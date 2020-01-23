Загрузка... МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями 🔊 Воспроизвести Международная космическая станция © Marc Ward/Shutterstock/FOTODOM



Ученые провели эксперимент "Электронный нос", который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) загрязнены бактериями и грибками, сообщает



Как отмечается в документе, благодаря новому научному прибору "Э-Нос" можно улавливать газовые выделения бактерий и грибов, что позволяет быстро находить микробную загрязненность внутри станции. "Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции", - говорится в тезисах. Ученые провели эксперимент "Электронный нос", который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) загрязнены бактериями и грибками, сообщает ТАСС . Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП), подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.Как отмечается в документе, благодаря новому научному прибору "Э-Нос" можно улавливать газовые выделения бактерий и грибов, что позволяет быстро находить микробную загрязненность внутри станции. "Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции", - говорится в тезисах. Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.



Аппаратура "Э-Нос" позволит анализировать количественный уровень бактерий и микроскопических грибов, не отправляя пробы на Землю. "Прибор достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно определил их таксономическую принадлежность", - отмечается в докладе. Загрузка... ТАСС Категории: технологии, образование Ключевые слова: космос, МКС, грязь, микробы — статья прочитана 160 раз Комментарии