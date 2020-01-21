Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В этом году экономический рост Литвы, по сравнению с 2019 годом, заметно замедлится, но все же будет более интенсивным, чем в Латвии и Эстонии, прогнозируют экономисты скандинавской финансовой группы SEB.



В опубликованном во вторник SEB обозрении Nordic Outlook говорится, что в прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырос на 3,6%, однако в этом году темпы экономического развития замедлятся до 2,5%. ВВП Латвии и Эстонии в этом году должен вырасти на 2% в каждой из стран (в прошлом году рост составил соответственно 2,4% и 3,8%).



По словам экономиста банка SEB bankas Тадаса Повилаускаса, в этом году литовская экономика будет расти медленнее по причине более слабого развития транспортного сектора, на который все большее негативное влияние будут оказывать изменения, связанные с Пакетом мобильности ЕС. В этом году экономический рост Литвы, по сравнению с 2019 годом, заметно замедлится, но все же будет более интенсивным, чем в Латвии и Эстонии, прогнозируют экономисты скандинавской финансовой группы SEB.В опубликованном во вторник SEB обозрении Nordic Outlook говорится, что в прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырос на 3,6%, однако в этом году темпы экономического развития замедлятся до 2,5%. ВВП Латвии и Эстонии в этом году должен вырасти на 2% в каждой из стран (в прошлом году рост составил соответственно 2,4% и 3,8%).По словам экономиста банка SEB bankas Тадаса Повилаускаса, в этом году литовская экономика будет расти медленнее по причине более слабого развития транспортного сектора, на который все большее негативное влияние будут оказывать изменения, связанные с Пакетом мобильности ЕС. "В этом году мы также не ожидаем такого же, как в прошлом году, вклада промышленности в развитие экономики Литвы. 2020 год будет для литовской экономики, скорее всего спокойным, а представители властей, к сожалению, все внимание уделять не долгосрочным решениям, поощряющим рост, а будут пытаться получить место в сейме на выборах", – отметил в пресс-релизе Т. Повилаускас.



В 2021 году рост экономики Литвы должен замедлиться до 2,4%, между тем ВВП Латвии и Эстонии должны расти более интенсивно – соответственно на 2,5% и на 2,6%. По сравнению с прогнозами, опубликованным в сентябре, экономисты SEB улучшили их для Литвы в этом году, но ухудшили ожидания роста ВВП на 2021 год (прогнозировался рост в 2,4 и 2,6% соответственно).



* * *



Экономисты банка Swedbank повысили прогноз роста экономики Литвы на этот год на 0,6 проц. пункта до 2,6%. Сходный рост внутреннего валового продукта (ВВП) ожидается и в следующем году.



По мнению Swedbank, литовская экономика в этом году должна расти наиболее интенсивно среди стран Балтии – Эстонии прогнозируется рост ВВП в 2,4%, а Латвии – в 2,2%.



Между тем, по причине повышения акцизов и дорожающей электроэнергии, экономисты Swedbank повысили прогноз инфляции до 2,7% (в августе прогнозировалось 2,5%).



Однако, по словам экономистов, жители не ощутят активизацию роста инфляции, поскольку рост средней заработной платы составит около 7%.



* * *



За последние два десятилетия Литва сократила разрыв с показателем среднего прожиточного уровня в странах Евросоюза, однако для его достижения стране придется преодолеть сложные вызовы, свидетельствует анализ Банка Литвы (БЛ, Центробанка).



"Если будет сохранен такой уровень экономического роста (...) в масштабе страны, а не только Вильнюса, то мы, вероятно, догоним средний показатель по ЕС за четверть века. Все же, есть огромное "но", оно связано с рынком труда", – заявил во вторник на пресс-конференции директор службы экономической и финансовой стабильности БЛ Гедиминас Шимкус.



Одним из основных показателей уровня жизни является внутренний валовой продукт (ВВП) на одного жителя по стандарту покупательной способности, то есть с учетом разницы цен между государствами – в 1995 году в Литве он оставлял лишь 33% среднего показателя в ЕС, а по новейшим данным, сейчас уже превышает 80%.



За четверть века соотношение ВВП на одного жителя Литвы и среднего показателя ЕС выросло на 48 проц. пунктов. Это крупнейший показатель экономической конвергенции (приближения экономики страны к среднему показателю ЕС) среди всех новых членов Евросоюза – а значит, что Литва быстрее других приближается к среднему показателю в блоке.



По подсчетам экономистов Банка Литвы, если хозяйство Литвы и ЕС будут расти сходными темпами, как и в последнее десятилетие, то экономика страны достигнет среднего уровня ЕС к 2042 году. Это означает, что потребуется еще почти четверть века, чтобы доходы жителей и прожиточный уровень достигли среднего показателя блока.



При этом, по словам аналитиков БЛ, нынешний темп роста экономики не гарантирован, с учетом будущим экономических вызовов, прежде всего, связанных с рабочей силой. Уже сейчас жители Литвы почти всех возрастных групп являются одними из самых активных на рынке труда из всех стран ЕС, то есть, работают либо активно ищут работу. Поэтому возможности вовлечения еще большей доли населения в рынок труда достаточно ограничены.



Кроме того, сокращение количества людей трудоспособного возраста в стране запрограммировано по причине демографических тенденций. Уже в ближайшем будущем после ухода с рынка труда на пенсию на треть больше представителей поколения, так называемого, беби-бума (родившихся в послевоенный период 20 века) (ежегодно их уходит на пенсию около 37 тыс.), чем влившихся в рынок труда молодых людей, родившихся после восстановления независимости Литвы (ежегодно около 27 тыс.).



Аналитики БЛ считают, что негативный фактор рабочей силы по существу не компенсирует и то, что в будущем продолжится положительный баланс миграции, фиксировавшийся в прошлом году впервые после восстановления независимости, когда в страну прибыло больше жителей, чем уехало из нее.



* * *



По предварительным данным, в прошлом году предналоговая прибыль до аудита дирекции Клайпедского морского порта составила около 34 млн евро – она была сходна с показателем 2018 года, когда достигала 34,6 млн евро.



Предварительная выручка порта в прошлом году составила 64,1 млн евро – на 0,6% больше, чем в 2018 году (63,74 млн евро). Выручка порта росла шестой год подряд и в прошлом году была крупнейшей за всю историю порта, говорится в его сообщении.



Основную часть доходов составляют судовые сборы за пользование портом – 56,3 млн евро или на 0,1% (на 75 тыс. евро) больше, чем в 2018 году. Выручка от аренды земли в прошлом году составила 7,53 млн евро – на 2,2% (161 тыс. евро) больше, чем в позапрошлом году.



В 2019 году в инфраструктуру Клайпедского порта было инвестировано 80,8 млн евро – в два раза больше, чем в 2018 году и почти в три раза больше, чем в 2017–ом.



По предварительным данным порта, за минувший год было перевалено 46,22 млн тонн грузов – на 0,8% меньше, чем в 2018-ом.



* * *



Государственная энергетическая группа Epso-G объявила отбор на должность руководителя предприятия Amber Grid. Он сменит сейчас временно возглавляющего предприятие бывшего председателя его правления, директора Epso-G по стратегии и развитию Нямунаса Бикнюса.



"Мы хотим, чтобы это важное для Литвы предприятие возглавлял лидер с хорошей репутацией и широким кругозором, который способен сплачивать и вдохновлять коллег на достижение амбициозных целей, которые ставит акционер, который поощряет инновации и у которого есть опыт и интуиция, которая поможет принимать решения, создающие стоимость не только для будущего компании, но и для будущего всего энергетического сектора", – сказал для пресс-релиза глава Epso-G Роландас Зукас.



Заявки от кандидатов ожидаются до 16 февраля. Планируется, что правление Amber Grid выберет нового руководителя во второй половине апреля.



В отборе руководителя предприятию поможет Комитет по вопросам заработной платы и назначений Epso-G, который привлечет подразделение международного предприятия по подбору персонала Aims International в Литве, говорится в сообщении.



Бывший гендиректор Amber Grid Саулюс Билис подал в отставку в конце октября, после того, как предприятию не удалось в срок подписать договор о строительстве магистрального газопровода в Польшу GIPL, а также из-за возникших подозрений в прозрачности конкурса.



С. Билис возглавлял реализующую стратегические проекты в области энергетики компанию Amber Grid с июня 2013 года. До этого он работал начальников Отдела стратегического развития компании по импорту и транспортировке газа Lietuvos dujos.



Договор о строительстве газопровода стоимостью почти 80 млн евро окончательно подписан с компанией по строительству газопроводов Alvora, признанной победителем конкурса после того, как были заново проверены предложения двух предприятий, представивших самые лучше предложения. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Литвы, Swedbank, Проценты, квоты, прогноз роста экономики География: Литва — статья прочитана 59 раз Комментарии