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МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями

Международная космическая станция © Marc Ward/Shutterstock/FOTODOM


Ученые провели эксперимент "Электронный нос", который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) загрязнены бактериями и грибками, сообщает ТАСС. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП), подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

Как отмечается в документе, благодаря новому научному прибору "Э-Нос" можно улавливать газовые выделения бактерий и грибов, что позволяет быстро находить микробную загрязненность внутри станции. "Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции", - говорится в тезисах.
Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.

Аппаратура "Э-Нос" позволит анализировать количественный уровень бактерий и микроскопических грибов, не отправляя пробы на Землю. "Прибор достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно определил их таксономическую принадлежность", - отмечается в докладе.
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ТАСС
Категории: технологии, образование
Ключевые слова: космос, МКС, грязь, микробы
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добавлена сегодня, 23 января, 19:00

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