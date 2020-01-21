Сын Никаса Сафронова из Вильнюса сделал предложение Анастасии Волочковой 🔊 Воспроизвести Популярная балерина в самое ближайшее время наконец-то выйдет замуж.







Художник



«Я сына ей отдаю. Мой сын Дима сделал предложение. Она пока думает. Она может себе позволить подумать», — заметил со сцены во время поздравления Никас Сафронов.







Интересно, что сама танцовщица таким словам несколько смутилась. Не исключено, что она пока еще и не в курсе, что старший сын Никаса Сафронова хочет взять ее в жены. Она попросила всех присутствующих эти слова художника «оставить за кадром».



Кстати, любимый человек Анастасии Волочковой не явился на ее день рождения. Балерина пока не хочет показывать его публике. Известно, что мужчина терпеливо дожидался любимую дома, пока она развлекалась с гостями на празднике, сообщает



Источник: teleprogramma.pro Художник Никас Сафронов на торжестве по случаю дня рождения балерины Анастасии Волочковой удивил неожиданным признанием. Он заявил, что его старший сын Дмитрий, который проживает в столице Литвы Вильнюсе, сделал предложение танцовщице.«Я сына ей отдаю. Мой сын Дима сделал предложение. Она пока думает. Она может себе позволить подумать», — заметил со сцены во время поздравления Никас Сафронов.Интересно, что сама танцовщица таким словам несколько смутилась. Не исключено, что она пока еще и не в курсе, что старший сын Никаса Сафронова хочет взять ее в жены. Она попросила всех присутствующих эти слова художника «оставить за кадром».Кстати, любимый человек Анастасии Волочковой не явился на ее день рождения. Балерина пока не хочет показывать его публике. Известно, что мужчина терпеливо дожидался любимую дома, пока она развлекалась с гостями на празднике, сообщает «Лайф» Категории: общество Ключевые слова: Вильнюс, сын, Анастасия Волочкова, предложение, Никас Сафронов — статья прочитана 495 раз Комментарии