единственные, кто старается избавиться от норм касательно посудомоечных машин, — этим занимаются еще несколько лоббистских групп, связанных с производителями энергии из ископаемых источников.В прошлом ноябре сетевое издание MarketWatch сообщило, что министерство энергетики рассмотрит новые нормы для посудомоечных машин с циклом менее часа. Что касается эффективного использования энергии и воды, такая техника должна регулироваться иначе, нежели посудомоечные машины с более длинным циклом.«Время — невозобновляемый ресурс. Люди волнуются, когда бытовые приборы работают дольше обычного, будь то посудомоечные или стиральные машины», — говорит о новых правилах заместитель министра энергетики Дэниэл Симмонс (Daniel Simmons).Симмонс имеет в виду, что продвигаемые Трампом изменения многими воспринимаются позитивно. Но не всеми. Экологические организации обеспокоены тем, как новые правила повлияют на расход электроэнергии и воды в американских домах. За последние 20 лет расход воды для посудомоечных машин уменьшился вдвое.Производители посудомоечных машин тоже не слишком рады дерегуляции. Они беспокоятся, как бы ни пришлось разрабатывать новые модели посудомоечных машин, одновременно пытаясь угодить клиентам, которые задумываются об экологии, и для этого продолжая выпускать энергоэффективную технику, а ведь она регулируется нормами для машин с более длинным циклом.Дженнифер Клири (Jennifer Cleary), глава Ассоциации производителей бытовой техники, объединяющей компании по производству бытовых электроприборов, в 2018 году написала письмо в администрацию Трампа, в котором объяснила, что ассоциация думает об идее смягчения правил: «Мы ценим эту мысль. Но смягчение повлечет за собой дополнительные расходы для производителей и в конечном счете для потребителей».Однако Дэниэл Симмонс тревогу отрасли всерьез не принимает. «Заботиться о желаниях индустрии — не наше дело. В конце концов мы отвечаем перед американскими гражданами, а не перед группой с определенными интересами», — заявил он The New York Times в сентябре.После речи Трампа в среду многие журналисты задались вопросом, действительно ли он имел в виду бытовые приборы. Сам же Трамп обещает, что в обращении к нации посудомоечную проблему затрагивать не будет: «Если говоришь о посудомойках, раковинах, унитазах и лампочках, отличной речи, о которой сказали бы, что она «невероятно изысканна», точно не выйдет».Энергосберегающие электроприборы менее эффективны?Новые американские посудомоечные машины с федеральным сертификатом Energy Star расходуют 22 л воды на один цикл, а старым машинам нужно было до 37,8 л.Посудомоечные машины с таким сертификатом в среднем на 12% более энергоэффективны и тратят на 30% меньше воды, чем стандартные модели.Но хорошо ли они моют?Энергетическое агентство Швеции сравнило экопрограммы и автоматические программы в одних и тех же моделях. Выяснилось, что посуда моется одинаково хорошо, при том что экопрограммы более энергоэффективны и расходуют меньше воды.В экорежиме изученные модели потребляют в среднем 250 киловатт-часов в год, а воды тратят 2 920 л (в расчете на 280 циклов мытья в год).Если всегда мыть посуду в авторежиме, потребление энергии и воды подскочит до 340 киловатт-часов и 3980 л.Энергетическое агентство Швеции сравнило программы в режиме экономии энергии и воды с прочими программами. Исследования показали, что эконом-режимы окупаются, хотя на них и уходит больше времени, чем, например, на программы типа «хлопок».Белье же отстирывается одинаково хорошо.Стиральная машина на 7 кг энергетического класса А+++ потребляет около 170 киловатт-часов в год (220 стирок). На программе «хлопок» выходит 290 киловатт-часов.Модели, задействованные в тестировании, в энергосберегающем режиме расходовали от 41 до 57 л воды, а на программе «хлопок» — от 65 до 99 л.Светодиодные лампы, сертифицированные Energy Star, потребляют всего 20-25% электроэнергии, необходимой для работы обычных старых ламп накаливания.Вдобавок они служат в 15-25 раз дольше, согласно данным американского министерства энергетики. Потребительские организации в США сообщают, что светодиодные лампы дают возможность сэкономить до 75 долларов в год, хотя их единоразовая стоимость выше.Министерство энергетики США пишет на своем сайте, что светодиодные лампы дают свет такого же или даже еще более высокого качества, чем прочие виды ламп, и при этом они более энергоэффективны.Автор: Эвелин Джонс (Evelyn Jones) для Dagens Nyheter, Швеция, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: энергетика, климат, Трамп — статья прочитана 81 раз Комментарии