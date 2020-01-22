Природоохранники проверят очистные сооружения 50 предприятий 🔊 Воспроизвести



После того, как стало известно, что компания по производству картона Grigeo Klaipeda загрязняла биологически не очищенными сточными водами Куршский залив, Департамент охраны окружающей среды планирует проверить 50 предприятий, которые сами очищают свои сточные воды. По словам представителя департамента, в самое ближайшее время будет проверено 20 предприятий, названия которых не сообщаются.



"В общей сложности у нас намечено 50 предприятий, список еще не окончательный, в случае необходимости он может быть дополнен. На первом этапе намечено незамедлительно начать проверку 20 предприятий, а потом посмотрим", – сказала BNS Ева Криштопайтите.



По ее словам, начать проверки намечается на этой неделе. Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене говорит, что в списке 194 предприятия, которые сами очищают свои сточные воды и имеют разрешения на сброс из в окружающую среду, однако сначала будут проверены предприятия с самыми высокими рисками. После того, как стало известно, что компания по производству картона Grigeo Klaipeda загрязняла биологически не очищенными сточными водами Куршский залив, Департамент охраны окружающей среды планирует проверить 50 предприятий, которые сами очищают свои сточные воды. По словам представителя департамента, в самое ближайшее время будет проверено 20 предприятий, названия которых не сообщаются."В общей сложности у нас намечено 50 предприятий, список еще не окончательный, в случае необходимости он может быть дополнен. На первом этапе намечено незамедлительно начать проверку 20 предприятий, а потом посмотрим", – сказала BNS Ева Криштопайтите.По ее словам, начать проверки намечается на этой неделе. Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене говорит, что в списке 194 предприятия, которые сами очищают свои сточные воды и имеют разрешения на сброс из в окружающую среду, однако сначала будут проверены предприятия с самыми высокими рисками. "Мы составили приоритетный список, потому что 194 (предприятия) проверить одновременно невозможно, и Департамент охраны окружающей среды после оценки факторов риска сначала планирует проверить 20 (предприятий), потом еще 30", – сказала вице-министр BNS.



Портал 15min.lt сообщил, что в списке 119 предприятий, которые сами очищают свои сточные воды, среди них есть как небольшие предприятия по разведению рыбы, предприятия пищевой промышленности, добывающие предприятия, так и крупные компании, например, Orlen Lietuva, Achema, Neo Group, Norvelita, Dolomitas, Rokiskio suris и Vilkyskiu pienine.



Клайпедская прокуратура проводит досудебное расследование в связи с подозрениями, что компания Grigeo Klaipeda сбрасывала неочищенные сточные воды в Куршский залив. По словам прокуроров, ущерб окружающей среде может исчисляться "десятками миллионов" евро. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: ущерб, проверки, стоки, охрана природы География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии