Президент Литвы отправился на экономический форум в Давос 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский президент Гитанас Науседа отправляется на Всемирный экономический форум в Давосе, где лидеры политики и бизнеса уделят основное внимание темам климатических изменений.



Руководитель Литвы в Давосе намерен выступить на открывающей дискуссии по слаженному мировому развитию в контексте климатических изменений, также примет участие в дискуссии о будущем Европы, где уделит внимание агрессивным действиям России.



"На этих мероприятиях, предназначенных исключительному кругу лидеров, президент попытается обратить внимание тех, кто принимает решения в Европе, на геополитические вызовы, на энергетическую и кибернетическую безопасность, на демонстрирование военной мощи России, на конфликты в Украине и Грузии", – сообщила администрация президента.



"Президент будет акцентировать лидерство стран Европы с целью восстановления мира и территориальной целостности в странах Восточной Европы, затронутых конфликтами", – говорится в сообщении.



На форуме Г. Науседа также планирует встретиться с премьером Грузии Георгием Гахарией, основателями Давовсского форума, главами крупных компаний. Во вторник литовский президент Гитанас Науседа отправляется на Всемирный экономический форум в Давосе, где лидеры политики и бизнеса уделят основное внимание темам климатических изменений.Руководитель Литвы в Давосе намерен выступить на открывающей дискуссии по слаженному мировому развитию в контексте климатических изменений, также примет участие в дискуссии о будущем Европы, где уделит внимание агрессивным действиям России."На этих мероприятиях, предназначенных исключительному кругу лидеров, президент попытается обратить внимание тех, кто принимает решения в Европе, на геополитические вызовы, на энергетическую и кибернетическую безопасность, на демонстрирование военной мощи России, на конфликты в Украине и Грузии", – сообщила администрация президента."Президент будет акцентировать лидерство стран Европы с целью восстановления мира и территориальной целостности в странах Восточной Европы, затронутых конфликтами", – говорится в сообщении.На форуме Г. Науседа также планирует встретиться с премьером Грузии Георгием Гахарией, основателями Давовсского форума, главами крупных компаний. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: форум, Давос, Швейцария, приглашение География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии