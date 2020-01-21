Елена Жосул: У Церкви и государства есть много сфер для взаимодействия 🔊 Воспроизвести







"В России для кого-то Церковь - это место спасения, утешения, борьбы с грехом и своими внутренними демонами. А для кого-то – это исключительно "попы на мерседесах" с миллиардными счетами в швейцарских банках и домами на Мальдивских островах…Сегодня около 80% людей в России готовы назвать себя православными, относятся к православной Церкви доброжелательно, чувствуют себя так или иначе ее частью", - охарактеризовала образ православной Церкви в глазах современного российского общества тележурналистка, православный политолог и общественный деятель Елена Жосул, которая по приглашению медиаклуба "Формат-А3" в Вильнюсе приняла участие в публичной встрече на тему "Христианская цивилизация и ее роль в современном мире".



На православном телеканале "Спас" Елена Жосул сегодня выступает в роли автора и ведущей социально-политического ток-шоу "До самой сути", где с помощью приглашенных экспертов поднимает самые актуальные и порой щекотливые темы, а также передачу "Женская половина".











"Задача "Спаса" сегодня – быть открытым обществу и делать православную церковь открытой миру. Благодаря "Спасу" у многих людей сегодня меняется точка зрения о православной церкви, люди избавляются от зачастую превратных стереотипов; они смотрят наш канал и видят, что русская церковь сегодня – это не только пресловутые "зажравшиеся священники на мерседесах", но и батюшки, которые приезжают, в том числе по собственной инициативе, в глухие приходы, и поднимают в заброшенных деревнях не просто приходскую жизнь, но и жизнь местной общины. Мы никогда не ставим цели намеренно стравливать людей, устраивать выплески их эмоций. Это морально недопустимо для "Спаса". Напротив, перед нами стоит задача выслушать тех, кто приходит в студию, за что потом многие говорят слова благодарности. Средний возраст журналистов и менеджеров нашего канала - 30-40 лет. А вот возраст аудитории гораздо шире. Нас смотрят люди старше 60-и лет, но у нас также растет молодая аудитория, привлечение которой очень непростая задача для телевидения, поскольку сегодня молодежь преимущественно уходит в Интернет", - рассказала журналистка.











Елена Жосул признала, что основную активную часть православных приходов в России в наши дни составляют женщины и рассказала о своей телепрограмме "Женская половина": "Наша передача - это женский клуб, женские посиделки. Как будто собираешься с подругами, и в задушевной компании обсуждаешь то, что тебе действительно важно, находишь помощь, поддержку, которую не найти ни у священника на исповеди, ни на приеме у психолога. Мне пишут женщины, которых бросили мужья, которые столкнулись с изменой, предательством, и они видят в нашем эфире тех, кто тоже через это прошли и сумели пережить эту очень болезненную, страшную и жесткую для женщины травму по-христиански. Пишут вдовы, которые потеряли своих мужей и очень ждут, что мы поговорим о том, как пережить опыт такой утраты, не сломаться, сохранить любовь в сердце. Пишут те, у кого мужья неверующие, которые много лет пытаются привести их к Богу, в храм, а в эфир приходят те, кто через любовь и терпение воцерковляют своих мужей".







Вильнюсской аудитории журналистка сказала, что антиклерикальные настроения в России часто являются объектом пристального внимания какой-то узкой группы недовольных, которых мало, но они очень громко кричат, и их крики и возмущенные высказывания создают впечатление, что все против. И добавила, что часто церковные оппоненты ставят Церкви в вину слияния с властью.



"По Конституции Церковь и другие религиозные организации от государства отделены, нет никакой обязанности для россиян исповедовать ту или иную веру, государство не имеет права вмешиваться в церковные дела, заниматься церковным управлением. С точки зрения нашего патриарха, которую он часто повторяет в своих проповедях, сегодня Церковь переживает уникальный период истории: никогда за все века своего существования она не была настолько свободна и независима от государства. Но Церковь и государство сегодня друг в друге нуждаются: государство заботится об интересах общества, людей, которые живут в нем и являются членами конкретной церкви. У Церкви и государства есть очень много сфер для взаимодействия и пересечения. Прежде всего это социальная сфера", - отметила Елена Жосул.







Короткая справка "Обзора"



*Елена Жосул родилась в 1980 году в Кишиневе.



*Окончила Философский факультет МГУ им. М.Ломоносова по специальности политолог.



*Имеет степень кандидата политических наук, которая была присвоена за диссертацию о религиозном факторе в процессе европейской интеграции.



*Первый журналистский опыт приобрела в информационном агентстве "Интерфакс-Религия".



*Развивает собственный образовательный проект – онлайн-школу православной культуры Pravoslavie.School.



Фото- и видеорепортаж - Владимира Клоповского, "Обзор"



Всю свою профессиональную жизнь Елена Жосул занимается вопросами взаимоотношений религии и общества. Сегодня она одна из тех, кто напрямую формирует информационную политику Русской Православной Церкви. В длинном списке ее должностей - советник председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член правления Русского Художественного Союза, созданного легендарным театральным деятелем Эдуардом Бояковым в содружестве с созвездием выдающихся российских актеров, музыкантов, художников. Несколько лет заведовала кафедрой журналистики и связей с общественностью Российского православного университета, с недавних пор там же - директор Центра медиакоммуникаций.На православном телеканале "Спас" Елена Жосул сегодня выступает в роли автора и ведущей социально-политического ток-шоу "До самой сути", где с помощью приглашенных экспертов поднимает самые актуальные и порой щекотливые темы, а также передачу "Женская половина"."Задача "Спаса" сегодня – быть открытым обществу и делать православную церковь открытой миру. Благодаря "Спасу" у многих людей сегодня меняется точка зрения о православной церкви, люди избавляются от зачастую превратных стереотипов; они смотрят наш канал и видят, что русская церковь сегодня – это не только пресловутые "зажравшиеся священники на мерседесах", но и батюшки, которые приезжают, в том числе по собственной инициативе, в глухие приходы, и поднимают в заброшенных деревнях не просто приходскую жизнь, но и жизнь местной общины. Мы никогда не ставим цели намеренно стравливать людей, устраивать выплески их эмоций. Это морально недопустимо для "Спаса". Напротив, перед нами стоит задача выслушать тех, кто приходит в студию, за что потом многие говорят слова благодарности. Средний возраст журналистов и менеджеров нашего канала - 30-40 лет. А вот возраст аудитории гораздо шире. Нас смотрят люди старше 60-и лет, но у нас также растет молодая аудитория, привлечение которой очень непростая задача для телевидения, поскольку сегодня молодежь преимущественно уходит в Интернет", - рассказала журналистка.Елена Жосул признала, что основную активную часть православных приходов в России в наши дни составляют женщины и рассказала о своей телепрограмме "Женская половина": "Наша передача - это женский клуб, женские посиделки. Как будто собираешься с подругами, и в задушевной компании обсуждаешь то, что тебе действительно важно, находишь помощь, поддержку, которую не найти ни у священника на исповеди, ни на приеме у психолога. Мне пишут женщины, которых бросили мужья, которые столкнулись с изменой, предательством, и они видят в нашем эфире тех, кто тоже через это прошли и сумели пережить эту очень болезненную, страшную и жесткую для женщины травму по-христиански. Пишут вдовы, которые потеряли своих мужей и очень ждут, что мы поговорим о том, как пережить опыт такой утраты, не сломаться, сохранить любовь в сердце. Пишут те, у кого мужья неверующие, которые много лет пытаются привести их к Богу, в храм, а в эфир приходят те, кто через любовь и терпение воцерковляют своих мужей".Вильнюсской аудитории журналистка сказала, что антиклерикальные настроения в России часто являются объектом пристального внимания какой-то узкой группы недовольных, которых мало, но они очень громко кричат, и их крики и возмущенные высказывания создают впечатление, что все против. И добавила, что часто церковные оппоненты ставят Церкви в вину слияния с властью."По Конституции Церковь и другие религиозные организации от государства отделены, нет никакой обязанности для россиян исповедовать ту или иную веру, государство не имеет права вмешиваться в церковные дела, заниматься церковным управлением. С точки зрения нашего патриарха, которую он часто повторяет в своих проповедях, сегодня Церковь переживает уникальный период истории: никогда за все века своего существования она не была настолько свободна и независима от государства. Но Церковь и государство сегодня друг в друге нуждаются: государство заботится об интересах общества, людей, которые живут в нем и являются членами конкретной церкви. У Церкви и государства есть очень много сфер для взаимодействия и пересечения. Прежде всего это социальная сфера", - отметила Елена Жосул. Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: медиаклуб, "Формат-А3", Елена Жосул, Церковь - — статья прочитана 140 раз Комментарии