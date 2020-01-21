Премьер: Литва готова увеличить белорусский транзит через Клайпеду 🔊 Воспроизвести



Литва готова увеличить транзит белорусских товаров через Клайпедский морской порт, заявил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.



С. Сквернялис во вторник обсудил двусторонние отношения и возможности укрепления экономического сотрудничества с недавно назначенным послом Беларуси в Литве Валерием Барановским, сообщила пресс-служба правительства.



"Литва готова и в дальнейшем сотрудничать с Беларусью в осуществлении транзита товаров через территорию Литвы и Клайпедский морской порт, а при наличии возможностей – увеличить его объемы", – говорится в пресс-релизе правительства.



По словам премьера, Литву радуют активные экономические связи между странами, а также растущее число граждан Беларуси, приезжающих в Литве с туристическими целями и за покупками. Литва готова увеличить транзит белорусских товаров через Клайпедский морской порт, заявил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.С. Сквернялис во вторник обсудил двусторонние отношения и возможности укрепления экономического сотрудничества с недавно назначенным послом Беларуси в Литве Валерием Барановским, сообщила пресс-служба правительства."Литва готова и в дальнейшем сотрудничать с Беларусью в осуществлении транзита товаров через территорию Литвы и Клайпедский морской порт, а при наличии возможностей – увеличить его объемы", – говорится в пресс-релизе правительства.По словам премьера, Литву радуют активные экономические связи между странами, а также растущее число граждан Беларуси, приезжающих в Литве с туристическими целями и за покупками. Как отмечает правительство, на встрече также обсуждалось строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) в городе Островце.



Литва стоит на позиции, что эта станция строится в Беларуси вблизи границы с Литвой с нарушениями требований безопасности, международных обязательств, однако Минск эти претензии отклоняет. В декабре прошлого года Беларусь объявила, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а запустить сам реактор намечается в этом году.



В связи с тем, что у Беларуси продолжается спор с Россией об условиях поставок нефти, Литва предложила Минску альтернативу – в среду в Клайпедский порт поступит предназначенный для Беларуси груз сырой нефти из Норвегии. Представители литовского правительства говорят, что Литва в будущем могла бы помогать Беларуси обеспечивать себя газом, если Минск пожелает снизить зависимость от Москвы.



Беларусь экспортирует через Клайпедский порт немало продукции, ее везут через Литву Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).



Через Клайпедский порт экспортирует свою продукцию только белорусский производитель калийных удобрений "Беларуськалий", погрузками его продуктов занимается компания Biriu kroviniu terminalas (BKT, Терминал насыпных грузов). Последний в прошлом году перевалил около 10 млн тонн грузов, 98% их составили грузы "Беларуськалия".



Контролируемый предпринимателем Игорем Удовицким и "Беларуськалием" BKT намерен расширяться и построить на территории Нямунского терминала склады, необходимые для принятия увеличивающегося потока удобрений "Беларуськалия". По словам И. Удовицкого, это позволит увеличить мощности BKT примерно на 12 млн тонн до 16 млн тонн в год.



Между тем нефтепогрузочная компания Klaipedos nafta сотрудничает с дочерним предприятием крупнейшего белорусского экспортера нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" (БНК) – BNK (UK) Limited, которое грузит произведенные в Беларуси светлые и темные нефтепродукты. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, транзит, порты, Сквернялис География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии