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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Президент Литвы отправился на экономический форум в Давос
Во вторник литовский президент Гитанас Науседа отправляется на Всемирный экономический форум в Давосе, где лидеры политики и бизнеса уделят основное внимание темам климатических изменений.
Руководитель Литвы в Давосе намерен выступить на открывающей дискуссии по слаженному мировому развитию в контексте климатических изменений, также примет участие в дискуссии о будущем Европы, где уделит внимание агрессивным действиям России.
"На этих мероприятиях, предназначенных исключительному кругу лидеров, президент попытается обратить внимание тех, кто принимает решения в Европе, на геополитические вызовы, на энергетическую и кибернетическую безопасность, на демонстрирование военной мощи России, на конфликты в Украине и Грузии", – сообщила администрация президента.
"Президент будет акцентировать лидерство стран Европы с целью восстановления мира и территориальной целостности в странах Восточной Европы, затронутых конфликтами", – говорится в сообщении.
На форуме Г. Науседа также планирует встретиться с премьером Грузии Георгием Гахарией, основателями Давовсского форума, главами крупных компаний.
Ключевые слова: форум, Давос, Швейцария, приглашение
География: Литва
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