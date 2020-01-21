Литовская полиция освободила гражданина Польши, за которого требовали выкуп 🔊 Воспроизвести



Литовская полиция освободила гражданина Польши, за которого требовали выкуп, и задержала его похитителей, сообщило во вторник Бюро криминальной полиции.



В ночь на 7 января литовская полиция получила из Центрального бюро полицейских расследований Польши информацию о похищении в Литве гражданина Польши, за освобождение которого требовали денежный выкуп.



Согласно полученным данным, гражданин Польши приехал в Литву на 4-5 дней по делам бизнеса и пропал.



Установлено, что поляка похитили с применением силы в Вильнюсе, а за его освобождение потребовали 20 тысяч евро.



Литовская полиция установила подозреваемых и 8 января провела операцию по освобождению заложника. Во время операции задержаны двое подозреваемых – граждане Литвы 1994 и 1991 годов рождения. Литовская полиция освободила гражданина Польши, за которого требовали выкуп, и задержала его похитителей, сообщило во вторник Бюро криминальной полиции.В ночь на 7 января литовская полиция получила из Центрального бюро полицейских расследований Польши информацию о похищении в Литве гражданина Польши, за освобождение которого требовали денежный выкуп.Согласно полученным данным, гражданин Польши приехал в Литву на 4-5 дней по делам бизнеса и пропал.Установлено, что поляка похитили с применением силы в Вильнюсе, а за его освобождение потребовали 20 тысяч евро.Литовская полиция установила подозреваемых и 8 января провела операцию по освобождению заложника. Во время операции задержаны двое подозреваемых – граждане Литвы 1994 и 1991 годов рождения. Также был найден похищенный поляк. Ему оказана психологическая и физическая помощь.



Установлено, что потерпевший после похищения несколько суток незаконно содержался в разных помещениях и местностях, потом был перевезен в заброшенные подсобные помещения в Вильнюсском уезде, откуда его и освободили сотрудник полиции.



Для обоих задержанных подозреваемых избрана мера пресечения – арест.



Досудебное расследование продолжается в Управлении по расследованию организованных преступлений Криминальной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.



Расследование контролирует прокурор Отдела расследований организованных преступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры. Круг подозреваемых может быть расширен.



За незаконное лишение свободы с применением насилия или с содержанием потерпевшего в неволе более 48 часов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. За вымогательство имущества большой стоимости предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Категории: чп и криминал Ключевые слова: похищение, полиция, поляк География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии