Режиссер Л. Суркова: «Искусство – это всегда попытка взглянуть из будущего на день сегодняшний» 🔊 Воспроизвести 31 января 2020 г. Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) приглашает зрителей на премьеру спектакля «Горка» по пьесе современного драматурга Алексея Житковского.



Признанная лучшей пьесой российского театрального сезона 2018 года «Горка» касается щекотливой темы «маленького» человека, попавшего под жернова огромной системы. Спектакль на Большой сцене ставят режиссер Лера Суркова, художник Гедре Бразите, саунд-дизайнер Оля Крикова, хореограф Гитис Иванаускас, художник видеопроекций Джюгас Катинас.



Режиссер Лера Суркова замечает, что происходящее в пьесе «Горка» может произойти в любой стране, а Россия из-за рубежа видится не такой, какая она есть в действительности, даже для некоторых русских она остается мифической страной. Признанная лучшей пьесой российского театрального сезона 2018 года «Горка» касается щекотливой темы «маленького» человека, попавшего под жернова огромной системы. Спектакль на Большой сцене ставят режиссер Лера Суркова, художник Гедре Бразите, саунд-дизайнер Оля Крикова, хореограф Гитис Иванаускас, художник видеопроекций Джюгас Катинас.Режиссер Лера Суркова замечает, что происходящее в пьесе «Горка» может произойти в любой стране, а Россия из-за рубежа видится не такой, какая она есть в действительности, даже для некоторых русских она остается мифической страной. - Вы довольно известный режиссер, один из последних Ваших спектаклей мы недавно смотрели и в Литве. Вы впервые работаете в театре Литвы?



- Я первый раз ставлю спектакль в Литве. Знакомство же с литовскими артистами у меня началось намного раньше, со встречи с прекрасным актером Гитисом Иванаускасом. Он работает в моем спектакле, сделанном в прошлом году в Риге. Этот спектакль мы привозили в Литву – «Война еще не началась» по пьесе Михаила Дурненкова: общество потребления, выбирая материальные ценности забывает о моральных, люди перестают понимать ближнего своего и начинаются беды — маленькие, большие, очень большие…



- Вы родом из Латвии, ставите спектакли в известных театрах. Для своих постановок выбираете исключительно современную драматургию. По Вашему мнению, какова ситуация в современной драматургии, какие основные ее направления, увлечения, какие ее перспективы в будущем?



- Я родилась в Юрмале и много времени провожу в Латвии, но работаю главным образом в Москве. Мои спектакли идут в Театре на Таганке, в Центре имени Мейерхольда, в театре Док, я сняла полнометражный фильм, получивший полтора десятка призов на различных фестивалях, и все мои спектакли, как и фильм, поставлены по современным текстам. В московском Гоголь-центре я поставила спектакль «Персона», в основе которого фильм Ингмара Бергмана, но текст переработан современным драматургом Женей Казачковым.



Пока получается, что я работаю только с современной мне драматургией. Практически все авторы моих постановок не только мои современники, но и близкие мне люди. Очень удобно. Можно встретиться с драматургом и попросить его что-то дописать или, наоборот, сократить или просто посоветоваться. Есть большие современные драматурги, которые пишут о том, что отзывается во мне, пишут о том, о чем я хочу говорить со зрителем и чем хочу поделиться. Драматургия живет современной жизнью, появляются пьесы — отражения нашей сегодняшней жизни, как пьеса «Горка» прекрасного автора Алексея Житковского. Для меня нет жанров, есть сегодняшний день.



Ибсен, Чехов, Горький были своевременными драматургами-новаторами, впрочем, как и Островский. Будет новый день, будут новые пьесы. Главное, чтобы у нас было будущее. Что мы делаем или не делаем для того, чтоб будущее было — это и есть для меня современная драматургия, мой театр.



- Скорее всего, Вы не случайно выбрали пьесу Алексея Житковского, эскиз по которой представили на режиссерской лаборатории, проходившей весной в Вильнюсе. Раньше Вы уже что-то ставили из его творчества? Чем Вас заинтересовала пьеса «Горка», которая в прошлом году получила титул лучшей русской пьесы?



- У меня очень интересные отношения с «Горкой». Я прочла первый раз пьесу, когда во многих театрах России уже началась работа над спектаклями по этому тексту. Я не знала этого автора. Все очень хвалили пьесу, мне ее рекомендовали люди, которым я доверяю. Я люблю работать с текстами, в которых главная героиня – женщина. И я прочитала. И не поняла всеобщего восторга и отложила текст. Вероятно, было не то время, не то место, или сказалось отторжение повального увлечения одним материалом. Не знаю. Но я благодарна весенней Режиссерской лаборатории РДТЛ и лично руководителю театра Ольге Полевиковой, пригласившей меня. Я прочла пьесу еще раз и… влюбилась в нее. С тех пор осмысляю, присваиваю, овеществляю, делаю спектакль. Удивительная пьеса. В ней есть что-то над словами, именно над, а не под, где-то в небе и выше.



- Действительно ли эта пьеса написана в жанре современной комедии и как Вы считаете, какова сейчас современная комедия, отражает ли она современность и интересна ли театральным зрителям?



- Аристотель говорил, что комедия – это изображение худших из людей, но не в их пороках, а в их смешных проявлениях. Значит ли, что персонажи «Вишневого сада» или «Чайки» — подлецы, ведь Чехов называл свои драмы комедиями? Давая строгие жанровые определения, мы лишаем себя свободы в творчестве. Нет, это не комедия, это смешно местами, как и все в нашем дне сегодня, местами смешно очень. Местами абсурдно, местами пошло, тупо и глупо, местами трогательно до слез.



В современном театре не может быть чистого жанра. Все перемешано. Все жанры и все виды искусства. Как в самой жизни. И это интересно зрителю.



Конечно, наш спектакль отражает современность, но не как зеркало. То, что мы создаем – новая реальность, не документальная, а сконструированная нами, создателями спектакля на основе того, что мы видим вокруг, и на основе того, каким мы мыслим этот мир в будущем. Искусство это всегда попытка взглянуть из будущего на день сегодняшний. Если хотите, попытка предвидения.



- В короткой, написанной простым языком пьесе «Горка» затрагивается много актуальных тем, поэтому она подходит для отображения не только современной России. Время и место в пьесе – здесь и сейчас. Когда читаешь текст, то все легко узнается, хотя действие и происходит на Урале. Вы говорили, что неважны ни место действия, ни страна, ни место работы – детский сад, поскольку это определенная некая система, сохранившаяся не только в России, но и на наших географических широтах – в Литве и Латвии. Изменилось ли Ваше мнение после репетиций в РДТЛ? Как Вы могли бы еще прокомментировать этот феномен?



- Время и место действия пьесы действительно не важны. Вы верно заметили — здесь и сейчас. То, что происходит в пьесе, может произойти в любой стране, в любом сообществе, на любом предприятии. Я думала о возможной привязке к реалиям жизни в Вильнюсе. Но во время подбора актеров и первых репетиций стало понятно, что Россия из-за рубежа видится не такой, какая она есть в действительности. Она стала или для кого-то остается мифической страной. Сказкой со знаком плюс или минус в зависимости от изначальных установок и стереотипов. Даже для русских, живущих здесь. Поэтому мы с художником решили оставить место действия – Россия, Сибирь, детский сад «Сибирячок». Далекое станет ближе, близкое станет более понятным через далекое.



- Как Вы отбирали актеров для спектакля? Я не видела эскиза, но после прочтения пьесы сформировавшийся у меня образ главной героини Насти полностью совпал с создаваемым образом Юлианы Володько. Ансамбль всех актеров спектакля очень интригует.



- Все артисты на своём месте, я искала через общий отбор и пробу совместной работы на первых репетициях. С кем-то получилось, с кем то нет. Важно было собрать единомышленников, которым небезразлична судьба нашей совместной работы. Мне кажется, что такой коллектив получился. Все артисты, которые сейчас заняты в «Горке», работают хорошо. Не хочу кого-то выделять особенно, процесс идет, у каждого свой путь, но все мы – один организм.



- Вы довольны работой творческой группы – художника, композитора, художника по видеопроекциям? Что самое сложное в подобной работе даже для опытного режиссера?



- Художник спектакля Гедре Бразите. Я благодарна Русскому театру Литвы за знакомство с этим удивительным человеком. Гитис Иванаускас – прекрасный хореограф и мой любимый актер. С композитором и художником по звуку Ольгой Криковой мы очень долго и много работаем вместе на многих проектах. Мы вместе растём и совершенствуемся. Вся жизнь человека наполнена звуками реальными и теми, которые приходят в фантазиях, у всего и у каждого есть свой ритм, своя мелодия, свое звучание. Услышать, иногда угадать эти звуки и мелодии, затем воспроизвести и собрать их в единую партитуру живого спектакля – основная задача художника по звуку. Ольга художник, мой соавтор. В спектакле очень много музыки и звуков.



- Чтобы Вы пожелали зрителям «Горки», которые придут на спектакль в надежде найти что-то особенное, узнать что-то новое о своей внутренний жизни, общении с самим собой и о взаимодействии с другими людьми?



- Я всегда желаю зрителям только одного – «хорошего просмотра»! Забудьте о том, что оставили за стенами театра, откройтесь для восприятия, где смешно, смейтесь, где грустно — сочувствуйте или плачьте. Посмотрите в глаза артистам, посмотрите в глаза друг другу. Все, что вокруг нас, это отражение нас самих. Все, что происходит вокруг, происходит с нами.



- Благодарю за беседу.



Беседовала Лаура Пачтаускайте



Фото Дмитрия Матвеева© - Я первый раз ставлю спектакль в Литве. Знакомство же с литовскими артистами у меня началось намного раньше, со встречи с прекрасным актером Гитисом Иванаускасом. Он работает в моем спектакле, сделанном в прошлом году в Риге. Этот спектакль мы привозили в Литву – «Война еще не началась» по пьесе Михаила Дурненкова: общество потребления, выбирая материальные ценности забывает о моральных, люди перестают понимать ближнего своего и начинаются беды — маленькие, большие, очень большие…- Я родилась в Юрмале и много времени провожу в Латвии, но работаю главным образом в Москве. Мои спектакли идут в Театре на Таганке, в Центре имени Мейерхольда, в театре Док, я сняла полнометражный фильм, получивший полтора десятка призов на различных фестивалях, и все мои спектакли, как и фильм, поставлены по современным текстам. В московском Гоголь-центре я поставила спектакль «Персона», в основе которого фильм Ингмара Бергмана, но текст переработан современным драматургом Женей Казачковым.Пока получается, что я работаю только с современной мне драматургией. Практически все авторы моих постановок не только мои современники, но и близкие мне люди. Очень удобно. Можно встретиться с драматургом и попросить его что-то дописать или, наоборот, сократить или просто посоветоваться. Есть большие современные драматурги, которые пишут о том, что отзывается во мне, пишут о том, о чем я хочу говорить со зрителем и чем хочу поделиться. Драматургия живет современной жизнью, появляются пьесы — отражения нашей сегодняшней жизни, как пьеса «Горка» прекрасного автора Алексея Житковского. Для меня нет жанров, есть сегодняшний день.Ибсен, Чехов, Горький были своевременными драматургами-новаторами, впрочем, как и Островский. Будет новый день, будут новые пьесы. Главное, чтобы у нас было будущее. Что мы делаем или не делаем для того, чтоб будущее было — это и есть для меня современная драматургия, мой театр.- У меня очень интересные отношения с «Горкой». Я прочла первый раз пьесу, когда во многих театрах России уже началась работа над спектаклями по этому тексту. Я не знала этого автора. Все очень хвалили пьесу, мне ее рекомендовали люди, которым я доверяю. Я люблю работать с текстами, в которых главная героиня – женщина. И я прочитала. И не поняла всеобщего восторга и отложила текст. Вероятно, было не то время, не то место, или сказалось отторжение повального увлечения одним материалом. Не знаю. Но я благодарна весенней Режиссерской лаборатории РДТЛ и лично руководителю театра Ольге Полевиковой, пригласившей меня. Я прочла пьесу еще раз и… влюбилась в нее. С тех пор осмысляю, присваиваю, овеществляю, делаю спектакль. Удивительная пьеса. В ней есть что-то над словами, именно над, а не под, где-то в небе и выше.- Аристотель говорил, что комедия – это изображение худших из людей, но не в их пороках, а в их смешных проявлениях. Значит ли, что персонажи «Вишневого сада» или «Чайки» — подлецы, ведь Чехов называл свои драмы комедиями? Давая строгие жанровые определения, мы лишаем себя свободы в творчестве. Нет, это не комедия, это смешно местами, как и все в нашем дне сегодня, местами смешно очень. Местами абсурдно, местами пошло, тупо и глупо, местами трогательно до слез.В современном театре не может быть чистого жанра. Все перемешано. Все жанры и все виды искусства. Как в самой жизни. И это интересно зрителю.Конечно, наш спектакль отражает современность, но не как зеркало. То, что мы создаем – новая реальность, не документальная, а сконструированная нами, создателями спектакля на основе того, что мы видим вокруг, и на основе того, каким мы мыслим этот мир в будущем. Искусство это всегда попытка взглянуть из будущего на день сегодняшний. Если хотите, попытка предвидения.- Время и место действия пьесы действительно не важны. Вы верно заметили — здесь и сейчас. То, что происходит в пьесе, может произойти в любой стране, в любом сообществе, на любом предприятии. Я думала о возможной привязке к реалиям жизни в Вильнюсе. Но во время подбора актеров и первых репетиций стало понятно, что Россия из-за рубежа видится не такой, какая она есть в действительности. Она стала или для кого-то остается мифической страной. Сказкой со знаком плюс или минус в зависимости от изначальных установок и стереотипов. Даже для русских, живущих здесь. Поэтому мы с художником решили оставить место действия – Россия, Сибирь, детский сад «Сибирячок». Далекое станет ближе, близкое станет более понятным через далекое.- Все артисты на своём месте, я искала через общий отбор и пробу совместной работы на первых репетициях. С кем-то получилось, с кем то нет. Важно было собрать единомышленников, которым небезразлична судьба нашей совместной работы. Мне кажется, что такой коллектив получился. Все артисты, которые сейчас заняты в «Горке», работают хорошо. Не хочу кого-то выделять особенно, процесс идет, у каждого свой путь, но все мы – один организм.- Художник спектакля Гедре Бразите. Я благодарна Русскому театру Литвы за знакомство с этим удивительным человеком. Гитис Иванаускас – прекрасный хореограф и мой любимый актер. С композитором и художником по звуку Ольгой Криковой мы очень долго и много работаем вместе на многих проектах. Мы вместе растём и совершенствуемся. Вся жизнь человека наполнена звуками реальными и теми, которые приходят в фантазиях, у всего и у каждого есть свой ритм, своя мелодия, свое звучание. Услышать, иногда угадать эти звуки и мелодии, затем воспроизвести и собрать их в единую партитуру живого спектакля – основная задача художника по звуку. Ольга художник, мой соавтор. В спектакле очень много музыки и звуков.- Я всегда желаю зрителям только одного – «хорошего просмотра»! Забудьте о том, что оставили за стенами театра, откройтесь для восприятия, где смешно, смейтесь, где грустно — сочувствуйте или плачьте. Посмотрите в глаза артистам, посмотрите в глаза друг другу. Все, что вокруг нас, это отражение нас самих. Все, что происходит вокруг, происходит с нами. Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, РДТЛ, «Горка», режиссер Лера Суркова, художник Гедре Бразите, саунд-дизайнер Оля Крикова, хореограф Гитис Иванаускас География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 118 раз Комментарии