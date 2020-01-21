Вокруг чашечки кофе 🔊 Воспроизвести







Более 10 000 чашек кофе было подарено сеньорам Вильнюса с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020 года работниками 92 кафе, ресторанов, отелей и кондитерских литовской столицы в рамках традиционной акции «Встретимся за чашечкой кофе».



За этой статистикой - положительные эмоции многих горожан почтенного возраста. Поскольку семь длинных зимних воскресений, а также в другие дни недели многие сеньоры проводили вне дома, а в уютных общественных местах, хозяева которых угощали их бесплатной чашечкой кофе, ставшей поводом встретиться со сверстниками.



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на прошлой неделе в городской Ратуше поблагодарил участников акции, заметив, что в этом мероприятии - «меньше о кофе, а больше - об общении». За этой статистикой - положительные эмоции многих горожан почтенного возраста. Поскольку семь длинных зимних воскресений, а также в другие дни недели многие сеньоры проводили вне дома, а в уютных общественных местах, хозяева которых угощали их бесплатной чашечкой кофе, ставшей поводом встретиться со сверстниками.Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на прошлой неделе в городской Ратуше поблагодарил участников акции, заметив, что в этом мероприятии - «меньше о кофе, а больше - об общении».











Мэр также отметил, что такие акции, как «Встретимся за чашечкой кофе», являются очень важной частью гостеприимства и уютной жизни всех горожан в молодом городе Вильнюсе, который не только сам растёт, но и с удовольствием со временем принимает жителей других городов почтенного возраста, которые переезжают в столицу к своим детям.



Приятные впечатления об акции останутся и у сотрудников кафе, которые участвовали в этом благородном деле.



«Сеньоры – это просто чудо. Мы все рады присоединиться к этой акции. Спасибо, что дали нам возможность быть вместе. Мы действительно получили много приятных эмоций и пожеланий», - сказали, в частности, представители команды ресторана «Balzac».



В этот раз, как и в прошлом году, больше всего чашечек кофе сеньорам подарила сеть ресторанов «Can Can Pizza» - 1914. Сеть магазинов «Fortas» и «Etno Manor», а также кафе «Coffee1» (здесь угощали в будние дни со вторника по четверг) - около 800, а сеть кафе «Caif Cafe» - 539.



С каждым годом участников благотворительной акции, прошедшей уже в 19-й раз, становится всё больше.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления



«Кофе - это просто символ данной акции, самое главное - это общение с пожилыми людьми и ваше гостеприимство. Я очень хочу поблагодарить вас за это. Я действительно рад, что нам всем удалось сломать лед, и уже не случается так, что пожилые люди боятся зайти куда-нибудь в городе, они выбирают новые места, а для тех, кто всё ещё не осмеливается воспользоваться возможностями этой акции, должен помочь новый опыт недавних дней», - сказал Р.Шимашюс.Мэр также отметил, что такие акции, как «Встретимся за чашечкой кофе», являются очень важной частью гостеприимства и уютной жизни всех горожан в молодом городе Вильнюсе, который не только сам растёт, но и с удовольствием со временем принимает жителей других городов почтенного возраста, которые переезжают в столицу к своим детям.Приятные впечатления об акции останутся и у сотрудников кафе, которые участвовали в этом благородном деле.«Сеньоры – это просто чудо. Мы все рады присоединиться к этой акции. Спасибо, что дали нам возможность быть вместе. Мы действительно получили много приятных эмоций и пожеланий», - сказали, в частности, представители команды ресторана «Balzac».В этот раз, как и в прошлом году, больше всего чашечек кофе сеньорам подарила сеть ресторанов «Can Can Pizza» - 1914. Сеть магазинов «Fortas» и «Etno Manor», а также кафе «Coffee1» (здесь угощали в будние дни со вторника по четверг) - около 800, а сеть кафе «Caif Cafe» - 539.С каждым годом участников благотворительной акции, прошедшей уже в 19-й раз, становится всё больше. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: акция, мэр Вильнюса, сеньор, Ремигиюс ШИМАШЮС, «Встретимся за чашечкой кофе» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 82 раза Комментарии