ИАПЛ-СХС: действия советников президента обостряют национальную рознь 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Партия Избирательной акции поляков Литвы-Союза Христианских семей распространила сообщение для печати, в котором подчеркивается, что факт сбора личных данных по заказу Президентского дворца может трактоваться как дискриминационный по национальному признаку, так же как и попытки советников президента настроить общественность против национальных меньшинств Литвы.



"На прошлой неделе в общественном пространстве широко муссировалась и комментировалась полученная советником президента Литвы Гитанаса Науседы справка, что, якобы, министр транспорта и связи Ярослав Наркевич трудоустроил 20 человек польской национальности. Но эта информация администрации президента не подтвердилась. 12 человек польской национальности были трудоустроены вне принадлежности к какой-либо партии не министром, а руководителями подведомственных министерству учреждений, сообщает L24.lt. "На прошлой неделе в общественном пространстве широко муссировалась и комментировалась полученная советником президента Литвы Гитанаса Науседы справка, что, якобы, министр транспорта и связи Ярослав Наркевич трудоустроил 20 человек польской национальности. Но эта информация администрации президента не подтвердилась. 12 человек польской национальности были трудоустроены вне принадлежности к какой-либо партии не министром, а руководителями подведомственных министерству учреждений, сообщает L24.lt. Подобный факт сбора личных данных по заказу Президентского дворца может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку , а подобные действия советников президента как попытка настроить общественность против национальных меньшинств Литвы. Тем более, что в указанный срок в подвластных министерству учреждениях было трудоустроено около 500 человек.



22 статья Конституции ЛР гласит, что информация о частной жизни может собираться только согласно мотивированному решению суда и только согласно законам. Законы и суд стоят на охране частной жизни человека от незаконного вмешательства, а также посягательств на честь и достоинство. Также 29 статью Конституции ЛР гласит, что нельзя нарушать права человека и предоставлять ему привилегии по расовом, половому, национальному, языковому признакам, а также на основе происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов.



В Литве, как и во всем Евросоюзе действует Общий регламент защиты данных (((ES) 2016/679), устанавливающий единые стандарты защиты личных данных. Согласно 1 пункту 9 статьи этого регламента, запрещено упорядочивать личные данные, раскрывающие расовую или этническую принадлежность, политические взгляды религиозные или философские убеждения, членство в профсоюзах. В регламенте также сформулировано общее правило, что данные об этническом происхождении (национальности) не предаются огласке, поскольку с учетом их контекста может возникнуть большая опасность правам и свободам человека», - сообщает Пресс-служба ИАПЛ-СХС.



В пресс-релизе также отмечается, что "Литва испокон веков славилась взаимоуважением проживающих на ее территории нацменьшинств – все нации создавали Литву, все вместе стремились к ее независимости. Все граждане нашей страны вне зависимости от их национальности работают на ее благо, хотят чувствовать себя в безопасности и доверять учреждениям власти своей Родины".



«Приходится лишь сожалеть, что упомянутые выше незаконные действия советников Президента обостряют национальную рознь, дискредитируют учреждения власти Литвы и принижают имидж нашего толерантного и правового Государства», - пишется в сообщении ИАПЛ-СХС. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: национальная рознь, ИАПЛ-СХС, Партия Избирательной акции поляков Литвы-Союза Христианских семей — статья прочитана 153 раза Комментарии